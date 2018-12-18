Сенатори США критикують рішення Трампа про виведення військ з Сирії

Заява Білого дому про початок виведення американських військових з Сирії викликала критику з боку низки членів Сенату США, у тому числі республіканців. Сенатори називають такий крок "дорогою помилкою", яка не тільки "загрожує безпеці Сполучених Штатів", але також "надає сміливості" терористичному угрупованню "Ісламська держава" (ІД), президенту Сирії Башару Асаду, Ірану і Росії.

Про це йдеться в листі, направленому до адміністрації президента США Дональда Трампа в середу, 19 грудня. Авторами документа виступають сенатори-республіканці Ліндсі Грем, Том Коттон, Марко Рубіо, Джоні Ернст, а також представник Демократичної партії Джинн Шейхін і безпартійний сенатор Ангус Кінг.

Присутність в Сирії близько двох тисяч американських військових є "життєво необхідним щитом" проти осередків джихадистського угруповання, зазначають члени Сенату. Крім того, США надають підтримку курдським воєнізованим формуванням, втрата якої загрожує відродженням ІД, додають автори листа.

Тегеран і Москва використовують конфлікт в Сирії як "сцену для посилення свого впливу в регіоні", наголошують сенатори. За їхніми словами, "будь-яка ознака слабкості, помічена Іраном або Росією, призведе лише до збільшення їхньої присутності в регіоні" і "зниження довіри" з боку партнерів і союзників США. Члени Сенату закликають главу держави переглянути рішення про виведення військ, щоб забезпечити збереження стратегічних інтересів США.

Нагадаємо, напередодні Білий дім оголосив про початок виведення військ США з Сирії, оскільки розпочинається новий етап боротьби з терористичним угрупованням "Ісламська держава" (ІД). Раніше цього дня американські чиновники заявили, що обмірковують повне виведення американських сил із Сирії, оскільки території, захоплені бойовиками ІД, були відвойовані. Президент США Дональд Трамп у своєму Twitter цього ж дня оголосив про перемогу над ІД у Сирії.