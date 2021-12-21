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Різдвяний ярмарок

Різдвяний ярмарок – традиційний ярмарок напередодні Різдва.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Різдвяний ярмарок". Різдвяні ярмарки влаштовуються, як правило, напередодні Різдвяних свят. Інколи Різдвяні ярмарки працюють і на самі Різдвяні свята. Традиція проведення різдвяних ярмарків є особливо притаманною німецькомовним країнам, звідки вона поширилась і на інші країні Європи та Північну Америку. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Європа причепурилася до Різдва (фотогалерея)

Європа причепурилася до Різдва (фотогалерея) 21.12.2021

До Святвечора лишаються лічені дні! По всій Європі різдвяні вогники осяюють вулиці. Представляємо вам добірку найбільш святково вбраних міст Європи. Не забудемо зазирнути й до резиденції Санти.
Позашляховик в'їхав у святкову ходу у Вісконсині - п'ятеро загиблих

Позашляховик в'їхав у святкову ходу у Вісконсині - п'ятеро загиблих 22.11.2021

У Вісконсині позашляховик прорвав поліцейські огорожі та в'їхав у натовп учасників різдяного параду. Загинули п'ятеро людей, понад 40 поранені.
У Берліні вшанували пам'ять жертв нападу на різдвяний ярмарок

У Берліні вшанували пам'ять жертв нападу на різдвяний ярмарок 19.12.2020

В четверті роковини автомобільного наїзду на різдвяний ярмарок у Берліні, під час якого загинуло 12 людей, згадали жертв теракту.
Різдво в Німеччині в часи пандемії: без різдвяних ярмарків, але зі святковими вогнями

Різдво в Німеччині в часи пандемії: без різдвяних ярмарків, але зі святковими вогнями 07.12.2020

Більшість різдвяних ярмарків у Німеччині так і не відкрилась. Попри святкові вогні в німецьких містах панує дещо дивна для цього часу атмосфера. У фотодобірці DW - подорож різдвяною Німеччиною в часи коронавірусу.
Пандемія і Різдво: чи відкриється різдвяний ярмарок у Львові?

Пандемія і Різдво: чи відкриється різдвяний ярмарок у Львові? 03.12.2020

У Львові вважають, що від ймовірного повного локдауну постраждають найбільше зі всіх міст України, бо залежні від туризму. Місцеві підприємці говорять про збитки, але протестувати поки що не збираються.
Вісім нешаблонних різдвяних ярмарків Німеччини

Вісім нешаблонних різдвяних ярмарків Німеччини 17.12.2019

Глінтвейн, пряники та святкові вогні - Різдво у Німеччині є часом шанувати народні традиції. Однак деякі різдвяні ярмарки руйнують стереотипи. Про них - у фотогалереї DW.

Подорож передріздвяним Берліном (фоторепортаж)

Подорож передріздвяним Берліном (фоторепортаж) 16.12.2019

Щойно увімкнули різдвяні ліхтарики, як Берлін поринає у море святкового сяйва. Підсвічені бульвари, романтичні різдвяні ярмарки та прикрашені площі - так німецька столиця святкує наближення Різдва.
Берлін засяяв в очікуванні Різдва

Берлін засяяв в очікуванні Різдва 16.12.2019

Щойно увімкнули різдвяні ліхтарики, як Берлін поринає у море святкового сяйва. Підсвічені бульвари, романтичні різдвяні ярмарки та прикрашені площі - так німецька столиця святкує наближення Різдва.
Нападник на різдвяний ярмарок у Страсбурзі присягав Ісламській державі

Нападник на різдвяний ярмарок у Страсбурзі присягав "Ісламській державі" 22.12.2018

Слідчі знайшли флеш-накопичувач, на якому збережене відео. У відео Шеріф Шекатт, який напав на різдвяний ярмарок у Страсбурзі, присягає на вірність "Ісламській державі".
У Львові призупинили роботу різдвяних ярмарків через вибух

У Львові призупинили роботу різдвяних ярмарків через вибух 22.12.2018

П'ятеро людей потрапили до лікарні внаслідок вибуху на одному з різдвяних ярмарків Львова. Двоє з них - у реанімації. Різдвяні ринки міста перевірять на дотримання протипожежної безпеки.
Що дратує німців напередодні Різдва

Що дратує німців напередодні Різдва 20.12.2018

Ці неприємні дрібниці найбільше псують німцям святковий настрій напередодні Різдва. DW з'сувала, що засмучує жителів Німеччини.

Вбивство підозрюваного у нападі на ярмарок у Страсбурзі: як це було

Вбивство підозрюваного у нападі на ярмарок у Страсбурзі: як це було 14.12.2018

Стрілок, який відкрив вогонь на різдвяному ярмарку у Страсбурзі, переховувався у цьому ж місті. Правоохоронці шукали його за допомогою вертольота та тепловізорів, та вбили після того, як він відкрив вогонь.
Напад у Страсбурзі: кількість загиблих зросла до трьох осіб

Напад у Страсбурзі: кількість загиблих зросла до трьох осіб 13.12.2018

Ще одна людина померла від поранень, отриманих під час стрілянини на різдвяному ярмарку у Страсбурзі. Операція із пошуку нападника продовжується.
Французька поліція оприлюднила фото страсбурзького стрілка

Французька поліція оприлюднила фото страсбурзького стрілка 13.12.2018

Правоохоронці оприлюднили фото Шеріфа Шекатта, якого підозрюють у нападі на різдвяний ярмарок в Страсбурзі. Підозрюваний може становити небезпеку, попередили у поліції.

Підозрюваний страсбурзький нападник був засуджений 27 разів

Підозрюваний страсбурзький нападник був засуджений 27 разів 12.12.2018

Підозрюваний нападник, що атакував перехожих у Страсбурзі, кричав "Аллаху акбар!", повідомили свідки. Чоловік раніше був засуджений 27 разів у Франції, Німеччині та Швейцарії.
У Франції триває масштабна операція з розшуку страсбурзького нападника

У Франції триває масштабна операція з розшуку страсбурзького нападника 12.12.2018

Правоохоронці розшукують чоловіка, який відкрив вогонь на різдвяному ярмарку у Страсбурзі. Поки не відомо, чи був цей напад терактом. За останніми даними, внаслідок нападу загинуло троє, поранено 13 осіб.

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