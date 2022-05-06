Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Рок-музика

Рок-музика, або просто рок, є узагальненою назвою низки напрямків сучасної популярної музики. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "рок".

Рок-музика виникла наприкінці 1960-х років внаслідок змішання рок-н-ролу, а також біт-музики та блюзу. До довгожителів-рекордсменів серед рок-гуртів та комерційно найбільш успішних команд належить британська група The Rolling Stones. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Апокаліпсіс від Rammstein: новий альбом стане останнім?

Апокаліпсіс від Rammstein: новий альбом стане останнім? 06.05.2022

Коли на світ з'являється чергове творіння німецького гурту Rammstein, ця подія зазвичай супроводжується скандалом або провокацією. Але альбом "Zeit" надсилає інші сигнали.
Для дітей України: німецький рок-співак продає свої плакати на аукціоні

Для дітей України: німецький рок-співак продає свої плакати на аукціоні 02.05.2022

Рок-музикант Удо Лінденберґ відомий у Німеччині і як художник. Наразі його антивоєнні плакати виставлені на онлайн-аукціоні. Зібрані кошти підуть на екстрену допомогу дітям в Україні.
Меркель обрала панк-рок пісню для церемонії прощання з посадою

Меркель обрала панк-рок пісню для церемонії прощання з посадою 27.11.2021

Анґела Меркель обрала для традиційної церемонії прощання з посадою канцлера ФРН панк-рок шлягер 1970-х із НДР, а також композицію легендарної німецької співачки Гільдеґард Кнеф.

Українські науковиці - "рок-зірки" в Брюсселі (27.10.2021) 27.10.2021

У Брюсселі відкрилася виставка "Наука - це вона", яка розповідає про 12 українських жінок-науковиць. Хто вони та як популяризують українську науку серед молоді та іноземних дипломатів?
Ребрендінг класики: Жадан робить з Брехта рок-зірку в Україні

Ребрендінг класики: Жадан робить з Брехта рок-зірку в Україні 14.09.2021

В Україні вийшла невеличка поетична збірка, яка просто не має права залишитись непоміченою. Сергій Жадан переклав вірші Бертольта Брехта.

ABBA назавжди! (фотогалерея) 03.09.2021

Кінець тривалої музичної паузи - легендарна шведська четвірка повертається з новим альбомом Voyage. Наступного року ABBA вийде на сцену - у вигляді голограм.
Помер легендарний барабанщик гурту Rolling Stones Чарлі Воттс

Помер легендарний барабанщик гурту Rolling Stones Чарлі Воттс 25.08.2021

Його вважали джентльменом гурту Rolling Stones і одним з найвідоших рок-барабанщиків усіх часів. Чарлі Воттс помер незабаром після свого 80-річчя.
Перемога Італії на Євробаченні: хард-рок і гламурний протест

Перемога Італії на "Євробаченні": хард-рок і гламурний протест 23.05.2021

Перемога Maneskin не стала сенсацією. Гламурні рокери були фаворитами букмекерів. Вони відчули нерв часу. Своїм результатом можуть бути задоволені Go_A і Маніже, але не Німеччина.
Євробачення-2021: перемогла Італія, Україна - п'ята

"Євробачення-2021": перемогла Італія, Україна - п'ята 23.05.2021

Рок-гурт з Італії Maneskin посів перше місце, а український гурт Go_A - п'яте. Конкурс "Євробачення-2021" проходив при дотриманні жорстких правил для запобігання коронавірусу.
Без масок і дистанції: у Ліверпулі проведуть рок-концерт з 5 тисячами глядачів

Без масок і дистанції: у Ліверпулі проведуть рок-концерт з 5 тисячами глядачів 18.04.2021

Захід є частиною пілотного проєкту британського уряду. Глядачі повинні будуть зробити тест на коронавірус до та після концерту, але під час нього перебуватимуть без масок і без дотримання дистанції.

Той, хто виконує останні бажання (11.11.2020) 11.11.2020

Востаннє побачити море, побувати на рок-концерті чи у рідному місті... Такі побажання виконує німець Франк Венцлов для хворих, приречених на смерть. DW побувала з ним в одній з таких ʺзоряних подорожейʺ...

Wind of Change від "Скорпіонс": 30 років гімну свободи і змін (02.10.2020) 02.10.2020

Цю рок-баладу знає і співає весь світ. 30 років тому Scorpions написали свій хіт Wind of Change - "Вітер змін", надихнувшись поїздкою до Ленінграда. "Наші батьки приходили з танками, ми приходимо з гітарами", - любили казати вони на своїх концертах у СРСР.

Як пенсіонери у будинку для літніх людей у рок-зірок перевтілились (фотогалерея)

Як пенсіонери у будинку для літніх людей у рок-зірок перевтілились (фотогалерея) 28.07.2020

Мешканці лондонського будинку для літніх людей знайшли спосіб себе підбадьорити. Вони імітували зірок з обкладинок платівок. Їхні фото стали хітом в інтернеті.

Як пенсіонери у будинку для літніх людей у рок-зірок перевтілились

Як пенсіонери у будинку для літніх людей у рок-зірок перевтілились 28.07.2020

Мешканці лондонського будинку для літніх людей знайшли спосіб себе підбадьорити. Вони імітували зірок з обкладинок платівок. Їхні фото стали хітом в інтернеті.

З Елвісом Преслі до Книги рекордів Гіннеса (фото)

З Елвісом Преслі до Книги рекордів Гіннеса (фото) 24.07.2020

Норвежець Кйел Хеннінг Бйорнстад має намір безперервно упродовж 50 годин виконувати пісні короля рок-н-ролу Елвіса Преслі і сподівається таким чином потрапити до Книги рекордів Гіннеса.
Помер Літл Річард - один із засновників рок-н-ролу - ЗМІ

Помер Літл Річард - один із засновників рок-н-ролу - ЗМІ 09.05.2020

Літл Річард, що вважається американською музичною легендою, що надихала цілі покоління, помер на 88-му році життя. Зірковий музикант запам'ятався насамперед хітами Tutti Frutti і Long Tall Sally.
Інші статті