 Росія вимагає від НАТО зобов′язання не приймати Україну у свій склад | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.12.2021

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Новини

Росія вимагає від НАТО зобов'язання не приймати Україну у свій склад

Москва опублікувала напрацьовані нею проєкти угод з НАТО і США, які виключають подальше розширення Північноатлантичного альянсу.

Логотип НАТО

Росія вимагає від НАТО виключти ймовірність членства України в Альянсі

Росія оприлюднила напрацьовані нею проєкти угод з США і Північноатлантичним альянсом (НАТО) про гарантії безпеки. Пропозиції, які обмежують вплив Вашингтона і НАТО на країни колишнього СРСР і Східній Європі, були опубліковані на сайті МЗС РФ у п'ятницю, 17 грудня.

У першому документі міститься положення, яке виключає подальше розширення НАТО і вступ України у його склад. Окрім того, Москва пропонує Альянсу не розміщувати додаткові війська і озброєння за межами країн, в яких вони знаходилися в травні 1997 року, тобто до вступу країн Центральної Європи у НАТО. 

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РФ закликала НАТО відмовитись від будь-яких військових дій у Східній Європі

Крім того, в документі, напрацьованому РФ, ідеться, що "учасники, які є державами-членами Організації Північноатлантичного альянсу, відмовляються від ведення будь-якої військової діяльності на території України, а також інших держав Східної Європи, Південного Кавказу і Центральної Азії".

Москва також вимагає не розгортати ракети середньої і малої дальності на позиціях, з яких вони можуть вражати її територію, не проводити масові маневри в узгодженій прикордонній смузі і регулярно обмінюватись інформацією про військові навчання.

Разом з тим РФ пропонує підтвердити те, що Москва і НАТО не вважають один одного противниками і беруть на себе зобов'язання мирно врегульовувати конфлікти і утримуватися від застосування сили.

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МЗС України: Згортання ескалації - найкраща гарантія безпеки

Міністерство закордонних справ України у відповідь на план від Росії зазначило, що гарантією безпеки на континенті може стати припинення розв'язаного Росією збройного конфлікту. «Саме згортання ескалації та припинення розв'язаного Росією міжнародного збройного конфлікту є найкращою гарантією безпеки на континенті», ㅡ зазначив речник МЗС Олег Ніколенко у коментарі hromadske.

Він також наголосив, що лише Україна та члени НАТО мають право обирати вектор подальшого розвитку своїх відносин, зокрема й у питанні набуття Україною членства в Альянсі.

Схожу заяву зробив і голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук. "Стосовно того, що якась інша країна, навіть дуже велика, ставить для НАТО як організації з безпеки якісь "червоні лінії" щодо питань вступу України в НАТО - це порушення суверенітету нашої країни, і на це була відповідь і генерального секретаря НАТО, і президента Сполучених Штатів Америки", - зазначив він.

Стефанчук також наголосив, що Україна буде членом НАТО, коли досягне необхідних для цього критеріїв.

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Росія пропонує свої умови не лише НАТО, а й США

Другий документ, напрацьований Москвою і оприлюднений російським МЗС, стосується пропозицій РФ до США. У ньому Москва закликала Вашингтон не розміщувати озброєння і військових там, де це може сприйматись іншою стороною як загроза національній безпеці, утриматись від польотів важких бомбардувальників за межами свого повітряного простору і від присутності бойових кораблів за межами національних вод, звідки можуть бути уражені цілі на території іншої сторони.

Крім того, РФ запропонувала не розгортати ракети середньої і малої дальності в місцях, з яких вони можуть вражати цілі територію іншої сторони, не розгортати ядерну зброю за межами США, демонтувати вже розгорнуту і ліквідувати відповідну інфраструктуру.

У Вашингтоні в п'ятницю заявили, що вивчатимуть пропозиції Кремля разом з європейськими партнерами по НАТО. "Не буде жодних переговорів щодо європейської безпеки без участі наших європейських союзників та партнерів", - заявила прес-секретарка Білого дому Джен Псакі. 

Вона висловила впевненість у тому, що з Росією вдасться домовитись, однак відкинула можливість компромісів за базовими принципами, на яких ґрунтується європейська безпека. За словами Псакі, це стосується й права всіх країн визначати своє майбутнє та зовнішню політику без втручання ззовні.

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