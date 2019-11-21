 Росія сфальсифікувала втручання України у вибори в США - NYT | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.11.2019

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Новини

Росія сфальсифікувала втручання України у вибори в США - NYT

Росія намагалася перекласти відповідальність за втручання у вибори в США на Україну. Розвідники РФ передавали сфабриковані дані українським і російським бізнесменам, які надавали їх політикам і журналістам США, пише NYT.

Росія намагалсь перекласти відповідальність за втручання у вибори США на Україну, пише NYT

Росія намагалсь перекласти відповідальність за втручання у вибори США на Україну, пише NYT

Протягом декількох років Росія вела кампанію, спрямовану на те, щоб перекласти відповідальність за втручання РФ у вибори в США в 2016 році на Україну, повідомило в п'ятницю, 22 листопада, видання The New York Times.

За даними видання, співробітники розвідки РФ передавали фальсифіковані дані про "втручання" України російським і українським бізнесменам, а ті в свою чергу, надавали їх американським політикам і журналістам.

Згодом ця підроблена інформація дійшла до оточення президента США Дональда Трампа, яке спробувало використовувати її для захисту Трампа в ході підготовки демократами імпічменту, зазначається в матеріалі. Зокрема, адвокат глави Білого дому Рудольф Джуліані заявляв про докази українського втручання у вибори США.

Свідчення ексрадниці Трампа по Росії

Раніше під час свідчень саме колишня радниця Трампа по Росії Фіона Гілл розкритикувала поширений ним же "вигаданий наратив", за яким Україна нібито втручалась в американські вибори.

Під час надання свідчень 21 листопада в комітеті з розвідки Палати представників США в рамках процедури імпічменту Трампа Гілл з упевненістю заявила про поширення теорії змови і "політично мотивованої брехні", яка служить інтересам Кремля. Гілл також вказала, що поширення неправдивої інформації відбулося, ймовірно, в ході кампанії, що проводиться російськими службами безпеки.

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Два працівники Білого дому - Александр Віндман та Фіона Гілл - дали свідчення в Конгресі США, які вказують на можливий тиск президента США Дональда Трампа на українського колегу Володимира Зеленського. (09.11.2019)

Для протидії пропаганді з боку РФ, Китаю та Ірану Сполучені Штати виділили 40 мільйонів доларів. Вони підуть на виявлення дезінформації та взаємодію з регіональними соцмедіа, НГО та пресою. (31.10.2018)

Секретний брифінг американських спецслужб і сенаторів

Представники американських спецслужб на секретному брифінгу повідомили сенаторам та їхнім помічникам про кампанію Москви щодо фальсифікації доказів злому Україною серверів Демократичної партії в 2016 році. Вона тривала декілька років, пише The New York Times з посиланням на трьох американських посадовців.

За даними видання, секретний брифінг був також присвячений розвитку російської тактики втручання, зокрема, зростанню можливостей РФ ретельніше приховувати проведення таких операцій. Американські спецслужби вважають, що Москва може подвоїти свої зусилля під час виборчої кампанії 2020 року.

Нагадаємо, що демократи в Конгресі продовжують розслідування про можливе зловживання владою з боку президента Трампа, вважаючи, що він намагався використовувати іноземний уряд для того, щоб вплинути на результат президентських виборів 2020 року. Критики Трампа вважають, що він скористався своїм становищем, щоб натиснути на президента України Володимира Зеленського і погрожував призупинити фінансову допомогу Україні, якщо в Україні не оголосять про проведення розслідування проти його політичного опонента Джо Байдена. 

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