 Свій перший закордонний візит Зеленський здійснить до Брюсселя | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.05.2019

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Новини

Свій перший закордонний візит Зеленський здійснить до Брюсселя

Президент України Володимир Зеленський 4-5 червня здійснить робочий візит до інституцій Європейського Союзу й НАТО у Брюсселі.

Президент України Володимир Зеленський здійснить свій перший закордонний робочий візит до інституцій Європейського Союзу й НАТО у Брюсселі. Візит відбудеться 4-5 червня

Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський здійснить свій перший закордонний робочий візит до інституцій Європейського Союзу й НАТО у Брюсселі. Візит відбудеться 4-5 червня, повідомляється на сайті президента України в вівторок, 29 травня.

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Розмови про зв'язки нового президента України Володимира Зеленського з олігархом Ігорем Коломойським не вщухають. Експерти застерігають щодо можливих наслідків для економіки країни. (29.05.2019)

Місія Міжнародного валютного фонду готова прибути до України для переговорів після парламентських виборів і призначення нового уряду. Про це йшлося на зустрічі Зеленського з представниками фонду. (28.05.2019)

Партія Володимира Зеленського "Слуга народу" хоче перемогти на позачергових парламентських виборах, створити найбільшу фракцію і сформувати уряд. Однак ані список партії, ані її програма ще не сформовані. (29.05.2019)

Зеленський планує зустрітися із президентом Європейської Ради Дональдом Туском, президентом Європейської комісії Жан-Клодом Юнкером, генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом та іншими високопосадовцями. Як заявив керівник прес-служби Єврокомісії Маргірітіс Схінас, Юнкер проведе зустріч із Зеленським у вівторок, 4 червня, повідомляє кореспондент DW з Брюсселя. 

Президент України поінформує партнерів у ЄС і НАТО про ситуацію з безпекою на сході України, обговорить шляхи активізації міжнародних зусиль для завершення війни на Донбасі та обміняється думками з лідерами інституцій ЄС і НАТО щодо подальших ключових реформ в Україні, вказано в повідомленні.

Днями Зеленський уперше відвідав передові позиції українських військ на Луганщині.

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Що хоче, а що зможе Зеленський у перші 100 днів? (20.05.2019)

 

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Що хоче, а що зможе Зеленський у перші 100 днів? (20.05.2019)  

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