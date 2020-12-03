Справи щодо групи "Приват": Венедіктова хоче активізувати розслідування

Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова увійшла до складу груп трьох основних проваджень щодо групи "Приват". Про це вона написала в понеділок, 14 грудня, на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Ми вже провели достатньо робочих і, треба відмітити, ефективних зустрічей з прокурорами САП і детективами НАБУ на тему розслідування справ, пов'язаних із групою "Приват". На моє переконання, справи можна і треба активізувати", - написала Венедіктова.

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Вона також додала, що увійшла до складу груп прокурорів у трьох основних провадженнях. "Вже сьогодні увійшла до складу груп прокурорів у трьох основних провадженнях. Ми знайшли порозуміння із колегами і намітили абсолютно конкретні наступні кроки, які будуть зроблені найближчим часом", - завила Венедіктова.

Як відомо, група "Приват" контролюється бізнесменами Ігорем Коломойським і Геннадієм Боголюбовим.