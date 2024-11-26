У ДТЕК прокоментували відмову ЄБРР фінансувати компанію

У компанії заявили, що розчаровані заявою директорки ЄБРР про відмову фінансувати ДТЕК через Ріната Ахметова. Там стверджують, що їхній акціонер "категорично не є олігархом".

Українська приватна компанія, оператор електроенергії ДТЕК відреагувала на заяву Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) щодо відмови фінансувати її через вплив на неї бізнесмена Ріната Ахметова.

"Група ДТЕК розчарована коментарями керівниці ЄБРР, які містять недостовірну інформацію про компанію та її акціонера", - йдеться у поширеній 26 листопада заяві компанії.

У компанії стверджують, що "ДТЕК, який виробляє 12% критичної електроенергії в Україні, не є монополістом ні за українським, ні за європейським законодавством. Після ухвалення антиолігархічного закону, який був узгоджений з Європейською Комісією, акціонер компанії категорично не є олігархом".

У ДТЕК також наголосили, що працюють "з західними партнерами над відновленням зруйнованої Росією інфраструктури та інтеграцією енергосистеми України в ЄС".

У пресрелізі компанії від 25 листопада йдеться про те, що ДТЕК отримає сукупно 107 мільйонів євро енергетичної допомоги від Єврокомісії та уряду США на відновлення потужностей, зруйнованих російськими ударами. У ДТЕК наголошують, що, отримуючи будь-яку фінансову підтримку, "дотримуються суворих заходів щодо боротьби з корупцією та прозорості".

На офіційному сайті компанії вказано, що "група ДТЕК на 100% належить SCM Limited. Кінцевим бенефіціаром є Рінат Ахметов".

ЄБРР: Українська економіка має звільнитися від впливу олігархів

Як повідомлялось, 24 листопада італійське видання Corriere della Seraнаписало, що президентка ЄБРР Оділь Рено-Бассо заявила, що банк не допомагатиме ДТЕК, попри складну ситуацію в енергетиці України, через те, що компанія належить олігарху.

"Мета звільнення економіки від впливу олігархів є абсолютно фундаментальною, і в нас дуже тверді уявлення з цього приводу: це частина реформ, які необхідно провести, щоб Україна могла вступити до Європейського Союзу", - заявила президентка ЄБРР. Вона додала, що, пішовши на компроміс у цьому питанні, організація "зашкодить перспективам країни в довгостроковій перспективі". На її думку, для зміни ситуації необхідно провести "ширші реформи" та "змінити структуру", щоб послабити олігархічний контроль над компанією.

Тим часом 26 листопада італійське видання опублікувало листа від ЄБРР, в якому йшлося, що у розмові з журналістом Рено-Бассо не згадувала жодного разу прізвище Ахметова і не пов'язувала "компроміси" зі шкодою шансам України на вступ до ЄС.

Нагадаємо, ЄБРР не є європейською інституцією, однак до складу його акціонерів входить Євросоюз, усі його члени та Європейський інвестиційний банк (ЄІБ).