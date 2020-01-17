 Ринкова вартість корпорації Apple перевищила двотрильйонну позначку | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 19.08.2020

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Економіка

Ринкова вартість корпорації Apple перевищила двотрильйонну позначку

Вперше в історії американська компанія досягла біржової вартості більше двох трильйонів доларів. Це вдалося зробити техкорпорації Apple.

Apple

Компанія Apple вчергове встановила рекорд. У середу, 19 серпня, її ринкова вартість вперше перевищила позначку в два трильйони доларів США. Ще ніколи досі жодна американська компанія не мала такої біржової вартості, передає інформагенція dpa.

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Для досягнення рекордного рівня ринкової капіталізації вистачило подорожчання акцій на більш ніж на один відсоток під час торгів у середу - до понад 467 доларів за акцію.

Біржове ралі з початку року

Від початку року акції цього каліфорнійського технологічного велетня пережили на біржі справжнє ралі - на початку року одна акція коштувала майже 300 доларів. Компанія Apple не вперше входить у біржову історію: у серпні 2018 року Apple стала першою американською корпорацією, що досягла ринкової капіталізації в один трильйон доларів.

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Утім, нині Apple не єдина з американських технологічних компаній, котра переживає стале зростання курсу акцій. Американські конкуренти Apple - компанії Microsoft і Amazon - також постійно прямують до двотрильйонної позначки щодо ринкової капіталізації. Однак на торгах у середу їм ще було далеко до цього показника - біржова вартість Microsoft досягла 1,6 трильйона доларів, а вартість найбільшого гравця серед онлайн-ритейлерів оцінили в 1,65 трильйона.

Аналітики пояснюють нинішнє стале зростання курсів американських техгігантів насамперед значним інвестиційним тиском на фінансових ринках, де фіксується забагато дешевих грошей, наданих центробанками.

Попри це Apple - не перша компанія в світі, що досягла двотрильйонної біржової вартості. У грудні 2019 року саудівська нафтова компанія Saudi Aramco також подолала цю позначку після IPO, однак протриматися довго на такому рівні саудівському нафтогазовому велетню не вдалося. Нині біржова вартість Saudi Aramco значно нижча.

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