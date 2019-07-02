Саміт ЄС запропонував Урсулу фон дер Ляєн на голову Єврокомісії

Лідери Євросоюзу на саміті в Брюсселі погодили пакет кандидатур на ключові посади в Євросоюзі. Зокрема, саміт пропонує німецьку міністерку оборони фон дер Ляєн на посаду голови Єврокомісії.
Саміт ЄС висунув кандидатуру Урсули фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) на посаду голови Єврокомісії. Про це повідомив президент Європейської Ради Дональд Туск у Twitter. "Європейська Рада погодилася щодо майбутнього керівництва інституцій ЄС", - написав Туск у вівторок, 2 липня, на третій день саміту Євросоюзу в Брюсселі, присвяченому розподілу топ-посад у ЄС.
Нагадаємо, нині фон дер Ляєн очолює міністерство оборони Німеччини.
Ім'я фон дер Ляєн є складовою пакета кандидатів на найвищі керівні посади в Євросоюзі. Згідно з ним, Європейську Раду очолить нинішній керівник уряду Бельгії Шарль Мішель. Посаду Верховного представника ЄС із зовнішньої та безпекової політики планують віддати главі МЗС Іспанії Жозепу Боррелю, а голови Європейського центробанку - Крістін Лагард, яка нині очолює МВФ.
Для того, аби фон дер Ляєн очолила Єврокомісію, її кандидатуру ще має підтримати Європарламент.
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