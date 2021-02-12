Нардеп втратить мандат, якщо суд визнає "кнопокдавство", - Разумков

Народний депутат України втратить свої повноваження, якщо суд визнає його винним у неперсональному голосуванні, заявив у п'ятницю, 12 лютого, голова Верховної Ради України Дмитро Разумков.

"Кнопкодавство - це кримінальне правопорушення, тому рішення буде прийнято в рамках діючого Кримінального процесуального кодексу. Якщо вступає в силу рішення суду, то народний депутат перестає бути народним депутатом України. Фактично автоматично", - сказав спікер Ради у коментарі українському телеканалу "1+1".

Перша підозра за кнопкодавство у Верховній Раді

Напередодні генеральна прокурорка Ірина Венедіктова заявила про перший випадок повідомлення про підозру народному депутатові за голосування замість свого колеги у парламенті. Вона зазначила, що йдеться про випадок, коли під час розгляду поправок до законопроєкту про обіг землі сільськогосподарського призначення один із народних обранців неодноразово голосував за допомогою персональної картки колеги.

Попри те, що Венедіктова не назвала прізвища підозрюваного, активісти руху "Чесно" повідомили, що йдеться про представника депутатської групи "Довіра" Владислава Поляка. На сайті руху зазначається, що цей народний депутат тричі голосував за іншого колегу під час розгляду поправок до законопроєкту щодо відкриття ринку землі 21 лютого 2020 року.

У "Чесно" додають, що це був перший факт "кнопкодавства", зафіксований рухом після криміналізації цього порушення. "У разі доведення вини народному депутатові загрожує покарання у вигляді штрафу від 3000 до 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", - пишуть активісти.

КСУ проти позбавлення мандату за кнопкодавство

При цьому наприкінці 2019 року Конституційний суд України (КСУ) вже виніс рішення, яким визнав запропонований президентом Володимиром Зеленським законопроєкт про дострокове позбавлення депутатського мандата за прогули та "кнопкодавство" неконституційним.

Судді ухвалили, що припис Конституції про особисте голосування на засіданнях Верховної Ради є категоричною вимогою, порушення якої спотворює сутність представницької демократії. Дії депутата всупереч цій вимозі мають спричиняти його відповідальність, тому спробу встановити відповідальність народного депутата України за порушення цього припису можна вважати легітимною, зазначив суд.

Водночас вказується, що запропонований президентом законопроєкт надає суду повноваження лише встановлювати сам факт неособистого голосування, однак автоматична втрата мандата депутатом лише на підставі встановлення судом цього факту безвідносно характеру дій депутата та обставин не відповідатиме вимозі домірності.