СБУ: Організатора замаху на Бабченка засудили до чотирьох з половиною років за ґратами

Голосіївський районний суд Києва після угоди зі слідством засудив Бориса Германа, обвинуваченого в організації спроби вбивства в Києві російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка, до чотирьох з половиною років позбавлення волі. Про це в суботу, 1 вересня, повідомив глава Служби безпеки України Василь Грицак.

"30 серпня цього року Голосіївський районний суд Києва визнав винним громадянина Бориса Германа в тому, в чому його звинувачували. Йому призначено реальний термін покарання - 4 роки і 6 місяців позбавлення волі", - сказав Грицак журналістам в Києві, відповідаючи на запитання агентства "Інтерфакс-Україна". За словами глави СБУ, вирок набуде чинності через місяць.

Як уточнив Грицак, Герман пішов на угоду зі слідством, повністю визнавши свою провину. "Співпрацює зі слідством, дає дуже цікаві свідчення, які ми в подальшому перевірятимемо і документуватимемо", - зазначив Грицак. Раніше генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив, що Герман у своїх свідченнях підтвердив версію злочину, за яким йому було висунуто підозру, зокрема, прямо вказав на "представника Російської Федерації, який передавав кошти і говорив, як ними розпоряджатися на території України".

Нагадаємо, що 29 травня спочатку ЗМІ, а потім і влада України повідомили, що російського журналіста Аркадія Бабченка, який з 2017 року працює на телеканалі ATR у Києві, нібито застрелили на сходах його будинку в Києві. Наступного дня глава СБУ заявив, що інформація про "вбивство" Бабченка була частиною спецоперації українських правоохоронців, спрямованої на запобігання замаху на журналіста, а сам Бабченко вийшов до присутніх на брифінгу представників ЗМІ. Того самого дня стало відомо про затримання організатора "вбивства" Бабченка - Бориса Германа.