Рок-музика, або просто рок, є узагальненою назвою низки напрямків сучасної популярної музики. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "рок".

Рок-музика виникла наприкінці 1960-х років внаслідок змішання рок-н-ролу, а також біт-музики та блюзу. До довгожителів-рекордсменів серед рок-гуртів та комерційно найбільш успішних команд належить британська група The Rolling Stones. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.