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Василь Грицак

Василь Грицак - український військовий. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Василь Грицак".

Василь Грицак очолював Службу безпеки України з 2015 до 2019 року. У цей час Василь Грицак був також членом Ради національної безпеки та оборони України (РНБО). 2016 року Василю Грицаку було присвоєно звання генерал армії України. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Рада затвердила Баканова головою СБУ

Рада затвердила Баканова головою СБУ 29.08.2019

Депутати звільнили голову Cлужби безпеки України Василя Грицака і призначили на цю посаду соратника Зеленського Івана Баканова.
Зеленський вніс до ВР подання про звільнення глав МЗС, СБУ та міноборони

Зеленський вніс до ВР подання про звільнення глав МЗС, СБУ та міноборони 30.05.2019

Президент України подав до парламенту подання про звільнення голови МЗС Павла Клімкіна, міністра оборони Степана Полторака та глави СБУ Василя Грицака. Також готуються документи про звільнення генпрокурора Юрія Луценка.
Рік справі Бабченка: запитання без відповідей

Рік справі Бабченка: запитання без відповідей 29.05.2019

Чому єдиного засудженого за замах на журналіста звільняють з тюрми, а іншого ніяк не почнуть судити, та чи вдалося слідчим встановити російський слід? У справі Бабченка за рік кількість відкритих запитань лише зросла.
Міністр оборони України також подав у відставку

Міністр оборони України також подав у відставку 20.05.2019

Міністр оборони України Степан Полторак подав у відставку. Раніше у цей день рапорт про звільнення з посади подав голова Служби безпеки Василь Грицак.
В Україні іде у відставку глава Служби безпеки

В Україні іде у відставку глава Служби безпеки 20.05.2019

Василь Грицак повідомив, що він та його заступники подадуть рапорти про звільнення президенту Володимиру Зеленському.

"Орденопад" від Порошенка: навіщо президент роздає державні нагороди? (14.05.2019) 14.05.2019

Петро Порошенко в останні дні свого президентства щедро роздає державні нагороди і звання. Кому, за що і які преференції отримують нагороджені - з’ясовувала DW.

Порошенко присвоїв звання Героя України голові СБУ Грицаку

Порошенко присвоїв звання Героя України голові СБУ Грицаку 09.05.2019

Президент України Петро Порошенко присвоїв голові СБУ Василю Грицаку звання Героя України "за самовіддане служіння українському народу".
СБУ спростувала обвинувачення у прослуховуванні Зеленського

СБУ спростувала обвинувачення у прослуховуванні Зеленського 07.03.2019

Співробітники української спецслужби проводили слідчі заходи щодо підозрюваної у державній зраді особи, а не прослуховували офіс кандидата в президенти Володимира Зеленського, заявили в СБУ.
На борту захоплених Росією кораблів перебували співробітники СБУ

На борту захоплених Росією кораблів перебували співробітники СБУ 27.11.2018

Глава СБУ Василь Грицак підтвердив перебування співробітників військової контррозвідки на борту захоплених Росією українських кораблів. Повідомляється, що один із офіцерів зазнав важкого поранення.
За чотири роки на Донбасі загинули 27 співробітників СБУ

За чотири роки на Донбасі загинули 27 співробітників СБУ 15.10.2018

Від початку бойових дій на Донбасі загалом загинули майже три тисячі українських силовиків.

СБУ: Депутат Ради намагався створити сепаратистське утворення на Одещині

СБУ: Депутат Ради намагався створити сепаратистське утворення на Одещині 08.10.2018

Голова СБУ розповів про запобігання проголошення "Бессарабської народної ради" та про активізацію Росії через томос.
СБУ: Організатора замаху на Бабченка засудили до чотирьох з половиною років за ґратами

СБУ: Організатора замаху на Бабченка засудили до чотирьох з половиною років за ґратами 01.09.2018

Після угоди зі слідством Голосіївський районний суд Києва засудив Бориса Германа, обвинуваченого в організації спроби вбивства журналіста Аркадія Бабченка, до 4,5 року позбавлення волі. Про це повідомив глава СБУ.
Глава СБУ стверджує, що російський слід у справі Бабченка вже є

Глава СБУ стверджує, що "російський слід" у справі Бабченка "вже є" 25.06.2018

Глава Служби безпеки України Василь Грицак каже про існування "російського сліду" у справі про замовлення вбивства журналіста Аркадія Бабченка. Утім, жодних підтверджень він не навів.
Луценко й Грицак пояснювали західним дипломатам спецоперацію з Бабченком

Луценко й Грицак пояснювали західним дипломатам спецоперацію з Бабченком 01.06.2018

На зустірчі в Києві з дипломатами країн Заходу керівники СБУ та ГПУ Василь Грицак і Юрій Луценко намагалися пояснити мету інсценування вбивства журналіста Аркадія Бабченка, а також розповіли про результати.
Коментар: Третє народження Аркадія Бабченка

Коментар: Третє народження Аркадія Бабченка 31.05.2018

Аркадій Бабченко брав участь в інсценуванні свого вбивства СБУ. На кону було його життя. До нього запитань немає. Запитання є до спецслужб. Їх у коментарі для DW ставить Сергій Руденко.
СБУ інсценувала смерть Аркадія Бабченка, журналіст живий

СБУ інсценувала смерть Аркадія Бабченка, журналіст живий 30.05.2018

Смерть Аркадія Бабченка було інсценовано українськими спецслужбами задля попередження запланованого убивства. Для реалізації злочину було найнято колишнього бійця АТО.
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