 Сенатори США запропонували персональні санкції проти РФ через отруєння Навального | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.09.2020

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Сенатори США запропонували персональні санкції проти РФ через отруєння Навального

Представлений групою американських сенаторів від двох партій законопроєкт передбачає персональні санкції проти осіб, причетних до отруєння Олексія Навального і спроб приховати замах.

Будівля Конгресу США

Група американських сенаторів від обох партій представила законопроєкт, який передбачає санкції проти російських офіційних осіб, причетних до отруєння російського опозиціонера Олексія Навального. Про це в четвер, 24 вересня, повідомив один з авторів документа, сенатор-демократ Кріс Кун.

Згідно з законопроєктом, адміністрація президента США має визначити, чи були порушені Москвою закони про заборону хімічної і біологічної зброї. За підсумками перевірки американський президент має представити Конгресу доповідь щодо колишніх і чинних урядових чиновників РФ, причетних до отруєння опозиційного політика і приховування цього. Активи цих людей у ​​США заморозять, їм також заборонять в'їзд до Сполучених Штатів, ідеться в законопроєкті.

Крім того, законопроєкт передбачає підготовку доповіді про "особистий статок Володимира Путіна і наближених до нього осіб, накопичений за допомогою корупційних практик", йдеться в повідомленні сенаторів.

Нагадаємо, 20 серпня Олексію Навальному стало зле на борту літака, що летів з Томська в Москву. Після екстреної посадки в Омську, опозиціонера госпіталізували. 22 серпня його доставили для лікування в Берлін. 19 діб політик перебував у штучній комі. 

Загалом Навальний лікувався в клініці 32 дні, з яких 24 дні перебував у відділенні інтенсивної терапії. 23 вересня Навального виписали з клініки з огляду на значне покращення його стану здоров'я.

Раніше канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) заявляла, що очікує від Москви пояснень щодо отруєння Навального.

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Натомість Москва заперечує всі звинувачення в причетності до замаху на Олексія Навального і направила Берліну кілька запитів про правову допомогу.

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Як повідомлялося, 17 вересня Європарламент ухвалив резолюцію, де зазначається, що проти Росії слід запровадити нові санкції та посилити наявні обмеження у відповідь на отруєння Олексія Навального.

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