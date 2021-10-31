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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті DW, які відповідають пошуковому запиту "саміт G20".
Зустріч країн-учасниць G20 на найвищому рівні. На тлі глобальної фінансової кризи керівники держав та урядів країн Великої двадцятки вперше зустрілись 2007-го року у Вашингтоні. Тоді в зустрічі також взяли участь Нідерланди, Іспанця та Чехія.
Лідери Великої двадцятки на саміті домовилися досягти вуглецевої нейтральності, утім конкретних термінів не погодили. Також зобов'язалися не вкладати гроші у вугільні електростанції, але лише за межами своїх країн.