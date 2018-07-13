 ″Рюкзаки Авакова″: гучні корупційні справи закривають? (відео) | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 18.07.2018

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Україна

"Рюкзаки Авакова": гучні корупційні справи закривають? (відео)

"Рюкзаки Авакова", справа Злочевського, спроба підкупу Супрун... Досі жодну з резонансних корупційних справ в Україні не довели до вироку суду. Ось добірка головних з них.

Боротьба з корупцією в Україні

Справу щодо "рюкзаків Авакова" та справу Злочевського вже закрили. А розслідування багатьох інших корупційних резонансних справ настільки затягнулося, що вони перебувають під ризиком закриття. Ідеться, зокрема про "бурштинову справу" депутата Борислава Розенблата, справу щодо хабаря голові Центрвиборчкому Михайлу Охендовському з "чорної каси" Партії регіонів, розслідування якої САП тимчасово призупинила, а також справи депутата Миколи Мартиненка та екс-голови ДФС Романа Насірова. Останній вже звернувся до голови САП з проханням закрити його справу.

DW.COM

САП закрила справу проти сина та екс-заступника Авакова

Кримінальне провадження щодо розкрадання коштів під час придбання рюкзаків для потреб МВС закрила Спеціалізована антикорупційна прокуратура. У НАБУ такі дії називають непослідовними. (12.07.2018)  

Холодницький пояснив причини затягування резонансних справ

Глава САП Назар Холодницький у розмові з DW прокоментував закиди глави НАБУ Артема Ситника і заявив, що детективи подають до прокуратури неправильно оформлені матеріали справ. (10.07.2018)  

Артем Ситник в інтерв'ю DW: САП мститься детективам НАБУ

Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник - про можливе звільнення свого опонента - Назара Холодницького, помсту детективам НАБУ та жучки у своєму кабінеті - в інтерв’ю DW. (09.07.2018)  

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Ukraine Anklage gegen Alexander Awakow wegen Korruption

САП закрила справу проти сина та екс-заступника Авакова 12.07.2018

Кримінальне провадження щодо розкрадання коштів під час придбання рюкзаків для потреб МВС закрила Спеціалізована антикорупційна прокуратура. У НАБУ такі дії називають непослідовними.

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