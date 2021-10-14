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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "сексуальні домагання".
Сексуальні домагання – залякування та примус до дій сексуального характеру , обіцянка винагороди в обмін на сексуальні послуги. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
За роки війни на Донбасі бойовий досвід здобули понад 13 тисяч українських жінок. З 2021 року їх також вшановують у День захисників і захисниць України. Наскільки дружньою до жінок є українська армія, DW запитала у двох ветеранок.
У Німеччині католицька церква втрачає вірян через сексуальні домагання. Мешканці Канарських островів невдоволені притоком біженців. Кози британської ферми як зіркові гості ділових відеодзвінків. Чорний сніг і забруднене повітря у шахтарському регіоні в Сибіру.
Підполковник Ольга Деркач стала другою жінкою-військовою, яка публічно заявила про сексуальні домагання з боку керівника. Два роки тому розголосу набув інший скандал, але справа не дійшла до суду. Чому так відбувається?
Підполковник Ольга Деркач стала другою жінкою-військовою, яка публічно заявила про сексуальні домагання з боку керівника. Справу розслідують у поліції. Два роки тому розголосу набув інший сексуальний скандал, але справа військової Валерії Сікал так і не дійшла до суду. Чому? І наскільки поширеним явищем є сексуальні домагання в українській армії?
Після резонансного зізнання лейтенантки Збройних сил України Валерії Сікал в тому, що її керівник змушував її до сексу, минуло півтора року. DW з'ясовувала, чому за цей час справу так і не направлено до суду, а самого підозрюваного перевели на службу до Києва…