 Саудівська Аравія звинуватила Іран у нападі на танкери | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.06.2019

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Новини

Саудівська Аравія звинуватила Іран у нападі на танкери

Ер-Ріяд покладає на Тегеран провину за скоєні на танкери атаки. У причетності Ірану до нещодавніх інцидентів у Оманській затоці переконаний принц-наступник Саудівської Аравії Мохаммед бін Салман.

Мохаммед бін Салман

Принц-наступник Саудівської Аравії Мохаммед бін Салман (архівне фото)

Принц-наступник Саудівської Аравії Мохаммед бін Салман переконаний, що саме Іран несе відповідальність за скоєнні нещодавно напади на два танкери в Оманській затоці. Про це бін Салман заявив в інтерв'ю національному виданню Aschark al-Ausat, що оприлюднене в неділю, 16 червня.

Цими нападами іранці відреагували на дипломатичну спробу посередництва в суперечці між США та Іраном з боку прем'єр-міністра Японії Сіндзо Абе, вважає саудівський кронпринц. Щодо цього питання міжнародній спільноті слід зайняти "рішучу позицію", додав бін Салман.

DW.COM

В уряді Великобританії вважають, що іранський Корпус вартових ісламської революції, найімовірніше, відповідальний за нещодавні напади на два танкери в Оманській затоці, йдеться в заяві МЗС Сполученого Королівства. (15.06.2019)

З двох нафтових танкерів, що загорілися поблизу Ормузської протоки, евакуювали усіх 44 моряків. Норвезьке морське управління заявило про напад на судно Front Altair. Обставини інциденту з'ясовуються. (13.06.2019)

Два нафтові танкери загорілися поблизу Ормузської протоки, що з'єднує Перську і Оманську затоки. Ймовірно, причиною міг стати напад. (13.06.2019)

Згідно з розвідувальною інформацією відповідальність за напади на два танкери поблизу Ормузської протоки несе Тегеран, заявив держсекретар США Майк Помпео. Генсек ООН закликав утриматися від конфронтації в регіоні. (13.06.2019)

Тегеран заперечив звинувачення Вашингтона в причетності до нападу на два танкери в Оманській затоці. Глава МЗС Ірану Джавад Заріф говорить про "саботаж дипломатії" американцями. (14.06.2019)

Небезпечну ситуацію навколо Перської затоки підігріває низка інших регіональних конфліктів. DW знайомить з найважливішими гравцями на регіональній політичній арені. (15.06.2019)

Сам Ер-Ріяд не прагне війни у ​​своєму регіоні. Однак королівство "без вагань захистить від будь-яких загроз свій народ, свій суверенітет, свою територіальну недоторканність та свої інтереси", наголосив саудівський принц-наступник, цитує агенція новин AFP.

Іран наполягає на своїй непричетності

Як повідомлялося, раніше про причетність Ірану до скоєних 13 червня нападів на танкери в Оманській затоці заявили США та Великобританія. Унаслідок інцидентів зазнали значних пошкоджень два нафтові танкери з Норвегії та Японії - Front Altair і Kokuka Courageous.

Пентагон навіть оприлюднив відеодоказ, де видно як судно, схоже на іранський корабель берегової охорони наближається до іншого схожого на танкер судна та знімає з того міну, що не вибухнула.

Натомість у Тегерані відкидають всі звинувачення в свій бік, називаючи ці закиди бездоказовими. Так само Тегеран звинуватив Вашингтон та його союзників у регіоні, головний з яких Ер-Ріяд, у спробі розхитати ситуацію.

Напередодні до міністерства закордонних справ Ірану викликали британського посла з вимогою пояснити позицію МЗС Великобританії. Іранські дипломати назвали зроблену заяву британського МЗС щодо можливої причетності Ірану до інцидентів з танкерами в Оманській затоці неправдивою.

Екіпаж одного з танкерів уже в ОАЕ

Власне, саме іранські судна врятували екіпаж норвезького танкера Front Altair та японського судна Kokuka Courageous. Зараз члени екіпажу цього судна вже перебралися до ОАЕ.

Новий виток ескалації напруженості в регіоні Перської затоки відбувається саме на тлі нещодавнього загострення відносин між Вашингтоном і Тегераном у зв'язку з ядерною програмою Ірану.

Раніше, в середині травня, біля узбережжя ОАЕ від нападів постраждали чотири танкери, що належать різним країнам, серед яких і судна саудитів. Хоч суднам було завдано значної шкоди, однак це не призвело до жертв або розливу нафти.

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