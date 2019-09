Розмова Трампа і Зеленського: запитання й відповіді

Четвер, 25 липня, 9:03 ранку у Вашингтоні. Президент США Дональд Трамп віддає вказівку з'єднати його телефоном з новообраним президентом України Володимиром Зеленським. Через кілька дверей від кабінету Трампа у ситуаційній кімнаті, що розташована у західному крилі Білого дому та працює цілодобово, чиновники ведуть протокол розмови. Стенограма телефонної розмови Трампа й Зеленського на п'яти аркушах, яка за наказом президента США була оприлюднена 25 вересня, залишає низку запитань без відповіді. Але на деякі - все ж таки вже можна відповісти.

Де працював Хантер Байден?

"Ще одна річ, багато розмов ходить про сина Байдена". Цією фразою, кинутою ніби ненароком, Трамп розпочав делікатну частину розмови з президентом України.

Мова йде про Хантера Байдена, сина демократа Джо Байдена, який претендує на президентське крісло у США на виборах 2020 року. На початку 2014 року Хантер Байден увійшов до складу правління української компанії Burisma. Він був не єдиним американцем у керівництві цієї газовидобувної компанії. Колишньому віцепрезиденту США Джо Байдену свого часу довелося публічно запевняти, що жодного конфлікту інтересів у зв'язку з цією посадою його сина не було. За офіційно непідтвердженими повідомленнями ЗМІ, Хантер Байден отримував до 50 тисяч доларів щомісяця за роботу у Burisma.

Утім, йдеться зовсім не про гроші, які отримував син Байдена в Україні. Оскільки у розмові з Зеленським Трамп згадав генерального прокурора України, який, за його словами, "був дуже гарним, але потім його замінили, що є справді несправедливо". Трамп мав на увазі ексгенпрокурора Віктора Шокіна, який у часи роботи в Генпрокуратурі України розпочав розслідування проти компанії Burisma і, таким чином, можливо, і проти самого Хантера Байдена. В квітні 2016 року Шокіна було звільнено з посади. Офіційною причиною його звільнення стало те, що він недостатньо рішуче боровся проти корупції.

У 2018 році під час дискусійної панелі, організованої "Радою з міжнародних відносин", Байден у невимушеній манері розповів, що саме він вимагав звільнення Шокіна. На це у розмові з українським лідером вказує також і Трамп: "Байден ходив і вихвалявся, що він зупинив розслідування. Тому, якби ви могли це перевірити… Для мене це виглядає жахливо".

До чого тут допомога США Україні?

У стенограмі розмови чітко не вказуються конкретні суми. Але при цьому Трамп, говорячи своєму українському співрозмовнику про американську допомогу, робить це досить нетактовно. "Німеччина майже нічого для вас не робить", - стверджує він. До моменту, коли відбулася розмова, уряд США призупинив виділення Україні військової допомоги в обсязі майже 400 мільйонів доларів. На виділення цих коштів свою згоду свого часу дав Конгрес США. І це мав би помітити навіть недосвідчений у політиці Зеленський.

Хто є інформатором?

Ім'я особи, яка першою пролила світло на цю історію, є невідомим. Відомо наразі наступне: у вересні, згідно із заявами спікерки Палати представників Ненсі Пелосі, генеральний інспектор розвідувальних служб США Майкл Аткінсон звернувся до Конгресу. Він повідомив, що уряд США заборонив йому передати конгресменам скаргу одного з інформаторів, на думку якого Трамп у розмові з Зеленським міг перевищити свої повноваження. Оглядачі у Вашингтоні і, насамперед, у таборі демократів переконані, що цей інформатор, який у ЗМІ подається як "працівник розвідки", може мати більше даних про можливе зловживання владою президентом США. З цього випливає, що інформатором може бути або працівник ситуаційної кімнати, або людина, що мала доступ до стенограми. Демократи наполягають, щоб інформатор дав свідчення в рамках порушеної процедури імпічменту щодо Трампа.

Чи змішав Трамп особисті і державні інтереси?

На даний момент відповідь на це запитання залежить від того, яким чином тлумачити зміст розмови. Але та обставина, що американський президент у розмові в одному контексті згадує міністра юстиції Вільяма Барра та свого особистогоадвоката Руді Джуліані, може свідчити про своєрідне розуміння президентських функцій Трампом. "Руді дуже добре обізнаний щодо ситуації, він дуже здібний хлопець. Було б чудово, якби ви могли з ним поговорити", - сказав Трамп Зеленському. При цьому Джуліані не перебуває на державній службі, він є приватним юристом Трампа.

Чи говорив Джуліані з Зеленським?

