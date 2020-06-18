Саміт під час пандемії, або Як у ЄС ділять 1,8 трильйона євро

Над містом кружляє поліцейський гелікоптер, кілька центральних вулиць перекриті і для авто, і для пішоходів бетонними блоками та загорожами з колючого дроту. Десятки поліцейських фургонів і вантажівка-водомет. Це - звична картина для Брюсселя щонайменше чотири рази на рік, під час самітів ЄС.

За час пандемії коронавірусу в столиці Бельгії від цього встигли відвикнути, адже ні у березні, ні у червні саміти ЄС не проводилися. Роботу інституцій Євросоюзу досі визначає COVID-19: більшість засідань відбуваються віртуально, багато співробітників працюють з дому. Але 17-18 липня Брюссель повернувся до "звичного" стану речей - на час першого з початку пандемії засідання на найвищому рівні в Євросоюзі.

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Особливі заходи проти коронавірусу на саміті ЄС

Цього разу в апараті Європейської Ради пішли на надзвичайні заходи не лише в питанні безпеки, але і проти поширення коронавірусу. Ніхто не хоче навіть думати про те, що станеться, якщо президенти та прем'єри одразу багатьох країн ЄС захворіють на COVID-19. На які ж саме кроки пішли?

Усі в масках: господар саміту Шарль Мішель (крайній справа) з лідерами Німеччини та Франції

Пленарне засідання всіх учасників Європейської Ради проводять у найбільшому приміщенні будівлі "Європа". Ця зала на п'ятому поверсі розрахована на понад 300 осіб. Учасників же саміту - 31. Це по одному лідеру від кожної з 27 держав ЄС, президент Європейської Ради Шарль Мішель, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen), верховний представник із зовнішньої політики Жозеп Боррель і спікер Європарламенту Давід Сассолі. Останній, щоправда, після короткого обговорення на початку саміту завжди залишає засідання.

Крім них у велетенській залі присутні лише кілька співробітників Європейської Ради. Цього разу президентам і прем'єрам доведеться обходитися без радників або помічників під час пленарного засідання. Розмір делегацій, яких допустили в будівлю "Європа", також зменшили: замість звичних 19 осіб кожен лідер міг взяти з собою до шести радників або помічників.

Що станеться, якщо хтось із глав держав або урядів захворіє? Ним спершу займеться лікар, який чергує в "Європі". Із симптомами хвороби нікому не дозволять залишитися в приміщенні. Заміни для учасників не передбачено - свій голос і можливість представити свою точку зору лідер може передати лише комусь зі своїх колег, президенту чи прем'єру іншої держави.

Аби цього не сталося, на саміті діє заборона на потискання рук та обов'язок носити маски завжди, коли соціальну дистанцію витримувати неможливо. Правил дотримувалися не всі. Так, прем'єр Угорщини Віктор Орбан вийшов з автомобіля без маски, так само, як і його помічники та охоронець. І всі чотири прем'єри країн Вишеградської четвірки при спілкуванні між собою масками нехтували.

Але на пленарне засідання всі, включно з ними, прийшли у масках, а віталися дотиками ліктями.

Під час кожної перерви залу дезінфікують. В усій будівлі розставили багато диспенсерів із засобами для знезараження рук. Повітря у приміщенні не кондиціонують. Замість цього до зали подають повітря знадвору, після очищення. Утім, ризик, що під час саміту стане надто спекотно, низький - у п'ятницю в Брюсселі дощило, а температура сягнула 20 градусів лиш під вечір.

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Бюджет ЄС і пакет відновлення економіки

Натомість дискусія обіцяє бути дуже гарячою. Адже тема саміту - 1,8 трильйона євро. З них майже 1,074 трильйона - це бюджет ЄС на 2021-27 роки. Ухвалення таких семирічних фінансових планів є щоразу складною справою. Цього ж разу до цього додався пакет на 750 мільярдів євро для відновлення економіки, постраждалої від пандемії.

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З цього пакета 250 мільярдів хочуть розподілити як кредити, ще 500 мільярдів - як гранти. В разі затвердження плану ці кошти Єврокомісія позичить на фінансових ринках. Взяті у борг на гранти кошти планують повертати аж до 2058 року. Для того, щоб отримати гроші на відбудову, кожній країні доведеться розробляти свій план і представляти його на розгляд всього ЄС.

Суперечки довкола грантів і верховенства права

В цілому план підтримують всі, але довкола деталей точаться запеклі суперечки. З одного боку, є так звана "ощадлива четвірка": Нідерланди, Австрія, Данія та Швеція. Вони хотіли би обійтися без грантів або ж зменшити їхню частку. Також вони відстоюють жорсткіший контроль за тим, на що йтимуть кошти з пакета на відновлення. Хоча цих країн лише чотири, їхня сила полягає в тому, що вони платять в бюджет ЄС набагато більше, ніж з нього отримують. Натомість країни, які найбільше постраждали від пандемії, зокрема Італія та Іспанія, хочуть отримати гроші у вигляді грантів швидше, а також за мінімуму умов.

Інше протистояння точиться довкола верховенства права. Низка країн Західної Європи наполягає, що умовою отримання коштів має бути дотримання стандартів правової держави. Це відкидають уряди Угорщини та Польщі, адже саме їм Брюссель закидає підривання принципів верховенства права. Ускладнює переговори той факт, що рішення на саміті ЄС ухвалюються лише одноголосно.

Іменинники Меркель і Кошта

На те, що "розбіжності дуже великі", вказала і канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel). На початку саміту вона заявила, що очікує "важких переговорів", і не має певності, чи вдасться досягнути згоди на цьому саміті. Взагалі-то це є завданням Шарля Мішеля. Утім, після провального саміту щодо семирічного бюджету в лютому цього року, в Брюсселі звучало багато сумнівів у його здатності знаходити компроміс. Більші надії покладають на Меркель, яка не лише має найбільший досвід на чолі уряду з усіх учасників саміту. ФРН також зараз головує в Раді ЄС.

Канцлерка ФРН Анґела Меркель і прем'єр Болгарії Бойко Борисов

Заради політики канцлерці довелося пожертвувати святкуванням свого дня народження 17 липня. Щоправда, вона не залишилася без подарунків. Так, прем'єр Болгарії Бойко Борисов подарував їй срібну пляшечку з трояндовою олією. Цього ж дня день народження і в ще одного учасника саміту - прем'єра Португалії Антоніу Кошти.

Саміт ЄС щодо бюджету триватиме довго

Щоразу саміти ЄС збирають сотні журналістів. Цього разу вирішили, що це надто ризиковано. В будівлю "Європа" допустили лише кількох фотографів і операторів. Через це лідери, прибуваючи на саміт, обмежувалися лише короткими заявами. Додаткові запитання ставити було нікому. Пресконференції ж планують проводити віртуально.

Зазвичай саміти починають о 15:00 у четвер і завершують в обід у п'ятницю. Нині ж засідання стартувало вже о 10 ранку. За планом, ввечері лідери зроблять паузу та підуть спати, а зранку в суботу знову зберуться. Утім, ніхто не береться прогнозувати, чи не продовжаться переговори і в неділю. Також не можна виключати, що для знаходження компромісу щодо бюджету протягом літа доведеться збирати ще один чи навіть більше самітів.