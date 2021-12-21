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Різдвяний ярмарок – традиційний ярмарок напередодні Різдва.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Різдвяний ярмарок". Різдвяні ярмарки влаштовуються, як правило, напередодні Різдвяних свят. Інколи Різдвяні ярмарки працюють і на самі Різдвяні свята. Традиція проведення різдвяних ярмарків є особливо притаманною німецькомовним країнам, звідки вона поширилась і на інші країні Європи та Північну Америку. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Більшість різдвяних ярмарків у Німеччині так і не відкрилась. Попри святкові вогні в німецьких містах панує дещо дивна для цього часу атмосфера. У фотодобірці DW - подорож різдвяною Німеччиною в часи коронавірусу.