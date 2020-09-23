Сенатори США запропонували персональні санкції проти РФ через отруєння Навального

Група американських сенаторів від обох партій представила законопроєкт, який передбачає санкції проти російських офіційних осіб, причетних до отруєння російського опозиціонера Олексія Навального. Про це в четвер, 24 вересня, повідомив один з авторів документа, сенатор-демократ Кріс Кун.

Згідно з законопроєктом, адміністрація президента США має визначити, чи були порушені Москвою закони про заборону хімічної і біологічної зброї. За підсумками перевірки американський президент має представити Конгресу доповідь щодо колишніх і чинних урядових чиновників РФ, причетних до отруєння опозиційного політика і приховування цього. Активи цих людей у ​​США заморозять, їм також заборонять в'їзд до Сполучених Штатів, ідеться в законопроєкті.

Крім того, законопроєкт передбачає підготовку доповіді про "особистий статок Володимира Путіна і наближених до нього осіб, накопичений за допомогою корупційних практик", йдеться в повідомленні сенаторів.

Нагадаємо, 20 серпня Олексію Навальному стало зле на борту літака, що летів з Томська в Москву. Після екстреної посадки в Омську, опозиціонера госпіталізували. 22 серпня його доставили для лікування в Берлін. 19 діб політик перебував у штучній комі.

Загалом Навальний лікувався в клініці 32 дні, з яких 24 дні перебував у відділенні інтенсивної терапії. 23 вересня Навального виписали з клініки з огляду на значне покращення його стану здоров'я.

Раніше канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) заявляла, що очікує від Москви пояснень щодо отруєння Навального.

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Натомість Москва заперечує всі звинувачення в причетності до замаху на Олексія Навального і направила Берліну кілька запитів про правову допомогу.

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Як повідомлялося, 17 вересня Європарламент ухвалив резолюцію, де зазначається, що проти Росії слід запровадити нові санкції та посилити наявні обмеження у відповідь на отруєння Олексія Навального.

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