З наявної на даний момент інформації, такої розмови поки що не було. Але, як повідомляв Wall Street Journal, у червні Джуліані зустрічався у Парижі з представником української Генпрокуратури. І згодом, вже після розмови двох президентів, Джуліані зустрічався з помічником Зеленського Андрієм Єрмаком, який вважається впливовим радником українського президента. Коли Джуліані вперше говорив про українську тематику в ефірі телеканалу CNN, він це все заперечив, але вже за кілька днів підтвердив, що просив Україну порушити розслідування щодо Байдена: "Звичайно. Я це зробив".

Що казав сам Хантер Байден?

На початку липня Хантер Байден заявив журналу The New Yorker, що його батько лише одного разу говорив з ним про Україну. "Батько сказав мені: я сподіваюся, що ти знаєш, що робиш. І я відповів, що знаю". У журналі описані також проблеми з алкоголем та наркотиками сина віцепрезидента, чий брат Бо Байден у 2015 році помер від пухлини головного мозку. Згідно з публікацією, у травні 2019 року Хантер Байден відхилив пропозицію української газовидобувної компанії залишитися у її правлінні. Заголовок статті у The New Yorker був сформульований так: "Чи може Хантер Байден зруйнувати кампанію свого батька?".

Що таке Crowdstrike?

Компанія Burisma у розмові між двома президентами не називалася. Натомість Трамп згадав іншу компанію під назвою Crowdstrike. Щодо неї президент США хотів отримати інформацію від свого колеги. "Я хотів би, щоб ви зробили мені послугу, оскільки наша країна багато чого пережила, і Україна про це багато чого знає. Я хотів би, щоб ви з'ясували, що відбулося у всій цій ситуації з Україною, вони кажуть Crowdstrike…", - сказав Трамп, звертаючись до Зеленського.

Є незрозумілим, чи у цій частині стенограма була відредагована. За інформацією Süddeutsche Zeitung, каліфорнійська компанія Crowdstrike, яка спеціалізується на кібербезпеці, "відігравала ключову роль у розслідуванні того, хто у 2016 році здійснив хакерську атаку на системи Національного комітету Демократичної партії. Трамп підозрює, що замовники перебувають в Україні: "Я гадаю, у вас є свої багаті люди. Сервер, вони кажуть, що він в Україні".

Який зв'язок між звітом Мюллера та Україною?

Нагадаємо, що телефонна розмова між Зеленським і Трампом відбулася 25 липня 2019 року. Лише за день до того, 24 липня, спеціальний прокурор Роберт Мюллер, який розслідував можливі зловживання владою президентом США, дав свідчення у Конгресі США. Про те, як Трамп висловився про свідчення Мюллера, можна зробити висновок, що він сприймає це як свою перемогу: "Я хотів би, щоб міністр юстиції зателефонував вам або вашим людям, і я б хотів, щоб ви ґрунтовно це дослідили. Як ви бачили вчора, ця нісенітниця завершилася дуже слабким виступом людини, яку звати Роберт Мюллер, некомпетентним виступом, але вони кажуть, що багато чого з цього розпочалося з України".

Чому демократи саме зараз повернулись до питання імпічменту?

Лідерка опозиції Ненсі Пелосі раніше скептично ставилася до ідеї імпічменту президента. На її думку, це могло зрештою більше піти на користь, ніж нашкодити нинішньому главі Білого дому. Вочевидь, тепер внутрішній тиск всередині табору демократів став настільки сильним, що спікерці Палати представників нічого іншого не залишилося, ніж оголосити про інціювання процедури імпічменту. Керівник юридичного комітету Палати представників Джеррі Надлер ще під час надання свідчень Мюллером у Конгресі намагався отримати достатньо даних для цього, проте це було марним. Після того, як стала відомою історія про розмову з Зеленським, разом з багатьма іншими сенаторами ініціювання імпічменту також підтримав і кандидат у президенти Джо Байден. Якби Ненсі Пелосі не почула цей вагомий голос у лавах власних однопартійців, то вона б могла зашкодити своєму соратнику.

На якій стадії перебуває процедура імпічменту?

Ще ніколи в історії Сполучених Штатів Америки президента не усували з посади в результаті імпічменту. Річард Ніксон, проти якого у зв'язку з Вотергейтським скандалом була порушена процедура імпічменту та було проведене розслідування, у 1974 році подав у відставку, не дочекавшись вирішального голосування. Зараз у Палаті представників демократи мають більшість, натомість у Сенаті більшість належить республіканцям. На даний момент складна процедура перебуває на попередньому етапі. Спочатку юридичний комітет повинен встановити конкретні пункти обвинувачення - "статті імпічменту". Після цього за кожним пунктом відбудеться голосування в Палаті представників. Якщо більшість конгресменів підтримає хоча б один пункт, тоді формально розпочнеться процедура імпічменту. Після цього, очевидно, Трамп знову говоритиме про "полювання на відьом". Таким чином до президентської кампанії 2020 року в нього буде своя тема.