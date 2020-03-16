Стримати коронавірус: Зеленський зустрівся з великим бізнесом, вимагає допомоги

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 16 березня, провів зустріч з представниками великого бізнесу щодо стримування поширення нового коронавірусу. "На заході були присутні власники та топ-менеджери найбільших українських компаній і бізнес-груп", - зазначається у повідомленні пресслужби президента України.

Учасники зустрічі обговорили допомогу з боку великого бізнесу під час заходів щодо протидії поширенню в Україні коронавірусної інфекції COVID-19. "Зокрема йшлося про допомогу із закупівлею та постачанням великих партій тестів, необхідного медичного обладнання, захисних та дезінфекційних засобів", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: Зеленський пропонує закрити міжміські перевезення в Україні та метро

Президент України звернувся до представників бізнесу із закликом до соціальної відповідальності "у скрутних ситуаціях для держави". "І я наполягаю, щоб ви допомогли зараз", - наголосив Зеленський. При цьому він зазначив, що в Україні поки немає критичної ситуації із поширенням короновірусної інфекції.

Туризм: коронавірус і його наслідки Криза в Італії З 10 березня уся територія Італії через поширення коронавірусу перебуває на карантині. По всій країні до 3 квітня зачинені школи та університети, кіно, театри та музеї, публічні заходи заборонені. Спершу "червоною зоною" італійський уряд оголосив північноіталійські регіони, до яких належать економічний центр Мілан та туристична ціль Венеція. Спершу брак туристів відчули саме ці міста.

Туризм: коронавірус і його наслідки Італія ізольована Австрія запровадила заборону на в'їзд з Італії. Словенія також закрила свій кордон з цією країною, а Албанія заборонила транспортне та авіаційне сполучення з нею. До 3 квітня низка авіакомпаній припинила перельоти з та в Італію. ФРН, Великобританія та Ірландія посилили свої застереження щодо відвідання Італії та закликали своїх громадян залишити цю країну.

Туризм: коронавірус і його наслідки Середземноморські круїзи призупинені Компанія Costa Crociere попередньо скасовує усі круїзи Середземним морем. Рейси не здійснюватимуться до 3 квітня, повідомило італійське судноплавне підприємство. Захід торкнувся тисяч подорожніх. Судна, які нині ще перебувають у Середземному морі, зможуть зайти в італійські порти тільки для того, щоб пасажири зійшли на берег.

Туризм: коронавірус і його наслідки Круїзи як фактор ризику Після того, як Таїланд і Малайзія через загрозу коронавірусу відмовили в швартуванні лайнера Costa Fortuna (на фото) з 2000 пасажирів, з яких 64 італійці, він отримав відповідний дозвіл тільки від Сінгапуру. Біля узбережжя Каліфорнїі (США) на карантині стоять 2000 пасажирів та 1100 членів екіпажу лайнера Grand Princess, де зареєстрували 19 випадків зараження коронавірусом. На борту - 49 українців.

Туризм: коронавірус і його наслідки Купол Рейхстагу закритий для відвідувачів Купол та тераса на даху Рейхстагу в Берліні зачинені для відвідувачів з 10 березня до окремих розпоряджень. Причина - попередження поширення коронавірусу. За даними Бундестагу, який засідає в Рейхстазі, ці зони зазвичай щороку відвідують понад два мільйони людей.

Туризм: коронавірус і його наслідки Зимовий спортивний сезон в Італії завершився дочасно Усі гірськолижні курорти в Італії закрили 10 березня через кризу, викликану поширенням коронавірусу. Ще раніше усі готелі та підйомники закрили в Південному Тіролі. Саме цей італійський регіон є особливо популярним у туристів-гірськолижників з Німеччини та Східної Європи. Поки що курорти залишаться зачиненими до 3 квітня.

Туризм: коронавірус і його наслідки Застереження щодо подорожей та прикордонні контролі Через поширення коронавірусу Чехія і Польща посилюють контроль на своїх кордонах з Німеччиною. При цьому вживаються санітарні заходи, як-от вибіркове вимірювання температури. Німецький МЗС застерігає від подорожей у так звані регіони ризику. І навпаки: подорожні з Китаю, Японії, Південної Кореї, Ірану та Італії повинні розраховувати на перевірку під час прибуття до Німеччини.

Туризм: коронавірус і його наслідки Азіати очкують величезні збитки Туристичні центри в Азії особливо потерпають від обмежень на поїздки для китайців. Так, зазвичай гарячі туристичні точки - як-от храм Сенсо-дзі у Токіо (на світлині) та храмовий комплекс Ангкор-Ват у Камбоджі - фіксують різке скорочення відвідувачів. У Таїланді 9 березня повідомили про обвал туристичного ринку на 44 відсотки. При цьому доходи від туристичної галузі в країні становлять 11% ВВП. Автор: Андреас Кірхгофф



Як вказується у повідомленні пресслужби президента України, бізнесмени погодилися з пропозиціями Зеленського та "пообіцяли надати всю необхідну допомогу державі у здійсненні превентивних заходів з протидії поширенню коронавірусу".

Читайте також: Нефьодов: Контрабанда масок стала популярнішою за цигарки

У зустрічі взяли участь, зокрема, бізнесмени Рінат Ахметов, Ігор Коломойський, Олександр Ярославський. Рінат Ахметов в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" зазначив, що "зустріч була присвячена боротьбі нашої країни з коронавірусом і з наслідками пандемії".

Нагадаємо, раніше цього дня Володимир Зеленський запропонував Кабінету Міністрів України ухвалити пакет заходів. які суттєво обмежують пересування та соціальні контакти в країні.