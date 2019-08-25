 Розбіжності щодо Ірану на саміті G7 на тлі несподіваного візиту Заріфа | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.08.2019

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Новини

Розбіжності щодо Ірану на саміті G7 на тлі несподіваного візиту Заріфа

Під час саміту в Біарріці лідери Франції та ФРН шукали можливість розрядити конфлікт навколо Ірану, в тому числі й за допомогою запрошення глави МЗС Ірану. Утім, США не змінили своєї позиції.

Зустріч Еммануеля Макрона з Джавадом Заріфом

Зустріч Еммануеля Макрона з главою МЗС Ірану Джавадом Заріфом

Спроби президента Франції Еммануеля Макрона домогтися розрядки в ситуації навколо іранської ядерної програми не принесли поки успіху на саміті Великої сімки (G7), що триває у французькому місті Біарріц. Розбіжності в поглядах між лідерами держав клубу зберігаються. Не сприяв подоланню розбіжностей і здійснений у неділю, 25 серпня, несподіваний візит глави МЗС Ірану Джавада Заріфа до Біарріца.

Вже саме запрошення Заріфа на саміт Великої сімки є досить дражливим кроком, адже Сполучені Штати вважають Іран ворогом та не підтримують з цією країною дипломатичних відносин, зазначає агенція новин dpa. Президент США Дональд Трамп звинувачує Іран у проведенні агресивної зовнішньої політики в близькосхідному регіоні, в тому числі у втручанні в регіональні конфлікти в Сирії та Ємені. Тож Білий дім не думає змінювати свою оголошену раніше тактику "максимального тиску" на Іран.

Крім того, нещодавно США оголосили про запровадження санкцій проти Заріфа.

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Хасан Роухані готовий до перемовин з Вашингтоном "просто зараз", але за низки умов, серед яких і скасування санкцій. Очільник МЗС Ірану Джавад Заріф прибув до Нью-Йорка для виступу в ООН. (15.07.2019)

Міністр закордонних справ Ірану Джавад Заріф відкидає можливість нової війни в регіоні. На його думку, президент США Дональд Трамп теж не хоче конфлікту, але "люди навколо нього підштовхують його до війни". (18.05.2019)

Про прибуття міністра закордонних справ Ірану Джавада Заріфа до французького міста Біарріц, де триває саміт G7, повідомили у Тегерані та Парижі. Утім, зустрічі з представниками делегації США у нього не заплановано. (25.08.2019)

Американські санкції передбачають заморожування активів міністра закордонних справ Ірану у США. зазначив, що ці заходи не матимуть ефекту. (01.08.2019)

Зустріч Макрона та Заріфа

Макрон навіть провів нетривалу зустріч із Заріфом, назвавши переговори з іранським міністром "позитивними", про що повідомили в пресслужбі Єлисейського палацу. Натомість іранський урядовець після зустрічі з французьким президентом назвав шлях до порозуміння "тяжким", передає агенція новин AFP. Ця зустріч французького лідера з главою іранського МЗС стала вже другою за останні кілька днів - 23 серпня Макрон зустрічався з іранським міністром в Парижі. Напередодні під час вечері з лідерами держав Великої сімки Макрон повідомив про результати своєї зустрічі.

В Єлисейському палаці також наголосили, що запрошення Джавада Заріфа відбулося "за погодженням" зі США. У Біарріці глава іранського дипломатичного відомства також провів переговори зі своїм французьким колегою Жаном-Івом Ле Дріаном.

Меркель вбачає у візиті міністра внесок у вирішення конфлікту

Тим часом канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) побачила в сьогоднішньому візиті іранського міністра внесок у вирішення конфлікту навколо Ірану. За її словами, має значення кожна спроба з метою врегулювання. Меркель вказала і на важливість таких питань, як інтереси Ірану, що потерпає внаслідок односторонніх санкцій США, а також можливість  повернення до виконання ядерної угоди.

Водночас вона наголосила, що країни Великої сімки одностайно вважають недопустимим отримання Іраном ядерної зброї. Меркель запевнила, що всі учасники саміту прагнуть розрядки та вирішення ситуації шляхом переговорів. Тож проведення ще однієї зустрічі Макрона з іранським міністром - це "добре й правильно", наголосила німецька канцлерка.

Джавад Заріф відлетів з Біарріца цього ж дня.

 

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