 Губернатор штату Нью-Йорк йде у відставку через звинувачення в домаганнях | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.08.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Губернатор штату Нью-Йорк йде у відставку через звинувачення в домаганнях

Після 10 років на посаді губернатора штату Нью-Йорк Ендрю Куомо оголосив про свою відставку через збвинувачення у сексуальних домаганнях до співробітниць. Куомо відкидає звинувачення.

Ендрю Куомо

Ендрю Куомо

Губернатора штату Нью-Йорк Ендрю Куомо йде у відставку через звинувачення в сексуальних домаганнях. У вівторок, 10 серпня, 63-річний політик оголосив, що піде з посади упродовж 14 днів. У своїй заяві він запевнив, що "любить Нью-Йорк" і його дії були продиктовані цією любов'ю. "І найкращий спосіб, у який я можу зараз допомогти, - це відійти убік і дати уряду повернутися до управління", - сказав Куомо.

При цьому він знов відкинув звинувачення в домаганнях. "Мої адвокати за останні кілька днів переглянули звіт про розслідування і вже розкритикували численні проблеми та помилки", - наголосив Куомо, цитує інформагенція dpa.

За його словами, закиди у звіті - не підтверджені доказами і політично мотивовані. “Але це не означає, що цих одинадцяти жінок, яких я образив, не існує. І за це я прошу вибачення від усього серця», - сказав Куомо.

На початку серпня прокуратура США обвинуватила Куомо у сексуальних домаганнях. Незалежне розслідування виявило, що він "сексуально домагався нинішніх і колишніх державних службовиць штату Нью-Йорк", заявила генеральна прокурорка міста Летіція Джеймс. Він "небажано і без погодження торкався жінок і робив численні зауваження з натяками сексуального характеру". Після цього президент США Джо Байден, як і інші представники Демократичної партії, закликав Куомо піти у відставку.

Ендрю Куомо обіймав посаду губернатора штату Нью-Йорк з 2011 року. Востаннє його переобрали два роки тому. Його батько Маріо Куомо також був губернатором Нью-Йорка у період між 1983 і 1994 роками.

Дивитись відео 01:24

"Золотий глобус": елегантний протест у чорному (08.01.2018)

Також за темою

Photo by: zz/NDZ/STAR MAX/IPx 2021 7/26/21 New York State Governor Andrew Cuomo holds a press conference at Yankee Stadium on July 26, 2021 in The Bronx, New York City. The stadium is currently serving as a vaccination site during the worldwide coronavirus pandemic. The governor announced the allocation of $15 million from the New York State budget to promote vaccinations in communities across the state that were hardest-hit by the COVID-19 pandemic. (NYC)

Губернатора Нью-Йорка обвинуватили у сексуальних домаганнях 03.08.2021

Ендрю Куомо "сексуально домагався нинішніх і колишніх держслужбовиць", заявила генпрокурорка Нью-Йорка. Раніше його обвинуватили у домаганнях восьмеро жінок.

TOPSHOT - Hollywood film producer Harvey Weinstein enters Manhattan criminal court June 5, 2018 in New York. - Weinstein pleaded not guilty to rape and sexual assault charges in New York. Weinstein was charged with rape and another sex crime in New York in late May, nearly eight months after his career imploded in a blaze of accusations of sexual misconduct. (Photo by EDUARDO MUNOZ ALVAREZ / AFP) (Photo credit should read EDUARDO MUNOZ ALVAREZ/AFP/Getty Images)

#MeToo: Справа Харві Вайнштейна - хроніка одного скандалу 06.01.2020

Понад 80 жінок, серед яких відомі акторки і колишні співробітниці, обвинувачуюють кінопродюсера Харві Вайнштейна у сексуальних домаганнях. Суд над ним починається 6 січня 2020 року.

Реклама

Докладно

Таліби продовжують наступ

Військові успіхи "Талібану" і відповідальність ФРН

Німеччина тепер зобов'язана допомогти місцевому персоналу, пише Сандра Петерсманн.  

Опріснення води в Австралії

Опріснення морської води - рішення для Криму? (відео)

Багато хто вважає найкращим вирішенням водної кризи - опріснення морської води. Зокрема і для Криму. Що з ним не так?  