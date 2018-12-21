Різка критика з боку Трампа лунає тепер й на адресу Меттіса, який йде з посади

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп піддав різкій критиці міністра оборони країни Джеймса Меттіса, який нещодавно оголосив про свою відставку. Критику на адресу Меттіса містить опублікований у понеділок, 24 грудня, допис на сторінці Трампа в соціальній мережі Twitter.

На думку американського президента, очільник Пентагону не збагнув проблеми у відносинах між США та союзниками. Трамп зазначив, що США "по суті спонсорують армії багатьох дуже багатих країн у всьому світі, у той час як ці країни на повну використовують США та наших платників податків у торгівлі. Генерал Меттіс не вбачав у цьому проблеми. А я вбачаю", - наголосив хазяїн Білого дому. Він додав, що такий стан справ буде виправлено.

Трамп у роки свого президентства постійно критикує союзників по НАТО за, на його думку, недостатні видатки на оборону.

Нагадаємо, днями нинішній глава Пентагону Джеймс Меттіс оголосив, що піде зі свого поста через розбіжності з Дональдом Трампом. Він має репутацію поміркованого міністра, який міг стримати Трампа від непродуманих рішень у військовій сфері, зазначає агентство Reuters. Очікувалося, що Меттіс пропрацює на посаді ще до кінця лютого наступного року, однак, за даними джерел в адміністрації, президент США був настільки обурений відкритим листом міністра, що згодом призначив вже з 1 січня виконуючим обов'язки міністра оборони країни заступника Меттіса Патріка Шанахана .

Трамп раніше цього місяця образливо висловився на адресу колишнього держсекретаря США Рекса Тіллерсона, назвавши останньогго "тупим як пень".