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Вперше в історії американська компанія досягла біржової вартості більше двох трильйонів доларів. Це вдалося зробити техкорпорації Apple.
Корпорація Apple погодилася сплатити до 500 мільйонів доларів задля врегулювання колективного позову користувачів iPhone. Компанію звинувачували в зумисному сповільненні старих моделей iPhone.
У відповідь на нові санкції США проти Росії бабці із "Загонів Путіна" влаштували на камеру показну акцію знищення продукції Apple. Цікаво, звідки у бабок-путіністок "маузер" і "айфони"...
Президент Туреччини Реджеп Ердоган закликав турків бойкотувати американську продукцію, зокрема від компанії Apple. Та чи готові турки попрощатися зі своїми iPhone?
Вперше китайська компанія Huawei посунула американську Apple з другої позиції за кількістю проданих у світі смартфонів. На першому місці залишається Samsung.
Від iPhone до Samsung - майже всі сучасні смартфони виготовляються в Азії. Німці хочуть вийти на ринок зі смартфоном "зроблено в Німеччині". Знайомтеся з перевагами та недоліками новинки.
Qualcomm, за даними Єврокомісії, заплатила мільярди євро Apple, щоб вона не купувала чіпів у її конкурентів. У Qualcomm не визнають вини і хочуть оскаржити штраф у мільярд євро.
Інтернет-велетень Apple може постати у Франції перед судом та отримати великий штраф. Apple підозрюється в навмисному скороченні терміну роботи низки своїх продуктів, включаючи старі моделі iPhone.
Компанія Apple обіцяє знизити вартість позагарантійної заміни батареї майже втричі на деякі моделі iPhone та збільшити прозорість роботи своєї продукції. Користувачі скаржилися на уповільнення роботи смартфонів.
Визнання Apple факту свідомого обмеження потужності роботи старіших моделей iPhone вилилося у судові позови. Обурені споживачі закидають компанії порушення їхніх прав.
Стартував офіційний продаж iPhone Х у світі. Це ювілейний і найдорожчий смартфон від Apple. Американська компанія поки що флагман ринку, але інші бренди її швидко наздоганяють.
Керівник Apple Тім Кук презентував нову лінійку смартфонів iPhone - iPhone 8, iPhone 8 Plus та iPhone X. Крім того, було презентовано третє покоління Apple Watch.
Продажі iPhone, iPad і Mac-комп'ютерів в першому кварталі 2017 року дещо знизилися. Тим не менш, Apple збільшив прибуток і виручку.
З 27 лютого по 2 березня на Світовому мобільному конгресі в Барселоні презентують новинки ринку мобільних пристроїв. DW розповідає про найцікавіші з них.
За інформацією уряду індійського штату Карнатака, виробництво iPhone має розпочатись не пізніше квітня 2017 року. У компанії можливий запуск виробництва поки не коментують.
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