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Різдво

Різдво – християнське свято, яким відзначають народження Ісуса Христа.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Різдво". За григоріанським календарем Різдво святкується 25 грудня, за юліанським - 7 січня. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Катерина Бабкіна: Що не так з нашими цілями на рік

Катерина Бабкіна: Що не так з нашими цілями на рік 12.01.2022

"Класно час від часу всередині себе моніторити, куди ви рухаєтеся та з якою швидкістю, але можна домоніторитися до зовсім нерелевантних висновків", - Катерина Бабкіна, спеціально для DW.

Епіфаній про Різдво, ПЦУ онлайн, підтримку Зеленського і Кирила в подобі Путіна (06.01.2022) 06.01.2022

Коли святкувати Різдво? Які підсумки ПЦУ за три роки після томосу? Хто заважає переходам парафій у ПЦУ? Як церква підтримує вірян на тлі загрози вторгнення Росії? І чи вітає ПЦУ приїзд Папи Римського? Про це та інше предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній в інтерв'ю DW.
ПЦУ прогнозує проведення календарної реформи за десять років

ПЦУ прогнозує проведення календарної реформи за десять років 06.01.2022

Предстоятель ПЦУ Епіфаній в інтерв'ю DW повідомив, що дату святкування Різдва в Україні можуть об'єднати зі світським календарем, коли більшість вірян буде до цього готова.

Різдвяне диво для дітей загиблих воїнів (06.01.2022) 06.01.2022

На різдвяні свята не хочеться, щоб хтось сумував. Особливо діти. Тому волонтери з цілого світу об'єднуються, щоб подарувати невелике диво українським дітям, які через війну на Донбасі залишилися без батька.
Епіфаній про три роки ПЦУ: Боротьба триває (відео)

Епіфаній про три роки ПЦУ: Боротьба триває (відео) 06.01.2022

Три роки тому ПЦУ отримала томос. Що змінилося з того часу, яким церква бачить своє майбутнє, що думає про загрозу вторгнення Росії, а також про діджиталізацію? Читайте в інтерв'ю DW з предстоятелем ПЦУ Епіфанієм.

Конкурент українського сала: як готують легендарне італійське сало (30.12.2022) 30.12.2021

На Різдво і Новий рік столи українців не обходяться без національного продукту - сала. Прикрашає воно святковий стіл і в Італії. Лардо ді Колонната - найвідоміше у світі італійське сало. Цей делікатес роблять лише в одному селі за легендарним рецептом. У чому унікальність його приготування?
Живий подарунок під ялинкою: чому не можна дарувати домашніх улюбленців

Живий подарунок під ялинкою: чому не можна дарувати домашніх улюбленців 28.12.2021

Кошеня, цуценя чи хом'ячок - у подарунок на день народження, Різдво чи Новий рік? "У жодному разі!" - переконані німецькі захисники тварин: адже йдеться не про іграшку, а про живу істоту.

Бережемо ялинки: альтернативи зрізанню дерев (28.12.2021) 28.12.2021

Любите Різдво та Новий рік, але не хочете зрізати ялинку? Ось кілька еко-альтернатив, аби зберегти дерева.
Затриманий у Віндзорському замку міг планувати вбивство британської королеви

Затриманий у Віндзорському замку міг планувати вбивство британської королеви 27.12.2021

Житель Саутгемптона, перед тим як проникнути на територію замку, поширив в інтернеті відео, де розказав про план убити Єлизавету II. Він пояснив це помстою за бійню в Індії 1919 року, пише The Sun.
Що подають до різдвяного столу у Європі? Найкращі рецепти від шеф-кухарів! (відео)

Що подають до різдвяного столу у Європі? Найкращі рецепти від шеф-кухарів! (відео) 27.12.2021

Різдво - час сімейних зустрічей та веселощів. Що подають до столу гостям у різних країнах Європи? DW зібрала найсмачніші страви та їх рецепти від зіркових кухарів!
Папа Римський закликав не допускати поширення конфлікту в Україні

Папа Римський закликав не допускати поширення конфлікту в Україні 25.12.2021

Понтифік у різдвяному посланні висловив надію, що в Україні вдасться побудувати діалог, аби не допустити поширення протистояння.
Президент Німеччини закликав громадян до єдності в умовах пандемії

Президент Німеччини закликав громадян до єдності в умовах пандемії 24.12.2021

Звертаючись до співгромадян на Різдво, президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр закликав їх до єднання в умовах пандемії коронавірусу.

Що подають до святкового різдвяного столу у Європі? Найкращі рецепти від шеф-кухарів! (25.12.2021) 23.12.2021

Різдво - час сімейних зустрічей та веселощів. Що подають до столу гостям у різних країнах Європи? DW зібрала найсмачніші страви та їх рецепти від зіркових кухарів!
Більшість українців проти перенесення Різдва на 25 грудня - опитування

Більшість українців проти перенесення Різдва на 25 грудня - опитування 23.12.2021

Згідно з соціологією, протягом останнього десятиріччя щороку зменшується кількість прихильників Нового року, натомість Різдва - збільшується.
Святкування Різдва в Україні: сім дискусійних питань

Святкування Різдва в Україні: сім дискусійних питань 23.12.2021

Чому в Україні святкують Різдво 7 січня? Чому неправильно казати "католицьке" Різдво, якщо це свято відзначають 25 грудня? DW відповідає на ці та інші запитання стосовно одного із найважливіших християнських свят.

Ностальгія за ретроприкрасами для різдвяної ялинки (22.12.2021) 22.12.2021

У цій майстерні в Болгарії кожна ялинкова куля досі виготовляється вручну з великою любов’ю. Такі прикраси особливо популярні у покупців, оскільки пробуджують спогади дитинства…

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