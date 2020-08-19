Єврокомісія оштрафувала постачальника чіпів Qualcomm на мільярд євро

Qualcomm, за даними Єврокомісії, заплатила мільярди євро Apple, щоб вона не купувала чіпів у її конкурентів. У Qualcomm не визнають вини і хочуть оскаржити штраф у мільярд євро.