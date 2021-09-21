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Роберт Фіцо

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Роберт Фіцо".

Словацький політик Роберт Фіцо вже вдруге обіймає посаду прем'єр-міністра країни - з 2006 до 2010 й з 2012-го року. Роберт Фіцо очолює засновану ним партію "Курс - соціальна демократія". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

У Словаччині за корупцію засудили колишнього чільного антикорупційного прокурора

У Словаччині за корупцію засудили колишнього чільного антикорупційного прокурора 21.09.2021

Експрокурора, який відповідав за боротьбу з корупцією в Словаччині, засудили до 14 років ув'язнення за хабар, отриманий в обмін на допомогу одному з лідерів мафії.
Історичний процес у справі вбивства журналіста Куціяка може позначитися на виборах у Словаччині

Історичний процес у справі вбивства журналіста Куціяка може позначитися на виборах у Словаччині 29.01.2020

У Словаччині судять імовірного вбивцю журналіста Яна Куціяка та його нареченої Мартіни Кушнірової. Ця справа може позначитися на результаті майбутніх виборів.
Суд у справі вбивства журналіста Куціяка: історичний процес у Словаччині

Суд у справі вбивства журналіста Куціяка: історичний процес у Словаччині 19.12.2019

У четвер у Словаччині розпочинається процес проти можливого вбивці журналіста Яна Куціяка та його дівчини Мартіни Кушнірової. Ця справа вже змінила країну.
Президенткою Словаччини обрана активістка Зузана Чапутова

Президенткою Словаччини обрана активістка Зузана Чапутова 31.03.2019

Після підрахунку всіх бюлетенів у другому турі виборів президента Словаччини ліволіберальна громадська активістка Зузана Чапутова набрала майже 60 відсотків голосів.
Протести на річницю вбивства журналіста у Словаччині

Протести на річницю вбивства журналіста у Словаччині 22.02.2019

Учасники акцій у десятках словацьких міст вимагають результатів розслідування вбивства Яна Куціяка. Журналіст розслідував зв'язки влади Словаччини з італійськими підприємцями, пов'язаними з мафією.
Поліція Словаччини затримала підозрюваних у вбивстві журналіста Яна Куціяка

Поліція Словаччини затримала підозрюваних у вбивстві журналіста Яна Куціяка 27.09.2018

У Словаччині затримали підозрюваних у вбивстві журналіста Яна Куціяка. Під час спецоперації поліції, за даними ЗМІ, загалом затримали вісьмох осіб.

Підозра в корупції: як під нею хитаються європейські уряди (01.06.2018) 01.06.2018

Уряд Маріано Рахоя відправили у відставку через корупцію в "Народній партії" Іспанії. Часто прем'єр-міністри європейських країн самі складають повноваження, щойно їх запідозрили в корупції. Чи можливо таке в Україні?

Словацький вестерн: як рейдери віджимають поля у фермерів

Словацький вестерн: як рейдери "віджимають" поля у фермерів 05.04.2018

Вбивство журналіста Куціяка змінило Словаччину. Країна протестує проти корупції та мафіозних мереж, уряд пішов у відставку. Репортер DW Карл Гаренброк проїхався країною та побачив страх в очах громадян.
Криза у Словаччині: через що вбили журналіста Яна Куціяка (відео)

Криза у Словаччині: через що вбили журналіста Яна Куціяка (відео) 31.03.2018

Убивство журналіста Яна Куціяка у Словаччині шокувало громадськість і потягло за собою низку гучних відставок в уряді, зокрема й прем'єр-міністра Роберта Фіцо. Що ж такого розслідував журналіст?

Тисячі словаків вимагають перевиборів

Тисячі словаків вимагають перевиборів 17.03.2018

Люди в Словаччині не задоволені лише відставкою голови уряду. Вбивство журналіста оголило корупційні проблеми в цій країні ЄС.
Президент Словаччини прийняв відставку прем'єра Фіцо

Президент Словаччини прийняв відставку прем'єра Фіцо 15.03.2018

Право формувати новий уряд буде надано однопартійцю Роберта Фіцо Петеру Пеллегріні, який вже запевнив, що новий уряд гарантуватиме проєвропейський курс Словаччини.
Прем'єр Словаччини заявив про готовність піти у відставку

Прем'єр Словаччини заявив про готовність піти у відставку 14.03.2018

Словацький прем'єр Роберт Фіцо готовий піти у відставку, якщо за його партією залишать право запропонувати нового голову уряду.
Парламент Словаччини голосуватиме за вотум недовіри уряду

Парламент Словаччини голосуватиме за вотум недовіри уряду 13.03.2018

Парламент Словаччини вирішив провести наступного понеділка голосування за вотум недовіри уряду. Тим часом урядовій коаліції й так загрожує розпад.

Вбивство журналіста у Словаччині потягло за собою гучні відставки в уряді (13.03.2018) 13.03.2018

Після вбивства журналіста Павла Шеремета, жоден український високопосадовець не пішов у відставку. У Словаччині після вбивства журналіста Яна Куціака - вже ціла низка гучних звільнень, включно з віце-міністром, і найглибша політична криза за останні 25 років. Репортаж DW.
Відставка міністра і загадкова модель: криза у Словаччині набирає обертів

Відставка міністра і загадкова модель: криза у Словаччині набирає обертів 13.03.2018

Після вбивства журналіста Яна Куціяка заклики про відставку словацького уряду стають все голоснішими. Своє крісло вже втратив міністр внутрішніх справ Роберт Калінак. Та кінця кризі поки не видно.
Міністр внутрішніх справ Словаччини подав у відставку через вбивство журналіста

Міністр внутрішніх справ Словаччини подав у відставку через вбивство журналіста 12.03.2018

Глава міністерства внутрішніх справ Словаччини Роберт Калінак залишив посаду через політичну кризу після вбивства журналіста Яна Куціяка. В країні триває політична криза.
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