Сенсації мажоритарки: хто з мільйонерів переобрався, а хто пролетів

Чинну в Україні змішану виборчу систему критикують за систематичні зловживання на мажоритарних округах. Нерідко за "мажоритаркою" обираються багатії із суперечливою репутацією, які роками "підгодовують" виборців округу благодійною допомогою, яка мовою політичного сленгу називається "роздаванням гречки" або "гречкосійством". На нинішніх виборах, утім, така форма політичної корупції, поріняно з попередніми роками, виявилася відносно недієвою.

Однією з найбільших сенсацій нинішніх виборів до Верховної Ради на мажоритарних округах стала поразка мільярдера Костянтина Жеваго в окрузі на Полтавщині, в якому бізнесмен обирався починаючи з далекого 1998 року. Поступився депутат-олігарх юному представнику "Слуги народу" Олексію Мовчану. 25-річний новачок української політики до походу в депутати був одним з менеджерів системи "Прозорро", створеної кілька років тому для боротьби з корупцією на державних тендерах. Це - далеко не єдиний випадок, коли "слуги" здолали в округах ветеранів української політики, які багато років вкладали на місяців чималі фінансові ресурси в обмін на любов виборців: будували дитячі майданчики чи роздавали матеріальну допомогу від благодійних фондів.

Відомий на всю країну завдяки "бурштиновій" справі Борислав Розенблат більше в парламенті не працюватиме

Поразка "бурштинових" депутатів

На одному з округів на Житомирщині, зокрема, програв скандальновідомий через "бурштиновий" корупційний скандал депутат Борислав Розенблат, який не один рік щедро "засівав гречкою" свій округ. Цього разу, тим не менше, з величезним відривом переміг десантник, герой України Ігор Герасименко від "Слуги народу". Герасименко набрав майже 48 відсотків голосів, тоді як Розенблат - менше семи.

Ще один підозрюваний у "бурштиновій справі", ексдепутат від "Народного фронту" Максим Поляков балотувався на Кіровоградщині і також, вочевидь, не пройшов. За даними підрахунку станом на вечір 22 липня Поляков поступається маловідомому широкому загалу Юрію Кузбиту від "Слуги народу".

Одещина: "Слуги народу" проти партнера Фірташа і Ківалова

На Одещині приватний підприємець Степан Чернявський від "Слуги народу" зміг виграти вибори на окрузі, де кілька разів поспіль до цього успішно балотувався ексрегіонал Іван Фурсін. Мільйонер Фурсін - бізнес-партнер олігарха Дмитра Фірташа і його колишній компаньйон у скандальновідомому газовому посереднику "Росукренерго". Рух "Чесно" приписує Фурсіну "засівання гречкою" на окрузі, що однак не врятувало його від нищівної поразки - ексдепутат цього разу фінішував лише четвертим.

Сергій Ківалов увійшов в історію української політики як голова ЦВК, відповідальний за фальсифікації на президентських виборах 2004 року

Ще однією сенсацією на Одещині може стати кінець депутатської кар'єри одіозного "ексрегіонала" Сергія Ківалова. Ківалов став відомим як голова Центральної виборчої комісії на президентських виборах 2004 року, коли відбулися масові фальсифікації на користь Віктора Януковича, що спричинило "Помаранчеву революцію". Будучи ректором юридичної академії, Ківалов має репутацію людини, що вже багато років має значний неформальний вплив на судову систему. Ківалов обирався до Верховної Ради від Одеси, починаючи з 1998 року. На нинішніх виборах він, за попередніми даними підрахунку голосів, поступається кандидату від "Слуги народу" 36-річному приватному підприємцю Олексію Леонову.

"Сірі кардинали" Порошенка залишаються ні з чим

Ще однією примітною перемогою новачка відзначилася Харківщина. 36-річний приватний підприємець від "Слуги народу" Олександр Куницький здолав "сірого кардинала" з оточення експрезидента Петра Порошенка Олександра Грановського, якому, як і Ківалову, за президентства Порошенка приписували значний неформальний вплив на судову систему. Переможець Куницький, утім, ще до виборів опинився у центрі скандалу, коли з’ясувалося, що кандидат має ізраїльське громадянство.

Слідом за Грановським, не зміг стати депутатом ще один близький соратник екс-президента Порошенка Ігор Кононенко. Після низки корупційних скандалів Кононенко пішов в Раду не у списку партії Порошенка "ЄС", а як самовисуванець від Київщини. Утім, зрештою з тріском програв скандальному журналісту 1+1 Олександру Дубінському, висунутого "Слугою народу".

