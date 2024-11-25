ЄБРР не фінансуватиме ДТЕК, що належить олігарху Ахметову

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) не допомагатиме українському оператору електроенергії ДТЕК, попри складну ситуацію в енергетиці країни, спричинену обстрілами з боку російської армії. Про це з посиланням на президентку ЄБРР Оділь Рено-Бассо пише італійське видання Corriere della Sera в неділю, 24 листопада.

За словами Рено-Бассо, таке рішення банку пов'язане з небажанням надавати допомогу українським компаніям, що належать місцевим олігархам. А власник ДТЕК - найбагатша людина України Рінат Ахметов, чиї статки оцінюють щонайменше в чотири мільярда доларів.

"Мета звільнення економіки від впливу олігархів є абсолютно фундаментальною, і в нас дуже тверді уявлення з цього приводу: це частина реформ, які необхідно провести, щоб Україна могла вступити до Європейського Союзу", - заявила президентка банку. Вона додала, що, пішовши на компроміс у цьому питанні, організація "зашкодить перспективам країни в довгостроковій перспективі".

На її думку, для зміни ситуації необхідно провести "ширші реформи" і "змінити структуру", щоб послабити контроль Ахметова над компанією. "Під час війни роль олігархів була ослаблена, але після неї все може бути інакше", - додала вона.

Хоча ЄБРР не є європейською інституцією, до складу його акціонерів входить Євросоюз, усі його члени та Європейський інвестиційний банк.

У червні тодішній гендиректор "ДТЕК Енерго" Ільдар Салєєв повідомив, що компанія втратила 90 відсотків своїх потужностей через російські обстріли.