 Справи щодо групи ″Приват″: Венедіктова хоче активізувати розслідування | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.12.2020

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Справи щодо групи "Приват": Венедіктова хоче активізувати розслідування

Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова вважає, що розслідування справ, пов'язаних із групою "Приват", треба активізувати.

Венедіктова хоче активізувати справи щодо групи Приват

Ірина Венедіктова хоче активізувати справи щодо групи "Приват"

Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова увійшла до складу груп трьох основних проваджень щодо групи "Приват". Про це вона написала в понеділок, 14 грудня, на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Ми вже провели достатньо робочих і, треба відмітити, ефективних зустрічей з прокурорами САП і детективами НАБУ на тему розслідування справ, пов'язаних із групою "Приват". На моє переконання, справи можна і треба активізувати", - написала Венедіктова.

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Вона також додала, що увійшла до складу груп прокурорів у трьох основних провадженнях. "Вже сьогодні увійшла до складу груп прокурорів у трьох основних провадженнях. Ми знайшли порозуміння із колегами і намітили абсолютно конкретні наступні кроки, які будуть зроблені найближчим часом", - завила Венедіктова.

Як відомо, група "Приват" контролюється бізнесменами Ігорем Коломойським і Геннадієм Боголюбовим.

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