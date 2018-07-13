"Рюкзаки Авакова": гучні корупційні справи закривають? (відео)

"Рюкзаки Авакова", справа Злочевського, спроба підкупу Супрун... Досі жодну з резонансних корупційних справ в Україні не довели до вироку суду. Ось добірка головних з них.
Справу щодо "рюкзаків Авакова" та справу Злочевського вже закрили. А розслідування багатьох інших корупційних резонансних справ настільки затягнулося, що вони перебувають під ризиком закриття. Ідеться, зокрема про "бурштинову справу" депутата Борислава Розенблата, справу щодо хабаря голові Центрвиборчкому Михайлу Охендовському з "чорної каси" Партії регіонів, розслідування якої САП тимчасово призупинила, а також справи депутата Миколи Мартиненка та екс-голови ДФС Романа Насірова. Останній вже звернувся до голови САП з проханням закрити його справу.
Кримінальне провадження щодо розкрадання коштів під час придбання рюкзаків для потреб МВС закрила Спеціалізована антикорупційна прокуратура. У НАБУ такі дії називають непослідовними. (12.07.2018)
Глава САП Назар Холодницький у розмові з DW прокоментував закиди глави НАБУ Артема Ситника і заявив, що детективи подають до прокуратури неправильно оформлені матеріали справ. (10.07.2018)