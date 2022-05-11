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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Сенат США".
Сенат США - верхня палата Конгресу Сполучених Штатів Америки. Разом з нижньою палатою (Палатою представників) Сенат США утворює американський парламент. До складу Сенату входять 100 сенаторів, по два - від кожного штату. Вони обираються терміном на шість років. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.