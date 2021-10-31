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Саміт G20

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті DW, які відповідають пошуковому запиту "саміт G20".

Зустріч країн-учасниць G20 на найвищому рівні. На тлі глобальної фінансової кризи керівники держав та урядів країн Великої двадцятки вперше зустрілись 2007-го року у Вашингтоні. Тоді в зустрічі також взяли участь Нідерланди, Іспанця та Чехія.

Підсумкова декларація саміту G20: нечіткі терміни вуглецевої нейтральності

Підсумкова декларація саміту G20: нечіткі терміни вуглецевої нейтральності 31.10.2021

Лідери Великої двадцятки на саміті домовилися досягти вуглецевої нейтральності, утім конкретних термінів не погодили. Також зобов'язалися не вкладати гроші у вугільні електростанції, але лише за межами своїх країн.

G20 прагне вакцинувати 70 відсотків людства до середини 2022 року

G20 прагне вакцинувати 70 відсотків людства до середини 2022 року 29.10.2021

Протягом наступних двох місяців квота вакцинованих у світі має досягти у середньому щонайменше 40 відсотків, вважають представники Великої двадцятки.

Другий день саміту G20: учасники обговорюють захист клімату

Другий день саміту G20: учасники обговорюють захист клімату 22.11.2020

Головними темами другого дня зустрічі глав держав та урядів країн Великої двадцятки є захист клімату та сталий економічний розвиток. Утім, жодних рішень не очікується через демарш президента США Дональда Трампа.
Дональд Трамп дочасно залишив саміт G20 і поїхав грати в гольф

Дональд Трамп дочасно залишив саміт G20 і поїхав грати в гольф 21.11.2020

Після двох годин участі в саміті лідерів Великої двадцятки, що відбувається в режимі онлайн-конференції, президент США Дональд Трамп поїхав грати в гольф. На саміті його тепер представляє Стівен Мнучін.
На саміті G20 обговорюють доступність вакцини від COVID-19

На саміті G20 обговорюють доступність вакцини від COVID-19 21.11.2020

Глави держав та урядів Великої двадцятки обговорюють у онлайн-форматі боротьбу з пандемією COVID-19, протидію економічній рецесії та боротьбу зі змінами клімату.
Саміт G20: якою буде ціна кризи через пандемію COVID-19

Саміт G20: якою буде ціна кризи через пандемію COVID-19 21.11.2020

Через пандемію COVID-19 велика двадцятка засідатиме віртуально. Багатьом учасникам тільки на руку те, що їм не треба їхати в Ер-Ріяд, який зараз головує у G20.
Сутички під час саміту G20 у Гамбурзі: суд виніс вироки п'яти учасникам

Сутички під час саміту G20 у Гамбурзі: суд виніс вироки п'яти учасникам 10.07.2020

Один з затриманих учасників заворушень під час саміту G20 у Гамбурзі у 2017 році, француз за національністю, був засуджений до трьох років позбавлення волі.
Країни G20 погодилися підписати заключне комюніке попри розбіжності у кліматичному питанні

Країни G20 погодилися підписати заключне комюніке попри розбіжності у кліматичному питанні 29.06.2019

Після тривалих та напружених переговорів щодо пункту про захист клімату лідери країн Великої двадцятки таки погодилися підписати заключне комюніке.
Очима карикатуриста: Чим Путін здивував Трампа на зустрічі в Японії

Очима карикатуриста: Чим Путін здивував Трампа на зустрічі в Японії 28.06.2019

Президент РФ Володимир Путін зустрівся зі своїм американським колегою Дональдом Трампом на полях саміту G20 в японському місті Осака. Карикатурист Сергій Йолкін - про те, що залишилося за лаштунками переговорів.
Зустріч Меркель з Трампом: у центрі уваги - Україна та Іран

Зустріч Меркель з Трампом: у центрі уваги - Україна та Іран 28.06.2019

Анґела Меркель провела зустріч з Дональдом Трампом на полях саміту Великої двадцятки. Трамп назвав Меркель "великою подругою", незважаючи на нещодавню критику політики Німеччини.
Трамп та Путін провели зустріч на полях саміту Великої двадцятки

Трамп та Путін провели зустріч на полях саміту Великої двадцятки 28.06.2019

За повідомленням Білого дому, темами переговорів Дональда Трампа та Володимира Путіна стали ситуації в Ірані, Сирії, Венесуелі та Україні. Трамп наголошував на хороших стосунках з Путіним.
В Японії розпочався саміт Великої двадцятки

В Японії розпочався саміт Великої двадцятки 28.06.2019

В Осаці стртував саміт G20. Лідери держав обговорять стан світової економіки та торгівлі, захист клімату та кризу в Перській затоці. Заплановано і чимало важливих двосторонніх зустрічей на полях саміту.
Саміт ЄС погодив подовження секторальних санкцій проти Росії

Саміт ЄС погодив подовження секторальних санкцій проти Росії 20.06.2019

На саміті ЄС погодилися подовжити секторальні санкції проти Росії на подальші шість місяців. Причина цього - відсутність прогресу в імплементації мінських угод.
Лідер Китаю Сі Цзіньпін вперше відвідає Північну Корею

Лідер Китаю Сі Цзіньпін вперше відвідає Північну Корею 17.06.2019

Незадовго до саміту G20 голова КНР Сі Цзіньпін зустрінеться з північнокорейським лідером Кім Чен Ином. Вони планують обговорити ситуацію на Корейському півострові.
Саміт G20 завершився небагатьма компромісами

Саміт G20 завершився небагатьма компромісами 01.12.2018

Небагато уваги в заключному документі приділено темі біженців та клімату. Засудження протекціонізму - також відсутнє.
Помпео назвав передумову зустрічі Трамп-Путін

Помпео назвав передумову зустрічі Трамп-Путін 01.12.2018

Білий дім подумає про зустріч з Путіним після повернення кораблів і моряків Україні. Позицію адміністрації Трампа озвучив держсекретар Майк Помпео на полях саміту G20.
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