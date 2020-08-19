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iPhone

Ринкова вартість корпорації Apple перевищила двотрильйонну позначку

Ринкова вартість корпорації Apple перевищила двотрильйонну позначку 19.08.2020

Вперше в історії американська компанія досягла біржової вартості більше двох трильйонів доларів. Це вдалося зробити техкорпорації Apple.
Apple сплатить 500 мільйонів доларів за уповільнення роботи старих iPhone

Apple сплатить 500 мільйонів доларів за уповільнення роботи старих iPhone 03.03.2020

Корпорація Apple погодилася сплатити до 500 мільйонів доларів задля врегулювання колективного позову користувачів iPhone. Компанію звинувачували в зумисному сповільненні старих моделей iPhone.

Бабки Путіна трощать айфони через санкції США (29.08.2018) 29.08.2018

У відповідь на нові санкції США проти Росії бабці із "Загонів Путіна" влаштували на камеру показну акцію знищення продукції Apple. Цікаво, звідки у бабок-путіністок "маузер" і "айфони"...
Чи відмовляться турки від iPhone заради Ердогана? (відео)

Чи відмовляться турки від iPhone заради Ердогана? (відео) 15.08.2018

Президент Туреччини Реджеп Ердоган закликав турків бойкотувати американську продукцію, зокрема від компанії Apple. Та чи готові турки попрощатися зі своїми iPhone?

Ердоган проти Apple: чи готові турки попрощатися з iPhone (15.08.2018) 15.08.2018

Президент Туреччини Реджеп Ердоган закликав турків бойкотувати американську продукцію, зокрема від компанії Apple. Та чи готові турки попрощатися зі своїми iPhone?
Huawei вперше обійшов Apple за кількістю проданих смартфонів

Huawei вперше обійшов Apple за кількістю проданих смартфонів 01.08.2018

Вперше китайська компанія Huawei посунула американську Apple з другої позиції за кількістю проданих у світі смартфонів. На першому місці залишається Samsung.

Перший смартфон made in Germany (29.06.2018) 29.06.2018

Від iPhone до Samsung - майже всі сучасні смартфони виготовляються в Азії. Німці хочуть вийти на ринок зі смартфоном "зроблено в Німеччині". Знайомтеся з перевагами та недоліками новинки.
Єврокомісія оштрафувала постачальника чіпів Qualcomm на мільярд євро

Єврокомісія оштрафувала постачальника чіпів Qualcomm на мільярд євро 24.01.2018

Qualcomm, за даними Єврокомісії, заплатила мільярди євро Apple, щоб вона не купувала чіпів у її конкурентів. У Qualcomm не визнають вини і хочуть оскаржити штраф у мільярд євро.
У Франції розпочали розслідування проти Apple

У Франції розпочали розслідування проти Apple 09.01.2018

Інтернет-велетень Apple може постати у Франції перед судом та отримати великий штраф. Apple підозрюється в навмисному скороченні терміну роботи низки своїх продуктів, включаючи старі моделі iPhone.
Apple перепрошує за умисне сповільнення старіших iPhone

Apple перепрошує за умисне сповільнення старіших iPhone 29.12.2017

Компанія Apple обіцяє знизити вартість позагарантійної заміни батареї майже втричі на деякі моделі iPhone та збільшити прозорість роботи своєї продукції. Користувачі скаржилися на уповільнення роботи смартфонів.

Проти Apple позиваються через уповільнення старіших моделей iPhone

Проти Apple позиваються через уповільнення старіших моделей iPhone 23.12.2017

Визнання Apple факту свідомого обмеження потужності роботи старіших моделей iPhone вилилося у судові позови. Обурені споживачі закидають компанії порушення їхніх прав.

Найдорожчий iPhone: чому фани готові переплачувати (03.11.2017) 03.11.2017

Стартував офіційний продаж iPhone Х у світі. Це ювілейний і найдорожчий смартфон від Apple. Американська компанія поки що флагман ринку, але інші бренди її швидко наздоганяють.
Apple представив iPhone 8, iPhone 8 Plus та iPhone X

Apple представив iPhone 8, iPhone 8 Plus та iPhone X 12.09.2017

Керівник Apple Тім Кук презентував нову лінійку смартфонів iPhone - iPhone 8, iPhone 8 Plus та iPhone X. Крім того, було презентовано третє покоління Apple Watch.
Apple продав менше iPhone у першому кварталі, але збільшив прибуток

Apple продав менше iPhone у першому кварталі, але збільшив прибуток 03.05.2017

Продажі iPhone, iPad і Mac-комп'ютерів в першому кварталі 2017 року дещо знизилися. Тим не менш, Apple збільшив прибуток і виручку.
Мобільний зв'язок майбутнього: кнопкові телефони і стандарт 5G

Мобільний зв'язок майбутнього: кнопкові телефони і стандарт 5G 28.02.2017

З 27 лютого по 2 березня на Світовому мобільному конгресі в Барселоні презентують новинки ринку мобільних пристроїв. DW розповідає про найцікавіші з них.
Apple планує запустити виробництво iPhone в Індії

Apple планує запустити виробництво iPhone в Індії 03.02.2017

За інформацією уряду індійського штату Карнатака, виробництво iPhone має розпочатись не пізніше квітня 2017 року. У компанії можливий запуск виробництва поки не коментують.
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