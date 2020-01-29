Роль олігарха Фірташа в "Україногейті" Трампа

Після того як у п’ятницю, 31 січня, Сенат США відмовився заслуховувати свідків в рамках процедури імпічменту президента Дональда Трампа, шанси на усунення його з посади стали примарними. Попри шокуючі факти про те, якими методами найближче оточення Трампа збирало в Україні компромат на політичного опонента, колишнього віцепрезидента Джо Байдена, глава Білого дому, імовірно, вийде сухим з води. Його рейтинги високі як ніколи. Тим часом американська преса і оглядачі дедалі активніше приглядаються до іншої дійової особи - українського мільярдера Дмитра Фірташа. DW проаналізувала роль олігарха, спираючись на документи судового процесу над ключовою дійовою особою кампанії проти Байдена - американцем українського походження Львом Парнасом.

Луценко та інші зв’язки Парнаса

Американські правоохоронці звинувачують Парнаса у тому, що він нелегально фінансував політичну діяльність Дональда Трампа, переказавши у його передвиборчий фонд 375 тисяч доларів, отриманих з-за кордону. Крім того, Парнас був головним комунікатором оточення Трампа у пошуках спільників в Україні, які готові були допомогти роздобути компромат на головного політичного опонента Трампа - Джо Байдена. Йдеться про роботу сина ексвіцепрезидента США в українській енергетичній компанії Burisma, яка належить Миколі Злочевському - близькому соратнику експрезидента України Віктора Януковича.

Багато алкологю і ненормативна лексика: оприлюдена нещодавно переписка ексгенпрокурора Юрія Луценка із "комунікатором" з оточення Трампа Львом Парнасом викликала неабиякий резонанс в Україні

Головним спільником Парнаса у Києві, вочевидь, був колишній генпрокурор Юрій Луценко. Луценко, як випливає з переписки, яку в середині січня оприлюднив комітет Конгресу США з питань розвідки, був готовий допомогти з компроматом в обмін на підтримку Вашингтона задля його збереження на посаді. У суді Парнас заявив, що налагоджував зв'язки в Україні за вказівкою Руді Джуліані - довіреної особи Трампа і його адвоката. І відбувалося це, за словами Парнаса, з відома президента США. Водночас делікатним є питання, хто фінансував численні подорожі цього "комунікатора" і оплачував його роботу. За інформацією американських правоохоронців, це був Дмитро Фірташ, який вже понад п'ять років опирається екстрадиції до Сполучених Штатів. У США українського мільярдера хочуть судити за корупцію.

Гроші від олігарха?

Лев Парнас (праворуч) і адвокат Дональда Трампа, ексмер Нью-Йорка Руді Джуліані

Як свідчать документи, надані суду у справі Парнаса американськими правоохоронцями і які є у розпорядженні DW, лише у період з серпня по жовтень 2019 року Лев Парнас отримав від адвокатів Фірташа Вікторії Тонсінг і Джо ді Дженови 200 тисяч доларів. Платежі надходили на рахунок дружини Парнаса Світлани. Адвокати заявляють, що Парнас "працював для них перекладачем". Натомість американські ЗМІ пов'язують співпрацю адвокатів Фірташа з Парнасом саме з інтересами українського олігарха. Зокрема, саме Тонсінг і ді Дженова, згідно з низкою повідомлень в американській пресі, ініціювали резонансні свідчення українського ексгенпрокурора Віктора Шокіна про буцімто тиск Джо Байдена на керівництво України з вимогою його звільнення. Шокін стверджує, що Байден хотів перешкодити розслідуванню щодо компанії Burisma. Заяви ексгенпрокурора перегукуються з лінією захисту Дмитра Фірташа. Адвокати олігарха запевняють, що корупційна справа у США буцімто пов'язана з тим, що Фірташ був незручний для адміністрації Обами. Сам олігарх зізнався у суді у Відні 2015 року, що підтримував нинішнього мера Києва Віталія Кличка як потенційного кандидата в президенти за часів Віктора Януковича. А Вашингтон, за словами адвокатів Фірташа, у той час робив ставку на Арсенія Яценюка, який зрештою став прем'єр-міністром України після Євромайдану в 2014 році.

