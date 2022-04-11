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Світовий банк

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Світовий банк".

Світовий банк є міжнародною фінансовою організацією. Світовим банком називають власне Групу Світового банку, до складу якої входять п'ять організацій: Міжнародний банк реконструкції та розвитку, Міжнародна асоціація розвитку, Міжнародна фінансова корпорація, Міжнародне агентство з гарантій інвестицій, Міжнародний центр з врегулювання інвестиційних суперечок. Мета Світового банку сьогодні полягає в наданні допомоги країнам, що розвиваються. Світовий банк відрізняється від Міжнародного валютного фонду (МВФ) тим, що надає кредити під довгострокові проекти в сфері реальної економіки. МВФ же спеціалізується на допомозі країнам у разі виникнення проблем з платіжним балансом. Світовий банк було засновано в грудні 1945-го року. Його штаб-квартира розташована у Вашингтоні (США). Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Світовий банк: ВВП України впаде на 45 відсотків

Світовий банк: ВВП України впаде на 45 відсотків 11.04.2022

Українська економіка, згідно з прогнозом Світового банку, цього року скоротиться на 45,1 відсотків. Серед ключових проблем - блокування експорту морем.
Евакуацію з Маріуполя не вдається провести через обстріли

Евакуацію з Маріуполя не вдається провести через обстріли 08.03.2022

Росія 13-й день веде війну проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній та військовій інфраструктурі. DW стежить за подіями вівторка, 8 березня.

Світовий банк виділяє Україні понад 700 мільйонів доларів

Світовий банк виділяє Україні понад 700 мільйонів доларів 08.03.2022

На додачу до 700 мільйонів найближчими місяцями Світовий банк виділить Україні пакет допомоги на суму у три мільярди доларів та додаткову підтримку країнам, які приймають українських біженців.
Світовий банк готовий виділити Україні 350 мільйонів доларів

Світовий банк готовий виділити Україні 350 мільйонів доларів 20.02.2022

Питання надання Україні 350 мільйонів доларів у рамках механізмів короткострокового та довгострокового фінансування розглянуть до кінця березня.
Світовий банк схвалив 300 млн євро позики Україні на відновлення економіки

Світовий банк схвалив 300 млн євро позики Україні на відновлення економіки 19.12.2021

Україна отримає позику в 300 мільйонів євро для подолання наслідків COVID-19. Від початку пандемії Світовий банк надав Україні 2,3 мільярда доларів.
COVID-19: Світовий банк виділить Україні ще 150 мільйонів доларів на вакцинацію

COVID-19: Світовий банк виділить Україні ще 150 мільйонів доларів на вакцинацію 11.12.2021

Україна отримає ще 150 мільйонів доларів від Світового банку на вакцинацію проти коронавірусу. Це допоможе Києву закупити 16,5 мільйона доз вакцин, повідомила пресслужба банку.

Талібан почав платити зарплати держслужбовцям в Афганістані

"Талібан" почав платити зарплати держслужбовцям в Афганістані 20.11.2021

В Афганістані "Талібан" оголосив про поновлення виплат заробітної плати державним службовцям після трьох місяців затримки.
Керівники Світого банку чинили тиск на персонал, щоб підняти рейтинги Китаю - звіт

Керівники Світого банку чинили тиск на персонал, щоб підняти рейтинги Китаю - звіт 17.09.2021

У здійсненні тиску на персонал звинувачують колишню главу Світого банку Крісталіну Георгієву, яка зараз очолює МВФ. Як наслідок Світовий банк припинив публікацію щорічного рейтингу Doing Business.
Світовий банк заморозив фінансову допомогу Афганістану

Світовий банк заморозив фінансову допомогу Афганістану 25.08.2021

У Світовому банку висловили глибоку стурбованість ситуацією в Афганістані, а також перспективами жінок у цій країні.

30 років незалежності України у статистиці Світового банку

30 років незалежності України у статистиці Світового банку 24.08.2021

За 30 років Україна пережила три економічні кризи і втратила вісім мільйонів населення, свідчать дані Світового банку. Та попри негаразди українці стали жити довше.
Міжнародні організації вимагають 50 мільярдів доларів на вакцини

Міжнародні організації вимагають 50 мільярдів доларів на вакцини 02.06.2021

Глави ВООЗ, МВФ, СОТ і Світового банку закликають багаті держави надати мільярди доларів на закупівлю вакцин від COVID-19 для країн, що не можуть їх собі дозволити.
Світовий банк виділив Україні 90 мільйонів євро на вакцинацію

Світовий банк виділив Україні 90 мільйонів євро на вакцинацію 11.05.2021

Україна отримала позику Світового банку в рамках ініціативи справедливого розподілу вакцин від коронавірусу у світі COVAX.
МОН України освоюватиме 200 мільйонів доларів від Світового банку

МОН України освоюватиме 200 мільйонів доларів від Світового банку 06.05.2021

Світовий банк надасть Україні 200 мільйонів доларів США кредиту на модернізацію українських вищих навчальних закладів.
Світовий банк покращив прогноз зростання економіки України

Світовий банк покращив прогноз зростання економіки України 31.03.2021

Світовий банк підвищив прогноз зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України у 2021 році до 3,8 відсотка.
Енергозбереження: як українці можуть заощаджувати до мільярда євро щороку (08.01.2021)

Енергозбереження: як українці можуть заощаджувати до мільярда євро щороку (08.01.2021) 08.01.2021

Україна має величезний потенціал для енергозбереження - у грошовому вимірі до мільярда євро на рік. Адже через застарілу інфраструктуру щорічно втрачається до 44 % енергоресурсів. Як європейські інституції допомагають Україні впроваджувати заходи з енергоефективності і "зелені" технології - у репортажі DW.

Світовий банк позичить Україні 300 млн доларів на подолання наслідків пандемії

Світовий банк позичить Україні 300 млн доларів на подолання наслідків пандемії 12.12.2020

Світовий банк виділить Україні позику в 300 мільйонів доларів США на подолання наслідків пандемії COVID-19 у рамках проєкту з модернізації системи соіальної підтримки.
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