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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Роберт Фіцо".
Словацький політик Роберт Фіцо вже вдруге обіймає посаду прем'єр-міністра країни - з 2006 до 2010 й з 2012-го року. Роберт Фіцо очолює засновану ним партію "Курс - соціальна демократія". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Після вбивства журналіста Павла Шеремета, жоден український високопосадовець не пішов у відставку. У Словаччині після вбивства журналіста Яна Куціака - вже ціла низка гучних звільнень, включно з віце-міністром, і найглибша політична криза за останні 25 років. Репортаж DW.