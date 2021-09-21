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Словацький політик Роберт Фіцо вже вдруге обіймає посаду прем'єр-міністра країни - з 2006 до 2010 й з 2012-го року. Роберт Фіцо очолює засновану ним партію "Курс - соціальна демократія". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.