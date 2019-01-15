Секс без згоди - це зґвалтування. У Данії ухвалили новий закон

Данія стала 12-ю країною в Європі, що ухвалила поправки до закону, за яким секс без взаємної згоди визнається зґвалтуванням. Чи існує в сучасному світі необхідність у подібних правових нормах? DW поспілкувалася з експертами правозахисної організації Amnesty International та одною із жертв сексуального насильства.

Секс без взаємної згоди - зґвалтування?

Датська журналістка Кірстіне Гольст зупинилася у знайомих, коли приїхала до Копенгагена для участі в діловій зустрічі. Чоловіка, який посеред ночі без запрошення зайшов до її кімнати, до цього моменту вона вважала своїм другом. Однак тієї ночі він намагався зайнятися з нею сексом попри численні прохання не робити цього. "Я не розуміла, що відбувається, - розповіла журналістка DW. - У мене ніколи не було з ним жодних романтичних стосунків, і він не сприймав того, що я казала йому "ні". Коли він охопив руками моє горло, я зрозуміла, що моєму життю загрожує небезпека".

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Для того, аби прийняти те, що з нею відбулося, Гольст знадобився певний час. Однак нині вона називає те, що з нею сталося, зґвалтуванням. "Я не боролася з ним. Я намагалася поговорити з ним, заспокоїти його. Я усвідомила, що він не збирається зупинятися, - пригадує жінка. - Думаю, мій мозок просто відключився, тому що це було дуже боляче".

Датська журналістка Кірстіне Гольст

Жінка повідомила про те, що сталося, поліції. У результаті чоловік, який напав на неї, постав перед судом, однак його виправдали. Хоч судді й визнали той факт, що Гольст не хотіла займатися сексом, її адвокатам не вдалося довести, що обвинувачений мав на меті завдати їй болю, розповідає вона.

За словами жертв зґвалтувань, нападників зазвичай затримують, однак подальше кримінальне переслідування у багатьох країнах залишається рідкісним явищем. У Данії, як і в більшості країн Євросоюзу, трактування терміну "зґвалтування" донині не було пов'язане з наявністю чи відсутністю взаємної згоди учасників статевого акту. Замість цього необхідно було перевірити, чи мало місце фізичне насильство, погрози чи примус, а також те, чи опинялася жертва в ситуації, коли вона не могла чинити спротиву.

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Однак скоро це може змінитися. 17 грудня депутати Фолькетингу (датського парламенту) проголосували за реформу статті про зґвалтування, зробивши згоду на секс її основним елементом. Тепер зґвалтуванням вважається будь-який статевий акт, учасники якого не дали своєї згоди на секс, незалежно від того, мало місце при цьому фізичне насильство чи ні.

"Жертви сексуального насильства потребують кращого правового захисту, - заявив у зв'язку з цим міністр юстиції Данії Нік Геккеруп. - Нам необхідно змінити суспільне розуміння того, що є зґвалтуванням, і новий закон, який ґрунтується на принципі взаємної згоди, - важливий крок у цьому напрямку".

Розквіт гендерної рівності?

У щорічному Індексі гендерної рівності від Європейського інституту гендерної рівності (European Institute for Gender Equality) Данія посідає друге місце після сусідньої Швеції. Попри це її часто критикували за так звану "культуру сексуального насильства", яка, на думку міжнародної правозахисної організації Amnesty International (AI), є "повсюдною" у цій країні. У доповіді правозахисників, оприлюдненій минулоріч, вказується на те, що проблема сексуального насильства в Данії "прихована" за репутацією держави.

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"Цю перепону необхідно подолати, адже багато хто вважає, що в Данії вже досягнуто гендерної рівності. Але якщо заглибитися в дослідження на цю тему, то стає зрозуміло, що в них не враховується насильство за ознакою статі. І саме цю проблему Данії необхідно вирішувати для досягнення гендерної рівності", - підкреслює у розмові з DW Анна Блас, експертка Amnesty International з дослідження прав жінок у Європі.

За даними міністерства юстиції Данії, які вивчили в AI, близько 6700 жінок у цій країні щороку стають жертвами сексуального насильства або спроб його вчинити. У 2019 році в поліції королівства було зареєстровано 1017 заяв про зґвалтування. У результаті суди винесли 79 обвинувальних вироків.

"Деякі жінки зізнаються мені, що не вважають те, що з ними сталося, зґвалтуванням, тому що такі випадки не прописані в законі", - відзначає Блас. На її думку, реформа законодавства у цій сфері та відповідні зміни у сексуальній освіті можуть запобігти зґвалтуванням у довгостроковій перспективі.

Культура взаємної згоди на статевий акт

Проблема насильства щодо жінок залишається актуальною по всій Європі. За статистикою, одна із трьох жінок у ЄС хоча б раз у житті ставала жертвою фізичного або сексуального насильства. У той же час цифри говорять про те, що кількість випадків насильства по відношенню до жінок збільшилася від початку пандемії COVID-19.

Німеччина, Великобританія і Швеція - приклади держав, у яких норма про те, що секс без згоди є зґвалтуванням, уже діє. Іспанія та Нідерланди також оголосили про наміри внести відповідні правки до їхнього національного законодавства.

Анна Блас вважає, що після змін на законодавчому рівні мають відбутися й інші зміни. За її словами, культура взаємної згоди на статевий акт повинна стати центральною в дискусіях на цю тему.

У випадку з Кірстіне Гольст законодавчі зміни в Данії відбулися занадто пізно. Не можна сказати з упевненістю, чи вплинули б вони на рішенню суду у справі проти її кривдника. Та все ж жінка визнає, що відчуває полегшення від думки про те, що новий закон може допомогти її дочкам і синові, якщо вони коли-небудь опиняться у подібній ситуації.