Борис Герман - український підприємець. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Борис Герман".

Борис Герман - український підприємець, один із засновників українсько-німецького спільного підприємства "Шмайсер". В Україні в 2018 році Бориса Германа звинуватили в організації спроби вбивства журналіста Аркадія Бабченка і засудили до 4,5 року позбавлення волі - після того, як Герман уклав угоду зі слідством. До цього він стверджував, що невинуватий та нібито співпрацює з Службою безпеки України. Вирок Германа був засекречений і не опублікований. У вересні 2019 року суд у Києві звільнив з-під варти Бориса Германа, посилаючись на стан його здоров'я. 29 травня 2018 року спочатку ЗМІ, а потім й українські офіційні органи повідомили, що російського журналіста Аркадія Бабченка, який з 2017 року працює на телеканалі ATR у Києві, нібито застрелили на сходах його будинку в Києві. Наступного дня глава СБУ заявив, що інформація про "вбивство" Бабченка була частиною спецоперації українських правоохоронців, спрямованої на запобігання замаху на журналіста, а сам Бабченко вийшов до присутніх на брифінгу представників ЗМІ. Того самого дня стало відомо про затримання організатора "вбивства" Бабченка - Бориса Германа. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.