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Зустріч країн-учасниць G20 на найвищому рівні. На тлі глобальної фінансової кризи керівники держав та урядів країн Великої двадцятки вперше зустрілись 2007-го року у Вашингтоні. Тоді в зустрічі також взяли участь Нідерланди, Іспанця та Чехія.