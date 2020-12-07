Прокуратура оголосила першу підозру за "кнопкодавство" у Верховній Раді

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова повідомила про перший випадок вручення підозри народному депутатові України за голосування замість іншого народного обранця під час засідання Верховної Ради. Про це вона написала у п'ятницю, 12 лютого, на своїй сторінці у Facebook.

"Нардеп під час розгляду поправок до законопроєкту щодо обігу земель сільськогосподарського призначення неодноразово здійснював неособисте голосування з використанням персональної картки колеги", - написала Венедіктова.

Вона також зазначила, що цього депутата викликали до Офісу генерального прокурора для вручення повідомлення про підозру, однак той не з'явився. Тому письмове повідомлення було направлене до апарату Верховної Ради, за адресою проживання депутата та на його електронну пошту.

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У "Чесно" вказують на Владислава Поляка

Венедіктова не уточнила у своєму повідомленні, кому саме було вручено підозру. Однак низка українських ЗМІ з посиланням на власні джерела написала про те, що йдеться про Владислава Поляка з депутатської групи "Довіра".

Про те, що мова йде саме про цього народного депутата, який обрався за мажоритарним округом у Закарпатській області, із посиланням на Офіс генерального прокурора зазначили також у русі "Чесно". Активісти повідомляють на своєму сайті, що цей народний депутат тричі голосував за іншого колегу під час розгляду поправок до законопроєкту щодо відкриття ринку землі 21 лютого 2020 року.

У "Чесно" зазначають, що це був перший факт "кнопкодавства", зафіксований рухом після криміналізації цього порушення. "У разі доведення вини народному депутатові загрожує покарання у вигляді штрафу від 3000 до 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", - пишуть активісти.

Ще одна справа через "кнопкодавство"

Також у "Чесно" повідомили, що Офіс генерального прокурора з другої спроби відкрив провадження з цієї ж причини проти ще одного народного депутата Андрія Іванчука. Депутат, який також представляє групу "Довіра", додають активісти, порушив вимоги щодо персонального голосування у Верховній Раді 5 листопада 2020 року.