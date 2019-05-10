 ″Репресований″ функціонер з КНДР з′явився на публіці разом з Кім Чен Ином | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.06.2019

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Новини

"Репресований" функціонер з КНДР з'явився на публіці разом з Кім Чен Ином

Спецпредставник КНДР на переговорах зі США Кім Йон Чхоль з'явився на публіці разом з Кім Чен Ином. Раніше ЗМІ повідомляли, що Кім Йон Чхоля репресували.

Кім Йон Чхоль

Кім Йон Чхоль, вересень 2017 року

У КНДР після тривалої перерви з'явився на публіці спецпредставник Північної Кореї на переговорах зі США Кім Йон Чхоль. У понеділок, 3 червня, північнокорейські державні ЗМІ поширили кадри, на яких Кім Йон Чхоль сидить неподалік від лідера КНДР Кім Чен Ина на концерті. Сам захід відбувся напередодні, йдеться в повідомленнях північнокорейських ЗМІ, на які посилається агенція новин AFP. На опублікованій у державній газеті фотографії Кім Йон Чхоль затулив обличчя обома руками. 

Кім Йон Чхоль зустрічався з держсекретарем США Майком Помпео, а також двічі мав зустрічі з Дональдом Трампом, щоб домовитися про проведення історичних самітів між лідерами США та КНДР.

Раніше південнокорейські ЗМІ повідомляли, посилаючись на свої джерела, що Кім Чен Ин наказав відправити Кім Йон Чхоля до трудового табору як покарання за провал переговорів щодо північнокорейської ядерної програми з президентом США Дональда Трампа. Йдеться про безрезультатну зустріч Трампа з Кім Чен Ином у столиці В'єтнаму Ханої наприкінці лютого цього року.

За даними південнокорейських журналістів, Кім Чен Ин наказав стратити п'ятьох дипломатів, котрі брали участь у роботі північнокорейської делегації, що займалася підготовкою та проведенням історичних самітів між Трампом та Кім Чен Ином та вела переговори щодо припинення північнокорейської ядерної програми. Утім, підтвердження цієї інформації поки немає.

  • Військовий парад у КНДР

    Наскільки сильною є армія Північної Кореї?

    Одна з найбільших армій у світі

    Корейська народна армія налічує приблизно один мільйон військових. Ще близько 4,5 мільйона резервістів можуть поповнити її ряди у разі потреби. Таким чином, зі броєю в руках може виявитися майже п'ята частина всього населення країни. Всі чоловіки країни в обов'язковому порядку проходять військову службу. Для порівняння: чисельність збройних сил Південної Кореї становить близько 600 тисяч осіб.

  • Кім Чен Ин на нараді з військовими

    Наскільки сильною є армія Північної Кореї?

    Сучасні озброєння

    За даними Світового рейтингу військової могутності від 2017 року, на озброєнні армії КНДР перебуває 76 субмарин, 5025 танків, 2250 САУ, 4300 одиниць артилерії та 458 бойових літаків. На фото - лідер Північної Кореї Кім Чен Ин під час відвідування контрольно-командного центру. Звідси він особисто може наказати запустити ракети, які в змозі вразити цілі в Японії, Південній Кореї і, можливо, у США.

  • Військовий парад у столиці КНДР Пхеньяні

    Наскільки сильною є армія Північної Кореї?

    Військовий парад

    Щороку в столиці КНДР Пхеньяні відбувається військовий парад, який повинен продемонструвати жителям країни і всьому світу зростаючу міць Корейської народної армії. Дата проведення параду зазвичай приурочена до національних свят або до ювілеїв династії Кім, яка править у Північній Кореї з моменту виникнення держави.

  • Ракета Хвасон-14

    Наскільки сильною є армія Північної Кореї?

    МБР "Хвасон-14"

    На початку липня 2017 року США підтвердили, що в Північній Кореї відбулись успішні випробування міжконтинентальної балістичної ракети. Глава Держдепартаменту Рекс Тіллерсон заявив, що ці випробування означають "нову ескалацію загрози" для США та їхніх союзників у всьому світі. Центральне телеграфне агентство Кореї повідомило, що ракета "Хвасон-14" може "досягти будь-якої точки земної кулі".

  • Кім Чен Ин в оточенні корейський ядерників

    Наскільки сильною є армія Північної Кореї?

    Випробування ядерної зброї будуть продовжені

    Незважаючи на жорсткі санкції з боку світової спільноти, КНДР продовжує розвивати свою ядерну програму. Було проведено вже п'ять випробувань ядерної зброї, два з них - в 2016 році. Міністр оборони Південної Кореї Хан Мін Гу заявив про високу ймовірність того, що незабаром Пхеньян здійснить шосте випробування.

  • Карта з даними польоту північнокорейської ракети

    Наскільки сильною є армія Північної Кореї?

    Загроза світу

    З великих країн лише Китай і Росія підтримують з Північною Кореєю більш-менш нормальні відносини. Своїм головним ворогом режим у Пхеньяні бачить "імперіалістичну владу США". За ними у списку ворогів - Японія і Південна Корея. Особливо болісно в КНДР реагують на щорічні військові маневри, що проводяться США і Південною Кореєю.

  • Корабель ВМС США Carl Vinson

    Наскільки сильною є армія Північної Кореї?

    "Вогонь і лють" на зміну стратегічному терпінню?

    Після випробування міжконтинентальної балістичної ракети терпіння Сполучених Штатів опинилося на межі. Президент США Дональд Трамп на початку серпня 2017 року пригрозив Північній Кореї жорсткою відповіддю у разі нових погроз на адресу США. "Пхеньяну краще більше не погрожувати Сполученим Штатам. Інакше вони отримають у відповідь вогонь і лють, яких світ ніколи раніше не бачив", - заявив Трамп.

    Автор: Вадим Шаталін, Максим Сидоржевський


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