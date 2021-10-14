"Цілував, засовував руки під одяг" - військова про сексуальні домагання в армії (12.03.2021)

Підполковник Ольга Деркач стала другою жінкою-військовою, яка публічно заявила про сексуальні домагання з боку керівника. Справу розслідують у поліції. Два роки тому розголосу набув інший сексуальний скандал, але справа військової Валерії Сікал так і не дійшла до суду. Чому? І наскільки поширеним явищем є сексуальні домагання в українській армії?