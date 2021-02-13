Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Рух "Чесно"

Рух "Чесно" - українська громадська організація.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Рух Чесно". Громадський рух ЧЕСНО був започаткований групою активістів спільно з представниками партнерства "Новий Громадянин" у 2011 році. Як пояснюється на веб-сторінці організації, символом Руху став часник - засіб дезінфекції та боротьби з "нечистою силою" в політиці. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Нардеп втратить мандат, якщо суд визнає кнопокдавство, - Разумков

Нардеп втратить мандат, якщо суд визнає "кнопокдавство", - Разумков 13.02.2021

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що народний депутат, якого суд визнає винним у кнопкодавстві, втратить свій мандат.
Прокуратура оголосила першу підозру за кнопкодавство у Верховній Раді

Прокуратура оголосила першу підозру за "кнопкодавство" у Верховній Раді 12.02.2021

Ірина Венедіктова заявила, що одному з народних депутатів повідомили про підозру в "кнопкодавстві". Активісти зазначають - ідеться про Владислава Поляка з групи "Довіра".
Чому місцеві вибори-2020 в Україні важливі незалежно від імен переможців

Чому місцеві вибори-2020 в Україні важливі незалежно від імен переможців 29.09.2020

Нинішні місцеві вибори завершать процес децентралізації, який триває уже 5 років. Завдяки децентралізації більшість податків залишатиметься на місцях, тож ціна мандату депутата міської чи обласної ради суттєво зростає.
Як задобрюють виборців перед місцевими виборами (відео)

Як "задобрюють" виборців перед місцевими виборами (відео) 20.09.2020

Безкоштовні кавуни, спільні прибирання та навіть молебні. Агітувати виборців політики почали ще до офіційного старту виборчої кампанії. Коли "задобрювання" виборців незаконне і чи впливає підкуп виборців на їхній вибір?

Експертка: Є ризик, що списки на місцевих виборах сформують з бізнесменів

Експертка: Є ризик, що списки на місцевих виборах сформують з бізнесменів 19.08.2020

Політична осінь в Україні пройде під знаком місцевих виборів 25 жовтня. Головною проблемою на них Ірина Федорів з Руху "Чесно" вважає брак кадрів. Що ще непокоїть експертку у виборах за новою системою?

Покарання кнопкодавів у Раді: як каратимуть депутатів (відео)

Покарання "кнопкодавів" у Раді: як каратимуть депутатів (відео) 30.10.2019

Кнопкодавів у Верховній Раді незабаром каратимуть штрафом чи навіть позбавленням мандату. Народні депутати підтримали у першому читанні відповідний законопроект. Та чи допоможе це побороти кнопкодавство?

"Кнопкодави" у Раді: як каратимуть депутатів, які голосують за інших (29.10.2019) 29.10.2019

Кнопкодавів у Верховній Раді незабаром каратимуть штрафом чи навіть позбавленням мандату. Народні депутати підтримали у першому читанні відповідний законопроект. Він посилює відповідальність народних обранців, які голосують замість колег. Та чи допоможе це побороти кнопкодавство?

Перші кнопкодави нової Верховної Ради (12.09.2019) 12.09.2019

Громадський рух "Чесно" спіймав кількох депутатів на кнопкодавстві. Двоє з них з фракції "Слуга народу", яка обіцяла не кнопкодавити у Верховній Раді. Хто ці народні обранці й як вони відреагували на критику?

Нова Рада. Які завдання стоять перед новообраним українським парламентом

Нова Рада. Які завдання стоять перед новообраним українським парламентом 22.07.2019

Кнопкодавство та прогули - перелік проблем, які були характерні для попереднього складу Верховної Ради, чималий. DW вирішила опитати експертів про головні помилки, які мають виправити наступники.
Здобутки та провали Верховної Ради восьмого скликання

Здобутки та провали Верховної Ради восьмого скликання 12.07.2019

Обраний після Революції гідності парламент запустив кілька важливих реформ, проте не спромігся подолати кнопкодавства та прогулів. DW підбиває підсумки роботи Верховної Ради України восьмого скликання.
Трошки прозорості. Як державне фінансування вплинуло на політичні партії

Трошки прозорості. Як державне фінансування вплинуло на політичні партії 09.07.2019

Завдяки наданню державних грошей партійні фінанси стали більш прозорими, але партії так і залишились лідерськими проектами.
Фінансування партій в Україні: чорні каси та інші схеми (відео)

Фінансування партій в Україні: чорні каси та інші схеми (відео) 05.07.2019

Виборчі фонди українських партій досі фінансуються переважно нелегально - попри те, що вони тепер отримують гроші від держави. Ось як це відбувається.

Чорні каси: як українські партії наповнюють свої фонди (03.07.2019) 03.07.2019

Виборчі фонди українських партій досі фінансуються переважно нелегально - попри те, що вони тепер отримують гроші від держави. Ось як це відбувається.

Вибори в Україні: як перевірити кандидата

Вибори в Україні: як перевірити кандидата 30.01.2019

Чим ближче до виборів, тим більше кандидатів і тим складніше визначитися, кому ж саме віддати свій голос. Громадські організації та медіа створили низку платформ, які можуть допомогти виборцю в Україні зорієнтуватись.
Спритність рук і жодного шахрайства: маніпуляції під час голосування у Верховній Раді

"Спритність рук і жодного шахрайства": маніпуляції під час голосування у Верховній Раді 05.02.2018

"Проголосував, але не знаю за що", - подібні скарги часто лунають від депутатів Верховної Ради після голосувань за важливі законопроекти. Критики вимагають більшої прозорості в стінах парламенту.

Парламентська коаліція в Україні: Пацієнт швидше мертвий, ніж живий?

Парламентська коаліція в Україні: Пацієнт швидше мертвий, ніж живий? 29.12.2017

Минуло понад три роки, як у Верховній Раді створили коаліцію "Європейська Україна", яка взяла на себе чимало зобов’язань щодо реформ. Але нині і наявність коаліції, і підтримка нею реформ опинились під великим питанням.
Інші статті