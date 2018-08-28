 СБУ: Організатора замаху на Бабченка засудили до чотирьох з половиною років за ґратами | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.09.2018

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Новини

СБУ: Організатора замаху на Бабченка засудили до чотирьох з половиною років за ґратами

Після угоди зі слідством Голосіївський районний суд Києва засудив Бориса Германа, обвинуваченого в організації спроби вбивства журналіста Аркадія Бабченка, до 4,5 року позбавлення волі. Про це повідомив глава СБУ.

Василь Грицак (ліворуч), Аркадій Бабченко (в центрі) та Юрій Луценко

Василь Грицак (ліворуч), Аркадій Бабченко (в центрі) та Юрій Луценко

Голосіївський районний суд Києва після угоди зі слідством засудив Бориса Германа, обвинуваченого в організації спроби вбивства в Києві російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка, до чотирьох з половиною років позбавлення волі. Про це в суботу, 1 вересня, повідомив глава Служби безпеки України Василь Грицак.

"30 серпня цього року Голосіївський районний суд Києва визнав винним громадянина Бориса Германа в тому, в чому його звинувачували. Йому призначено реальний термін покарання - 4 роки і 6 місяців позбавлення волі", - сказав Грицак журналістам в Києві, відповідаючи на запитання агентства "Інтерфакс-Україна". За словами глави СБУ, вирок набуде чинності через місяць.

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Спецоперація СБУ з імітації вбивства Аркадія Бабченка підірвала довіру до спецслужб та поставила нові виклики перед самими репортерами. Про це йшлося на журналістській дискусії у Києві. Репортаж DW. (07.06.2018)

Підозрюваний Борис Герман стверджує, що співпрацював з контррозвідкою України. Суд арештував його на два місяці. (31.05.2018)

Як уточнив Грицак, Герман пішов на угоду зі слідством, повністю визнавши свою провину. "Співпрацює зі слідством, дає дуже цікаві свідчення, які ми в подальшому перевірятимемо і документуватимемо", - зазначив Грицак. Раніше генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив, що Герман у своїх свідченнях підтвердив версію злочину, за яким йому було висунуто підозру, зокрема, прямо вказав на "представника Російської Федерації, який передавав кошти і говорив, як ними розпоряджатися на території України".

Нагадаємо, що 29 травня спочатку ЗМІ, а потім і влада України повідомили, що російського журналіста Аркадія Бабченка, який з 2017 року працює на телеканалі ATR у Києві, нібито застрелили на сходах його будинку в Києві. Наступного дня глава СБУ заявив, що інформація про "вбивство" Бабченка була частиною спецоперації українських правоохоронців, спрямованої на запобігання замаху на журналіста, а сам Бабченко вийшов до присутніх на брифінгу представників ЗМІ. Того самого дня стало відомо про затримання організатора "вбивства" Бабченка - Бориса Германа.

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