Росія та Білорусь припиняють пасажирське залізничне сполучення з Україною

Російська Федерація та Республіка Білорусь тимчасово припиняють пасажирське залізничне сполучення з Україною через поширення у світі коронавірусної інфекції COVID-19. Про це йдеться в оприлюднених у неділю, 15 березня, повідомленнях компаній "Российские железные дороги"(РЖД) і "Беларуская чыгунка" (БЧ).

"Відповідно до повідомлень залізниць України та Молдови про закриття залізничного руху з 17 березня з метою попередження поширення нової коронавірусної інфекції до особливих вказівок призупиняється курсування міжнародних пасажирських поїздів, причіпних і безпересадочних вагонів", - йдеться в повідомленні РЖД.

"Про відновлення руху буде повідомлено додатково", - запевнили в РЖД.

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"Повернення грошових коштів здійснюватиметься в залізничних касах на території держави придбання квитка. Електронні проїзні документи пасажири можуть здати за допомогою веб-ресурсів, через які вони були оформлені", - повідомляє РЖД.

Пресслужба білоруського залізничного оператора також повідомила про закриття пасажирського залізничного сполучення з Україною.

"У зв'язку з ситуацією, викликаною коронавірусом COVID-19, Україною прийняте рішення про закриття міжнародного залізничного сполучення. На підставі цього факту тимчасово призупиняється курсування поїздів, безпересадочних і причіпних вагонів", - зазначили в БЧ.

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Як повідомлялося, Україна з 16 березня на два тижні закриє в'їзд до країни для громадян іноземних держав. З 17 березня упродовж наступних двох тижнів будуть закриті пункти пропуску через державний кордон України для авіаційного, залізничного та автобусного пасажирського сполучення.

Заходи з закриття кордонів були вжиті в Україні у зв'язку з поширенням у світі захворювання COVID-19, яке викликає коронавірус SARS-CoV-2. В Україні станом на 15 березня було зареєстровано три лабораторно підтверджених випадки COVID-19. Один із них - летальний.