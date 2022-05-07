Рінат Ахметов - український олігарх і політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Рінат Ахметов".

Рінат Ахметов вважається найбагатшою людиною України. Йому належить компанія System Capital Management та благодійний "Фонд Ріната Ахметова". Ахметов був депутатом Верховної Ради України з 2006-го до 2012-го року, обирався за списками Партії регіонів. Ахметов є також президентом футбольного клубу "Шахтар". Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.