Платежі Парнасу від юридичної фірми Тонсінг і ді Дженови збіглися в часі з початком роботи подружжя на Фірташа і з появою заяв Шокіна. У вересні 2019 року, як свідчать документи, доступні у реєстрі судової системи США, Лев Парнас отримав мільйон доларів з Росії - так само на рахунки дружини Світлани. За версією слідства, озвученою у суді, гроші надійшли за вказівкою Дмитра Фірташа. Переказав їх швейцарець Ральф Ізенеґґер (Ralph Isenegger), який, за словами адвокатів Парнаса, "дружить з його дружиною Світланою". Ізенеґґер на своєму сайті називає себе "кризовим менеджером", який допомагає у розв'язанні таких проблем як загроза екстрадиції або міжнародні санкції. Серед клієнтів швейцарця - Дмитро Фірташ і близький соратник Віктора Януковича Юрій Іванющенко. Крім того, багато що вказує на те, що Ізенеґґер є довіреною особою близьких соратників і партнерів Фірташа - братів Ігоря і Григорія Суркісів. Ізенеґґер вже багато років представляє інтереси футбольного клубу "Динамо", зокрема у питанні трансферів футболістів. Київський клуб належить Суркісам, а компанія Фірташа Ostchem є його головним спонсором.

Півтора мільйони "з українських і російських джерел"

Ральф Ізенеґґер не відповів на запитання DW про те, чи пов'язаний переказаний ним мільйон Світлані Парнас з Фірташем і чому кошти переказувалися з Росії. Як свідчить рух коштів на рахунках Світлани Парнас, з яким можна ознайомитися у судових документах, після надходження значних сум від Ізенеґґера Парнас з рахунку дружини почав оплачувати послуги компанії, яка надає в оренду приватні літаки. Лише за вересень "комунікатор" налітав на суму у 70 тисяч доларів. До цього, як констатують слідчі, він пересувався рейсовими літаками. Загалом, за даними слідства, Парнас отримав "з українських і російських джерел" півтора мільйони доларів.

У жовтні минулого року Парнаса заарештували в аеропорту Вашингтона, звідки він планував вилетіти до Відня. Саме в австрійській столиці під підпискою про невиїзд перебуває Дмитро Фірташ.

Допомога у вирішенні проблем Фірташа?

Речник Дмитра Фірташа відмовився відповідати на запитання DW про гроші, які переказувалися Парнасу буцімто від імені олігарха. Натомість представник бізнесмена вказав на статтю у The New York Times, в якій український мільярдер визнав, що переказав за роботу своїм новим адвокатам Тонсінг і ді Дженові 1,2 мільйона доларів. А запропонував йому послуги близьких до Трампа адвокатів саме Лев Парнас, коли той відвідував Фірташа у Відні у червні минулого року. Адвокат Парнаса підтвердив виданню, що його підзахисний зустрічався з українським олігархом за вказівкою Руді Джуліані і закликав його допомогти з компроматом "для потенційного вирішення питання з його екстрадицією".

В інтерв'ю The New York Times Фірташ зазначив, що не має інформації про Байдена і не фінансував кампанію проти нього. "Без моєї волі я був втягнутий у цю внутрішньоамериканську бійку", - сказав мільярдер. Він визнав, що частина заплачених грошей адвокатам, близьким до Трампа, була призначена для Льва Парнаса.

Земельний суд Відня невдовзі вирішить, чи поновлювати розгляд справи про екстрадицію Фірташа. Влітку минулого року міністр юстиції Австрії вже дозволив екстрадицію олігарха

"Судді теж читають газети"

Попереду у цій справі, можливо, ще чимало відкриттів. У розпорядженні правоохоронців перебуває більше восьми тисяч документів обсягом у понад сто тисяч сторінок, отриманих слідчими з електронної пошти Парнаса і його мобільних пристроїв. Аналіз цих документів ще далекий він завершення - фахівцям знадобилося кілька місяців, щоб зламати паролі від пристроїв обвинуваченого. Однак вже нині стає очевидним, що участь Фірташа в "українській афері" тепер обернулася для нього негативними заголовками в американських ЗМІ. "А судді також читають газети", - констатував у розмові з DW один з оглядачів, коментуючи розгляд питання екстрадиції олігарха у суді.

Тим часом у справі екстрадиції Дмитра Фірташа вперше за останні місяці спостерігається рух. Після піврічного розгляду прокуратура Відня нещодавно передала до Земельного суду свою позицію стосовно питання, чи має бути справа повторно розглянута. Відповідне клопотання олігарх подав у липні минулого року. "До суду надійшла позиція прокуратури Відня, яку буде передано адвокатам. У них буде три тижні на відповідь. Після цього суд ухвалить рішення ", - повідомили DW у пресслужбі суду. Однак навіть якщо Земельний суд відмовить Фірташу у поновленні процесу, він матиме можливість оскаржити його у суді вищої інстанції, що відкладе його екстрадицію ще на декілька місяців.