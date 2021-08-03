Губернатор штату Нью-Йорк йде у відставку через звинувачення в домаганнях

Губернатора штату Нью-Йорк Ендрю Куомо йде у відставку через звинувачення в сексуальних домаганнях. У вівторок, 10 серпня, 63-річний політик оголосив, що піде з посади упродовж 14 днів. У своїй заяві він запевнив, що "любить Нью-Йорк" і його дії були продиктовані цією любов'ю. "І найкращий спосіб, у який я можу зараз допомогти, - це відійти убік і дати уряду повернутися до управління", - сказав Куомо.

При цьому він знов відкинув звинувачення в домаганнях. "Мої адвокати за останні кілька днів переглянули звіт про розслідування і вже розкритикували численні проблеми та помилки", - наголосив Куомо, цитує інформагенція dpa.

За його словами, закиди у звіті - не підтверджені доказами і політично мотивовані. “Але це не означає, що цих одинадцяти жінок, яких я образив, не існує. І за це я прошу вибачення від усього серця», - сказав Куомо.

На початку серпня прокуратура США обвинуватила Куомо у сексуальних домаганнях. Незалежне розслідування виявило, що він "сексуально домагався нинішніх і колишніх державних службовиць штату Нью-Йорк", заявила генеральна прокурорка міста Летіція Джеймс. Він "небажано і без погодження торкався жінок і робив численні зауваження з натяками сексуального характеру". Після цього президент США Джо Байден, як і інші представники Демократичної партії, закликав Куомо піти у відставку.

Ендрю Куомо обіймав посаду губернатора штату Нью-Йорк з 2011 року. Востаннє його переобрали два роки тому. Його батько Маріо Куомо також був губернатором Нью-Йорка у період між 1983 і 1994 роками.