На Київщині політичний новачок Олег Дунда випередив екс-депутата від БПП Руслана Сольвара. Рух "Чесно" закидає Сольвару "гречкосійство" і звертає увагу на те, зо цей депутат за період роботи в парламенті став героєм низки журналістських розслідувань через імовірну причетність депутата до непрозорих тендерів.

Ігор Кононенко - ексдепутат з близького оточення Петра Порошенка - не зміг виграти вибори в окрузі

На пенсію: Ветеран Богуслаєв та інші "регіонали"

Ще однією сеснсацією новачки від "Слуги народу" у Запорізькій області. 29-річний Сергій Штепа переміг депутата чотирьох скликань В'ячеслава Богуслаєва, співвласника і багаторічного керівника компанії "Мотор Січ".

Ще одна поразка колишнього "регіонала" від новачка: ексдепутата від Партії регіонів Валентина Журавського "зробила" Тетяна Грищенко зі "Слуги народу" - випускниця Малинського лісотехнічного коледжу. Хоча і сама новообрана депутатка в минулому, вочевидь, мала зв'язки з Партією регіонів. З відкритих джерел про неї можна дізнатися лише те, що на минулих парламентських виборах вона була представницею Партії регіонів в окружній виборчій комісії в окрузі, де цього разу обрана і сама.

Не обійшлося без поразок "заслужених ексрегіоналів" і на Харківщині: декан одного з вищих навчальних закладів Харкова "слуга народу" Андрій Одарченко здобув впевнену перемогу над ексрегіоналом і мільйонером Дмитром Святашем, який обирався до Верховної Ради з 2002 року.

Одіозні, що не тонуть

Водночас низка депутатів, які за попередні скликання запам'яталися корупційними та іншими скандалами, змогли переобратися. Зокрема, в окрузі 102 на Кіровоградщині переміг депутат Олесь Довгий відомий як підозрюваний у великій земельній афері у Києві. Без особливих проблем на Сумщині вкотре здобув перемогу колишній "регіонал" Андрій Деркач.

На Львівщині впевнено вдалося переобратися і ще одному депутату, підозрюваному у корупції - Ярославу Дубневичу. Правоохоронці підозрюють колишнього члена фракції БПП, а також його його брата-депутата Богдана Дубневича у махінаціях в енергетиці. Брати також фігурували у низці журналістських розслідувань про непрозорі тендери в "Укрзалізниці". Богдан Дубневич, який як і брат, йде самовисуванцем на Львівщині.

Мультимільйонер, однин із "сірих кардиналів" Верховної Ради попереднього скликання Андрій Іванчук, якого вважають близьким другом експрем'єра Арсенія Яценюка, переміг в окрузі на Івано-Франківщині. Рух "Чесно" приписує Іванчуку "гречкосійство" на окрузі. А переміг він у Андрія Шевченка - брата депутатів Олександра і Віктора Шевченків, якій є співвласниками курорту "Буковель".

На Хмельниччині переобрався співвласник "Епіцентру" Олександр Герега, а на Черкащині Антон Яценко - колишній "регіонал", якого журналістські розслідування у минулому пов'язували зі збагаченням на непрозорих тендерах.

Закарпаття: удар по клану Балог

На Закарпатті нинішні вибори завершаться послабленням клану Балог, які домінують у політиці і бізнесі в регіоні вже майже чверть століття. Якщо голова найстарішого "політичного клану" області Віктор Балога знову здобув мандат, так само як і його двоюрідний брат Василь Петьовка, то двоє братів Балоги програли.

Мандат за результатами голосування втрачають - Іван та Павло Балоги, які дотепер були депутатами Верховної Ради. Поразка для Івана Балоги стала особливо болючою: він програв маловідомому дотепер сільському голові Михайлу Лабі від "Слуги народу". Натомість на окрузі Павла Балоги перемогу здобув колишній "регіонал" Владислав Поляк.

Донеччина: мільйонери та інші "ветерани" мажоритарки

Серед багатіїв української політики, які традиційно обираються до Верховної Ради в округах, на Донеччині практично без суттєвої конкуренції перемогли колишній "регіонал" і член фракції БПП Максим Єфімов (самависуванець), а також Вадим Новинський від Оппоблоку. Гендиректор "Маріупольського металургійного комбінату Імені Ілліча" Сергій Магера виграв у 22-річного "Слуги народу" Віктора Романюка.