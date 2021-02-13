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Рух "Чесно" - українська громадська організація.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Рух Чесно". Громадський рух ЧЕСНО був започаткований групою активістів спільно з представниками партнерства "Новий Громадянин" у 2011 році. Як пояснюється на веб-сторінці організації, символом Руху став часник - засіб дезінфекції та боротьби з "нечистою силою" в політиці. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Нинішні місцеві вибори завершать процес децентралізації, який триває уже 5 років. Завдяки децентралізації більшість податків залишатиметься на місцях, тож ціна мандату депутата міської чи обласної ради суттєво зростає.
Кнопкодавів у Верховній Раді незабаром каратимуть штрафом чи навіть позбавленням мандату. Народні депутати підтримали у першому читанні відповідний законопроект. Він посилює відповідальність народних обранців, які голосують замість колег. Та чи допоможе це побороти кнопкодавство?