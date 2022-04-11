На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Світовий банк".

Світовий банк є міжнародною фінансовою організацією. Світовим банком називають власне Групу Світового банку, до складу якої входять п'ять організацій: Міжнародний банк реконструкції та розвитку, Міжнародна асоціація розвитку, Міжнародна фінансова корпорація, Міжнародне агентство з гарантій інвестицій, Міжнародний центр з врегулювання інвестиційних суперечок. Мета Світового банку сьогодні полягає в наданні допомоги країнам, що розвиваються. Світовий банк відрізняється від Міжнародного валютного фонду (МВФ) тим, що надає кредити під довгострокові проекти в сфері реальної економіки. МВФ же спеціалізується на допомозі країнам у разі виникнення проблем з платіжним балансом. Світовий банк було засновано в грудні 1945-го року. Його штаб-квартира розташована у Вашингтоні (США). Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.