Свій перший закордонний візит Зеленський здійснить до Брюсселя

Президент України Володимир Зеленський здійснить свій перший закордонний робочий візит до інституцій Європейського Союзу й НАТО у Брюсселі. Візит відбудеться 4-5 червня, повідомляється на сайті президента України в вівторок, 29 травня.

Зеленський планує зустрітися із президентом Європейської Ради Дональдом Туском, президентом Європейської комісії Жан-Клодом Юнкером, генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом та іншими високопосадовцями. Як заявив керівник прес-служби Єврокомісії Маргірітіс Схінас, Юнкер проведе зустріч із Зеленським у вівторок, 4 червня, повідомляє кореспондент DW з Брюсселя.

Президент України поінформує партнерів у ЄС і НАТО про ситуацію з безпекою на сході України, обговорить шляхи активізації міжнародних зусиль для завершення війни на Донбасі та обміняється думками з лідерами інституцій ЄС і НАТО щодо подальших ключових реформ в Україні, вказано в повідомленні.

Днями Зеленський уперше відвідав передові позиції українських військ на Луганщині.