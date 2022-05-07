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Рінат Ахметов

Рінат Ахметов - український олігарх і політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Рінат Ахметов".

Рінат Ахметов вважається найбагатшою людиною України. Йому належить компанія System Capital Management та благодійний "Фонд Ріната Ахметова". Ахметов був депутатом Верховної Ради України з 2006-го до 2012-го року, обирався за списками Партії регіонів. Ахметов є також президентом футбольного клубу "Шахтар". Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Як війна впливає на українських олігархів і яку роль вони відіграють

Як війна впливає на українських олігархів і яку роль вони відіграють 07.05.2022

Війна, яку розв'язала Росія, впливає і на українських олігархів. Як саме та що вони роблять для допомоги Україні - у матеріалі DW.
Метінвест Ріната Ахметова призупиняє виробництво в Маріуполі

"Метінвест" Ріната Ахметова призупиняє виробництво в Маріуполі 24.02.2022

На тлі війни Росії проти України виробництво чавуну і сталі на двох заводах олігарха Ріната Ахметова в Маріуполі призупинять на сім діб.
Витік Credit Suisse: серед клієнтів банку - українські олігархи, бізнесмени та чиновники

Витік Credit Suisse: серед клієнтів банку - українські олігархи, бізнесмени та чиновники 21.02.2022

Журналісти оприлюднили розслідування за матеріалами витоку даних швейцарського банку. Серед клієнтів - понад 2,5 тисячі українців, зокрема Ахметов, Коломойський та Фукс.
У компанії Метінвест Ахметова заявили про обшуки

У компанії "Метінвест" Ахметова заявили про обшуки 01.02.2022

На підприємствах "Метінвесту" Ріната Ахметова в Кривому Розі обшуки, які нібито пов'язані з податковими порушеннями компанії.
РНБО має більше десятка кандидатів у олігархи - Данілов

РНБО має більше десятка кандидатів у олігархи - Данілов 13.01.2022

Закон про деолігархізацію запрацює в травні. Ні точної кількості, ні імен осіб, які потраплять до реєстру олігархів, секретар РНБО Олексій Данілов не назвав.
У президентському рейтингу не політиків лідирує Гордон і Портников - опитування

У президентському рейтингу не політиків лідирує Гордон і Портников - опитування 28.12.2021

За результатами соціологічного опитування, журналісти Гордон, Портников і Мосейчук мали би найвищу підтримку на виборах президента України, якби у них не брали участі політики.

Більшість українців вважають Зеленського олігархом - опитування

Більшість українців вважають Зеленського олігархом - опитування 24.12.2021

55 відсотків опитаних соціологами Центру Разумкова вважають президента Володимира Зеленського олігархом. Найчастіше олігархами називають Ігоря Коломойського та Ріната Ахметова.
Держзрада для попередника: як українські політики відреагували на підозру Петру Порошенку

Держзрада для попередника: як українські політики відреагували на підозру Петру Порошенку 21.12.2021

П'ятий президент України Петро Порошенко поки не готовий захищатись від обвинувачень у держзраді та сприянні тероризму особисто. Втім, на його захист стала вся політична опозиція.
Зеленський підписав антиахметівський закон

Зеленський підписав "антиахметівський" закон 19.12.2021

Підписаний президентом України Володимиром Зеленським закон серед іншого передбачає підвищення обсягу ренти на видобуток залізної руди. У парламенті очікують поповнення бюджету від податку на 3,5 мільярда гривень.
Зеленський про спробу держперевороту: Продовжуємо слідкувати

Зеленський про "спробу держперевороту": Продовжуємо слідкувати 10.12.2021

За словами Володимира Зеленського, ті, хто готував в Україні спробу держперевороту, "отримали сигнали і трішечки змінили плани". Президент каже, що "продовжує слідкувати" за цією ситуацією.
У Раді зареєстрували 24 постанови про скасування антиахметівського закону

У Раді зареєстрували 24 постанови про скасування "антиахметівського" закону 03.12.2021

Верховна Рада планує розглянути постанови про скасування закону, яким запроваджене податкове зобов'язання для власників земельних паїв та підвищено ренту на видобуток залізної руди.
Ахметов був у Вільнюсі паралельно з Шустером і гостями його дня народження - ЗМІ

Ахметов був у Вільнюсі паралельно з Шустером і гостями його дня народження - ЗМІ 01.12.2021

Рінат Ахметов був у Вільнюсі одночасно з Савіком Шустером, який святкував там день народження з відомими політиками і публічними особами. В "Слузі народу" допускають, що йдеться про створення нової партії.
Більшість українців проти другого строку Зеленського - опитування

Більшість українців проти другого строку Зеленського - опитування 01.12.2021

Понад 58 відсотків опитаних проти того, щоби Зеленський балотувався на другий президентський строк, свідчить опитування КМІС.

Україна серйозно ставиться до даних про переворот - Дмитро Кулеба

Україна серйозно ставиться до даних про переворот - Дмитро Кулеба 29.11.2021

За словами глави МЗС України, правоохоронні органи вивчають інформацію про ймовірну підготовку держперевороту в Україні. Проте очільник МЗС не навів доказів чи інформації щодо того, що саме свідчить про таку підготовку.

Коментар: Зеленський вийшов на стежку війни з Ахметовим

Коментар: Зеленський вийшов на стежку війни з Ахметовим 27.11.2021

Пресконференція Володимира Зеленського нагадувала зведення рахунків. Президент більше говорив про особисте, окресливши коло людей, які заважають йому керувати країною, вважає Сергій Руденко.
Суцільна брехня: Ахметов відповів на заяву Зеленського про переворот

"Суцільна брехня": Ахметов відповів на заяву Зеленського про переворот 26.11.2021

Рінат Ахметов заявив, що його обурює поширення президентом Володимиром Зеленським інформації про його нібито причетність до підготовки спроби державного перевороту в Україні за участі Росії.
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