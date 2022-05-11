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Сенат США

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Сенат США".

Сенат США - верхня палата Конгресу Сполучених Штатів Америки. Разом з нижньою палатою (Палатою представників) Сенат США утворює американський парламент. До складу Сенату входять 100 сенаторів, по два - від кожного штату. Вони обираються терміном на шість років. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Палата представників Конгресу схвалила 40-мільярдний пакет допомоги України

Палата представників Конгресу схвалила 40-мільярдний пакет допомоги України 11.05.2022

Програма допомоги передбачає виділення шести мільярдів доларів на закупівлю бронемашин та систем ППО для України. Документ ще має підтримати Сенат.
У США готують програму ленд-лізу для України

У США готують програму ленд-лізу для України 07.04.2022

Ухвалений сенаторами закон передбачає запровадження програми ленд-лізу для України. Він дозволить США швидше надсилати зброю в Україну завдяки скороченню бюрократичних процедур. Тепер слово за Палатою представників.
До Сенату США внесли законопроєкт про відповідальність Білорусі за агресію проти України

До Сенату США внесли законопроєкт про відповідальність Білорусі за агресію проти України 12.02.2022

Проєкт "Закону про відповідальність Білорусі за агресію", який внесли у Сенат США, не бачить різниці між РФ та будь-якою іншою країною, яка допомагає їй в агресії проти України.
Американські сенатори наблизилися до погодження санкцій проти Росії

Американські сенатори наблизилися до погодження санкцій проти Росії 30.01.2022

Демократи та республіканці наступного тижня продовжать працювати над санкціями проти Росії на випадок війни, але деякі обмеження можуть запровадити ще до вторгнення.
У Республіканській партії США теж пропонують санкції до Путіна за Україну

У Республіканській партії США теж пропонують санкції до Путіна за Україну 14.01.2022

Після групи демократів республіканець Марко Рубіо також зареєстрував у Сенаті США законопроєкт про санкції проти Володимира Путіна у разі нападу на Україну.
Сенат США відхилив законопроєкт про санкції щодо Північного потоку-2

Сенат США відхилив законопроєкт про санкції щодо "Північного потоку-2" 14.01.2022

Проєкт передбачав накладання штрафних санкцій на компанію-оператора Nord Stream 2 AG протягом 15 днів з моменту ухвалення закону. Проте документ не набрав необхідної більшості голосів - не менше 60 зі 100.
Сенат США вирішить питання щодо санкцій проти Північного потоку-2 у січні

Сенат США вирішить питання щодо санкцій проти "Північного потоку-2" у січні 19.12.2021

Питання щодо санкцій проти "Північного потоку - 2" Сенат США планує розглянути до 14 січня. На штрафних заходах наполягають республіканці.
Сенат США схвалив оборонний бюджет з 300 мільйонами підтримки для України

Сенат США схвалив оборонний бюджет з 300 мільйонами підтримки для України 16.12.2021

У США схвалили виділення 300 мільйонів доларів на підтримку української армії. Водночас в оборонному бюджеті не передбачені санкції щодо газопроводу "Північний потік-2".
У Сенаті США закликали Байдена постачати Україні зброю без обмежень

У Сенаті США закликали Байдена постачати Україні зброю без обмежень 07.12.2021

Макконнелл закликав Байдена постачати українцям будь-яку зброю, яка їм може знадобитися. ЗМІ повідомляють, що Україна зацікавлена в отриманні Мі-17 та боєприпасів, які США планували відправити афганській армії.

Ухвалення оборонного бюджету США заблокували через Північний потік-2

Ухвалення оборонного бюджету США заблокували через "Північний потік-2" 30.11.2021

У Сенаті США республіканці вимагали обов'язкових санкцій проти "Північного потоку-2" та заблокували ухвалення оборонного бюджету.
Сенатор США запропонував санкції проти РФ у разі вторгнення в Україну

Сенатор США запропонував санкції проти РФ у разі вторгнення в Україну 20.11.2021

У Сенаті США пропонують запровадити санкції проти російських військових, "Північного потоку-2", держкомпаній, банків та суверенного боргу РФ.
Сенатори США ініціювали нові санкції щодо Північного потоку-2

Сенатори США ініціювали нові санкції щодо "Північного потоку-2" 09.11.2021

Поправка до оборонного бюджету США на 2022 рік, що пропонується шістьма сенаторами-республіканцями, передбачає запровадження обов'язкових санкцій щодо оператора газогону "Північний потік-2" - Nord Stream 2 AG.
Для Facebook прибутки важливіші за безпеку - ексспівробітниця

Для Facebook прибутки важливіші за безпеку - ексспівробітниця 06.10.2021

Корпорація Facebook нехтує безпекою користувачів заради прибутків і шкодить неповнолітнім, заявила колишня співробітниця компанії під час слухань у Сенаті США.
Байден підписав закон про запобігання шатдауну у США

Байден підписав закон про запобігання шатдауну у США 01.10.2021

Конгрес США за кілька годин до крайнього терміну схвалив законопроєкт про тимчасове фінансування роботи федерального уряду. Документ забезпечить фінансування держустанов до 3 грудня.
Через уйгурів: Сенат США заборонив імпорт із частини КНР

Через уйгурів: Сенат США заборонив імпорт із частини КНР 16.07.2021

Ухвалений сенаторами закон забороняє імпорт продукції з китайського регіону Синьцзян. Цей нормативний акт є відповіддю Вашингтона Пекіну за утиски уйгурів та інших мусульманських меншин.
Ворожа політика: у КНДР відреагували на слова Байдена

"Ворожа політика": у КНДР відреагували на слова Байдена 02.05.2021

У Пхеньяні розкритикували промову Байдена у Конгресі США, в якій він заявив про перегляд політики Вашингтона щодо КНДР.
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