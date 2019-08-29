Василь Грицак - український військовий. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Василь Грицак".

Василь Грицак очолював Службу безпеки України з 2015 до 2019 року. У цей час Василь Грицак був також членом Ради національної безпеки та оборони України (РНБО). 2016 року Василю Грицаку було присвоєно звання генерал армії України. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.