"Рюкзаки Авакова": гучні корупційні справи закривають? (відео)

Справу щодо "рюкзаків Авакова" та справу Злочевського вже закрили. А розслідування багатьох інших корупційних резонансних справ настільки затягнулося, що вони перебувають під ризиком закриття. Ідеться, зокрема про "бурштинову справу" депутата Борислава Розенблата, справу щодо хабаря голові Центрвиборчкому Михайлу Охендовському з "чорної каси" Партії регіонів, розслідування якої САП тимчасово призупинила, а також справи депутата Миколи Мартиненка та екс-голови ДФС Романа Насірова. Останній вже звернувся до голови САП з проханням закрити його справу.