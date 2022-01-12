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Різдво – християнське свято, яким відзначають народження Ісуса Христа.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Різдво". За григоріанським календарем Різдво святкується 25 грудня, за юліанським - 7 січня. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Коли святкувати Різдво? Які підсумки ПЦУ за три роки після томосу? Хто заважає переходам парафій у ПЦУ? Як церква підтримує вірян на тлі загрози вторгнення Росії? І чи вітає ПЦУ приїзд Папи Римського? Про це та інше предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній в інтерв'ю DW.
На Різдво і Новий рік столи українців не обходяться без національного продукту - сала. Прикрашає воно святковий стіл і в Італії. Лардо ді Колонната - найвідоміше у світі італійське сало. Цей делікатес роблять лише в одному селі за легендарним рецептом. У чому унікальність його приготування?