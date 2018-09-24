 Сенцов став почесним громадянином Парижа | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.09.2018

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Новини

Сенцов став почесним громадянином Парижа

За словами мерки Парижа Анн Ідальго, рішення визнати Олега Сенцова почесним громадянином міста - це "символічний акт" і "акт надії".

Олег Сенцов

Олег Сенцов

Український режисер Олег Сенцов, який 134-й день голодує в російській колонії, став почесним громадянином Парижа. Про це мерка міста Анн Ідальго повідомила в понеділок, 24 вересня, в Twitter.

Відповідне рішення одноголосно підтримали депутати місцевої муніципальної ради.

"Париж завжди буде на боці захисників індивідуальних свобод, свободи вираження думок і демократії", - зазначила паризька градоначальниця. За її словами, йдеться про "символічний акт" і "акт надії".

У французькій столиці триває безстрокове "ланцюгове" голодування на підтримку українського режисера. Солідарність з ним оголосили активісти, політики, художники. Кожні 24 години вони змінюють один одного біля будівлі російського посольства.

DW.COM

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20 років позбавлення волі

Українського режисера Олега Сенцова у серпні 2015 року було засуджено в РФ до 20 років позбавлення волі за звинуваченням у створенні на території анексованого Росією півострова Крим терористичної організації. 14 травня 2018 року Сенцов оголосив безстрокове голодування, вимагаючи звільнити всіх українських політв'язнів в Росії.

У Москві та інших містах неодноразово проходили акції на підтримку Сенцова. Російські та зарубіжні діячі культури виступали з вимогами звільнити режисера та інших політичних в'язнів.

В середині серпня комісія з питань помилування в Ямало-Ненецькому автономному окрузі відхилила два прохання про помилування режисера - від його матері Людмили Сенцової і від архієпископа Сімферопольського і Кримського Климента. Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Сенцов повинен сам звернутися з проханням про помилування.

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