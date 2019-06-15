Саудівська Аравія звинуватила Іран у нападі на танкери

Принц-наступник Саудівської Аравії Мохаммед бін Салман переконаний, що саме Іран несе відповідальність за скоєнні нещодавно напади на два танкери в Оманській затоці. Про це бін Салман заявив в інтерв'ю національному виданню Aschark al-Ausat, що оприлюднене в неділю, 16 червня.

Цими нападами іранці відреагували на дипломатичну спробу посередництва в суперечці між США та Іраном з боку прем'єр-міністра Японії Сіндзо Абе, вважає саудівський кронпринц. Щодо цього питання міжнародній спільноті слід зайняти "рішучу позицію", додав бін Салман.

Сам Ер-Ріяд не прагне війни у ​​своєму регіоні. Однак королівство "без вагань захистить від будь-яких загроз свій народ, свій суверенітет, свою територіальну недоторканність та свої інтереси", наголосив саудівський принц-наступник, цитує агенція новин AFP.

Іран наполягає на своїй непричетності

Як повідомлялося, раніше про причетність Ірану до скоєних 13 червня нападів на танкери в Оманській затоці заявили США та Великобританія. Унаслідок інцидентів зазнали значних пошкоджень два нафтові танкери з Норвегії та Японії - Front Altair і Kokuka Courageous.

Пентагон навіть оприлюднив відеодоказ, де видно як судно, схоже на іранський корабель берегової охорони наближається до іншого схожого на танкер судна та знімає з того міну, що не вибухнула.

Натомість у Тегерані відкидають всі звинувачення в свій бік, називаючи ці закиди бездоказовими. Так само Тегеран звинуватив Вашингтон та його союзників у регіоні, головний з яких Ер-Ріяд, у спробі розхитати ситуацію.

Напередодні до міністерства закордонних справ Ірану викликали британського посла з вимогою пояснити позицію МЗС Великобританії. Іранські дипломати назвали зроблену заяву британського МЗС щодо можливої причетності Ірану до інцидентів з танкерами в Оманській затоці неправдивою.

Екіпаж одного з танкерів уже в ОАЕ

Власне, саме іранські судна врятували екіпаж норвезького танкера Front Altair та японського судна Kokuka Courageous. Зараз члени екіпажу цього судна вже перебралися до ОАЕ.

Новий виток ескалації напруженості в регіоні Перської затоки відбувається саме на тлі нещодавнього загострення відносин між Вашингтоном і Тегераном у зв'язку з ядерною програмою Ірану.

Раніше, в середині травня, біля узбережжя ОАЕ від нападів постраждали чотири танкери, що належать різним країнам, серед яких і судна саудитів. Хоч суднам було завдано значної шкоди, однак це не призвело до жертв або розливу нафти.