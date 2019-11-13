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Борис Герман

Борис Герман - український підприємець. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Борис Герман".

Борис Герман - український підприємець, один із засновників українсько-німецького спільного підприємства "Шмайсер". В Україні в 2018 році Бориса Германа звинуватили в організації спроби вбивства журналіста Аркадія Бабченка і засудили до 4,5 року позбавлення волі - після того, як Герман уклав угоду зі слідством. До цього він стверджував, що невинуватий та нібито співпрацює з Службою безпеки України. Вирок Германа був засекречений і не опублікований. У вересні 2019 року суд у Києві звільнив з-під варти Бориса Германа, посилаючись на стан його здоров'я. 29 травня 2018 року спочатку ЗМІ, а потім й українські офіційні органи повідомили, що російського журналіста Аркадія Бабченка, який з 2017 року працює на телеканалі ATR у Києві, нібито застрелили на сходах його будинку в Києві. Наступного дня глава СБУ заявив, що інформація про "вбивство" Бабченка була частиною спецоперації українських правоохоронців, спрямованої на запобігання замаху на журналіста, а сам Бабченко вийшов до присутніх на брифінгу представників ЗМІ. Того самого дня стало відомо про затримання організатора "вбивства" Бабченка - Бориса Германа. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Суд випустив із в'язниці засудженого організатора замаху на журналіста Бабченка

Суд випустив із в'язниці засудженого організатора замаху на журналіста Бабченка 13.11.2019

Суд у Києві звільнив з-під варти засудженого за організацію замаху на російського журналіста Аркадія Бабченка Бориса Германа, посилаючись на стан його здоров'я.
Рік справі Бабченка: запитання без відповідей

Рік справі Бабченка: запитання без відповідей 29.05.2019

Чому єдиного засудженого за замах на журналіста звільняють з тюрми, а іншого ніяк не почнуть судити, та чи вдалося слідчим встановити російський слід? У справі Бабченка за рік кількість відкритих запитань лише зросла.
Підозрюваний у справі Бабченка вийшов на волю

Підозрюваний у справі Бабченка вийшов на волю 19.12.2018

З Тараса Стельмашенка, який був підозрюваним у справі про замах на журналіста Аркадія Бабченка, зняли обвинувачення в тероризмі та звільнили з-під варти.

Справа Бабченка: доля підозрюваних у замаху на вбивство

Справа Бабченка: доля підозрюваних у замаху на вбивство 19.12.2018

Служба безпеки України завершила розслідування щодо останніх двох підозрюваних у справі журналіста Аркадія Бабченка. Один з них - В'ячеслав Пивоварник - і досі в розшуку, але суд все одно розпочинає розгляд його справи.
Бабченко припустив, що його вбивство замовив кухар Путіна Пригожин

Бабченко припустив, що його вбивство замовив "кухар Путіна" Пригожин 01.10.2018

Російський опозиційний журналіст Аркадій Бабченко заявив про причетність до замаху на нього російського бізнесмена Євгена Пригожина, якого ще називають "кухарем Путіна".
Справа Бабченка: перший вирок у режимі секретності

Справа Бабченка: перший вирок у режимі секретності 01.10.2018

Набув сили вирок Борису Герману - організатору замаху на російського журналіста Аркадія Бабченка. Попри обіцянки СБУ забезпечити прозоре розслідування, у резонасній кримінальній справі залишається чимало таємниць.
СБУ: Організатора замаху на Бабченка засудили до чотирьох з половиною років за ґратами

СБУ: Організатора замаху на Бабченка засудили до чотирьох з половиною років за ґратами 01.09.2018

Після угоди зі слідством Голосіївський районний суд Києва засудив Бориса Германа, обвинуваченого в організації спроби вбивства журналіста Аркадія Бабченка, до 4,5 року позбавлення волі. Про це повідомив глава СБУ.
Луценко: Підозрюваний у справі Бабченка пішов на співпрацю зі слідством

Луценко: Підозрюваний у справі Бабченка пішов на співпрацю зі слідством 21.08.2018

Підозрюваний у організації замаху на журналіста Аркадія Бабченка Борис Герман готовий співпрацювати зі слідством, заявив генпрокурор України Юрій Луценко. Угоду ще має затвердити суд.
Справа Бабченка і список 47: що (не)відомо (відео)

Справа Бабченка і "список 47": що (не)відомо (відео) 08.06.2018

Після прогримілої на весь світ операції СБУ з імітацією убивства журналіста Аркадія Бабченка, спецслужби так і не розповіли подробиць. В історії з цією справою, а також "списком 47" залишається ще чимало запитань.

"Убивство" Бабченка і "список 47": які нестиковки? (08.06.2018) 08.06.2018

Після прогримілої на весь світ операції СБУ з імітацією убивства Аркадія Бабченка, спецслужби так і не розповіли про її подробиці. В історії з цією справою, а також "списком 47" залишається ще чимало запитань.
Суд заарештував підозрюваного в справі Бабченка

Суд заарештував підозрюваного в справі Бабченка 31.05.2018

Підозрюваний Борис Герман стверджує, що співпрацював з контррозвідкою України. Суд арештував його на два місяці.