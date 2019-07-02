 Саміт ЄС запропонував Урсулу фон дер Ляєн на голову Єврокомісії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.07.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Саміт ЄС запропонував Урсулу фон дер Ляєн на голову Єврокомісії

Лідери Євросоюзу на саміті в Брюсселі погодили пакет кандидатур на ключові посади в Євросоюзі. Зокрема, саміт пропонує німецьку міністерку оборони фон дер Ляєн на посаду голови Єврокомісії.

Eurofighterabsturz Ursula von der Leyen (picture-alliance/dpa/J. Büttner)

Саміт ЄС висунув кандидатуру Урсули фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) на посаду голови Єврокомісії. Про це повідомив президент Європейської Ради Дональд Туск у Twitter. "Європейська Рада погодилася щодо майбутнього керівництва інституцій ЄС", - написав Туск у вівторок, 2 липня, на третій день саміту Євросоюзу в Брюсселі, присвяченому розподілу топ-посад у ЄС.

Нагадаємо, нині фон дер Ляєн очолює міністерство оборони Німеччини.

 

Ім'я фон дер Ляєн є складовою пакета кандидатів на найвищі керівні посади в Євросоюзі. Згідно з ним, Європейську Раду очолить нинішній керівник уряду Бельгії Шарль Мішель. Посаду Верховного представника ЄС із зовнішньої та безпекової політики планують віддати главі МЗС Іспанії Жозепу Боррелю, а голови Європейського центробанку - Крістін Лагард, яка нині очолює МВФ.

Для того, аби фон дер Ляєн очолила Єврокомісію, її кандидатуру ще має підтримати Європарламент.

Дивитись відео 02:04

Євросоюз: три найбільші досягнення об'єднаної Європи (21.05.2019)

DW.COM

Макрон і Туск пропонують Урсулу фон дер Ляєн на пост голови Єврокомісії - ЗМІ  

Лідери ЄС не змогли домовитись про кандидатуру голови Єврокомісії

Узгодження кандидатури нового глави Європейської комісії на позачерговому саміті ЄС закінчилося нічим. Голова Європейської Ради Дональд Туск знову повернувся до індивідуальних консультацій з главами країн Євросоюзу. (01.07.2019)  

Вибори голови Єврокомісії: лідери країн ЄС обиратимуть наступника Юнкера

Глави держав і урядів ЄС зберуться у Брюсселі і знову спробують обрати нового голову Європейської комісії. (30.06.2019)  

Аудіо й відео до теми

Євросоюз: три найбільші досягнення об'єднаної Європи (21.05.2019)  

Реклама

Докладно

Російський президент Володимир Путін вважає, що лібералізм застарів

Європейська преса відповідає Путіну: Лібералізм Вас переживе

Європейські політики і ЗМІ різко відреагували на слова Володимира Путіна про те, що лібералізм "застарів".  

Deutschland Symbolbild ausländische Fachkräfte (picture-alliance/dpa/S. Hoppe)

Нелегальна зайнятість у Німеччині: які штрафи? (відео)

Охочих працювати "наліво" в Німеччині чимало. Передусім іноземців. Як німці борються з нелегальною зайнятістю?  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  