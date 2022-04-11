Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Світовий банк".
Світовий банк є міжнародною фінансовою організацією. Світовим банком називають власне Групу Світового банку, до складу якої входять п'ять організацій: Міжнародний банк реконструкції та розвитку, Міжнародна асоціація розвитку, Міжнародна фінансова корпорація, Міжнародне агентство з гарантій інвестицій, Міжнародний центр з врегулювання інвестиційних суперечок. Мета Світового банку сьогодні полягає в наданні допомоги країнам, що розвиваються. Світовий банк відрізняється від Міжнародного валютного фонду (МВФ) тим, що надає кредити під довгострокові проекти в сфері реальної економіки. МВФ же спеціалізується на допомозі країнам у разі виникнення проблем з платіжним балансом. Світовий банк було засновано в грудні 1945-го року. Його штаб-квартира розташована у Вашингтоні (США). Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Україна має величезний потенціал для енергозбереження - у грошовому вимірі до мільярда євро на рік. Адже через застарілу інфраструктуру щорічно втрачається до 44 % енергоресурсів. Як європейські інституції допомагають Україні впроваджувати заходи з енергоефективності і "зелені" технології - у репортажі DW.