Рух "Чесно" - українська громадська організація.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Рух Чесно". Громадський рух ЧЕСНО був започаткований групою активістів спільно з представниками партнерства "Новий Громадянин" у 2011 році. Як пояснюється на веб-сторінці організації, символом Руху став часник - засіб дезінфекції та боротьби з "нечистою силою" в політиці. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.