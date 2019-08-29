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Василь Грицак - український військовий. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Василь Грицак".
Василь Грицак очолював Службу безпеки України з 2015 до 2019 року. У цей час Василь Грицак був також членом Ради національної безпеки та оборони України (РНБО). 2016 року Василю Грицаку було присвоєно звання генерал армії України. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Президент України подав до парламенту подання про звільнення голови МЗС Павла Клімкіна, міністра оборони Степана Полторака та глави СБУ Василя Грицака. Також готуються документи про звільнення генпрокурора Юрія Луценка.
Після угоди зі слідством Голосіївський районний суд Києва засудив Бориса Германа, обвинуваченого в організації спроби вбивства журналіста Аркадія Бабченка, до 4,5 року позбавлення волі. Про це повідомив глава СБУ.