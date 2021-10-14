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Сексуальні домагання

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "сексуальні домагання".

Сексуальні домагання – залякування та примус до дій сексуального характеру , обіцянка винагороди в обмін на сексуальні послуги. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

День захисниць України: історії двох ветеранок (14.10.2021) 14.10.2021

За роки війни на Донбасі бойовий досвід здобули понад 13 тисяч українських жінок. З 2021 року їх також вшановують у День захисників і захисниць України. Наскільки дружньою до жінок є українська армія, DW запитала у двох ветеранок.
Як у Німеччині борються з вуличними домаганнями (27.09.2021)

Як у Німеччині борються з вуличними домаганнями (27.09.2021) 27.09.2021

Крейдою на асфальті проти вуличних домагань. Мешканка Бонна на заході Німеччини бореться за те, щоб за приставання на вулиці в Німеччині запровадили кримінальне покарання. А як ви ставитеся до цієї проблеми?
Губернатор штату Нью-Йорк йде у відставку через звинувачення в домаганнях

Губернатор штату Нью-Йорк йде у відставку через звинувачення в домаганнях 10.08.2021

Після 10 років на посаді губернатора штату Нью-Йорк Ендрю Куомо оголосив про свою відставку через збвинувачення у сексуальних домаганнях до співробітниць. Куомо відкидає звинувачення.
Байден закликав губернатора Нью-Йорка піти у відставку

Байден закликав губернатора Нью-Йорка піти у відставку 04.08.2021

Губернатора Нью-Йорка Ендрю Куомо звинувачують у сексуальних домаганнях. Він заперечує звинувачення і відмовляється йти у відставку, до чого його закликав і президент США Джо Байден.
Губернатора Нью-Йорка обвинуватили у сексуальних домаганнях

Губернатора Нью-Йорка обвинуватили у сексуальних домаганнях 03.08.2021

Ендрю Куомо "сексуально домагався нинішніх і колишніх держслужбовиць", заявила генпрокурорка Нью-Йорка. Раніше його обвинуватили у домаганнях восьмеро жінок.
Як повернути нюх і смак після ковіду - Європа у фокусі (відео)

Як повернути нюх і смак після "ковіду" - "Європа у фокусі" (відео) 31.05.2021

Туреччина: школярі під домашнім арештом - через туристів? Росія: з поліцейських - в опозиціонери. Великобританія: студентки проти насилля в закладах освіти. Франція: ентузіасти рятують харчі від смітників.
Як у Великобританії кози бізнесу допомагають - Європа у фокусі (відео)

Як у Великобританії кози бізнесу допомагають - "Європа у фокусі" (відео) 15.03.2021

Німеччина: через сексуальні домагання католицька церква втрачає вірян. Іспанія: мешканці Канарських островів невдоволені притоком біженців. Росія: чорний сніг і забруднене повітря у шахтарському регіоні.

Як у Великобританії кози бізнесу допомагають - "Європа у фокусі" (15.03.2021) 15.03.2021

У Німеччині католицька церква втрачає вірян через сексуальні домагання. Мешканці Канарських островів невдоволені притоком біженців. Кози британської ферми як зіркові гості ділових відеодзвінків. Чорний сніг і забруднене повітря у шахтарському регіоні в Сибіру.
Сексуальні домагання в армії: новий резонансний випадок в ЗСУ (відео)

Сексуальні домагання в армії: новий резонансний випадок в ЗСУ (відео) 12.03.2021

Підполковник Ольга Деркач стала другою жінкою-військовою, яка публічно заявила про сексуальні домагання з боку керівника. Два роки тому розголосу набув інший скандал, але справа не дійшла до суду. Чому так відбувається?

"Цілував, засовував руки під одяг" - військова про сексуальні домагання в армії (12.03.2021) 12.03.2021

Підполковник Ольга Деркач стала другою жінкою-військовою, яка публічно заявила про сексуальні домагання з боку керівника. Справу розслідують у поліції. Два роки тому розголосу набув інший сексуальний скандал, але справа військової Валерії Сікал так і не дійшла до суду. Чому? І наскільки поширеним явищем є сексуальні домагання в українській армії?

Журналістки у світі стикаються із сексизмом під час роботи - звіт

Журналістки у світі стикаються із сексизмом під час роботи - звіт 08.03.2021

Журналістки стикаються не лише з типовими для журналістської роботи небезпеками, але і з насильством на ґрунті сексизму, зазначають в організації "Репортери без кордонів".
У Німеччині хочуть штрафувати за домагання на вулиці

У Німеччині хочуть штрафувати за домагання на вулиці 10.11.2020

У німецькому законодавстві немає статті, яка карає за словесні сексуальні домагання. Але одна рішуча дівчина вирішила боротися з так званим "кетколлінгом" самотужки. Вона знайшла чимало однодумців.
Сексуальні домагання в ЗСУ: чим завершилась резонансна справа (відео)

Сексуальні домагання в ЗСУ: чим завершилась резонансна справа (відео) 17.07.2020

Півтора року тому лейтенантка Збройних сил України Валерія Сікал зізналась, що командир змушував її до сексу. Однак справу досі не направлено до суду, а підозрюваного перевели на службу до Києва.

Сексуальні домагання в ЗСУ: чому резонансна справа досі не в суді (17.07.2020) 17.07.2020

Після резонансного зізнання лейтенантки Збройних сил України Валерії Сікал в тому, що її керівник змушував її до сексу, минуло півтора року. DW з'ясовувала, чому за цей час справу так і не направлено до суду, а самого підозрюваного перевели на службу до Києва…
Звинуваченого у сексуальних домаганнях мера Сеула знайшли мертвим

Звинуваченого у сексуальних домаганнях мера Сеула знайшли мертвим 09.07.2020

Напередодні одна з секретарок мера подала на нього скаргу до поліції, звинувативши у сексуальних домаганнях.
У Німеччині запровадили покарання за фото та відео під спідницею

У Німеччині запровадили покарання за фото та відео під спідницею 03.07.2020

За зйомку під спідницею, а також за фото і відео жертв аварій у Німеччині каратимуть позбавленням волі та штрафами.
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