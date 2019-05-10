"Репресований" функціонер з КНДР з'явився на публіці разом з Кім Чен Ином

У КНДР після тривалої перерви з'явився на публіці спецпредставник Північної Кореї на переговорах зі США Кім Йон Чхоль. У понеділок, 3 червня, північнокорейські державні ЗМІ поширили кадри, на яких Кім Йон Чхоль сидить неподалік від лідера КНДР Кім Чен Ина на концерті. Сам захід відбувся напередодні, йдеться в повідомленнях північнокорейських ЗМІ, на які посилається агенція новин AFP. На опублікованій у державній газеті фотографії Кім Йон Чхоль затулив обличчя обома руками.

Кім Йон Чхоль зустрічався з держсекретарем США Майком Помпео, а також двічі мав зустрічі з Дональдом Трампом, щоб домовитися про проведення історичних самітів між лідерами США та КНДР.

Раніше південнокорейські ЗМІ повідомляли, посилаючись на свої джерела, що Кім Чен Ин наказав відправити Кім Йон Чхоля до трудового табору як покарання за провал переговорів щодо північнокорейської ядерної програми з президентом США Дональда Трампа. Йдеться про безрезультатну зустріч Трампа з Кім Чен Ином у столиці В'єтнаму Ханої наприкінці лютого цього року.

За даними південнокорейських журналістів, Кім Чен Ин наказав стратити п'ятьох дипломатів, котрі брали участь у роботі північнокорейської делегації, що займалася підготовкою та проведенням історичних самітів між Трампом та Кім Чен Ином та вела переговори щодо припинення північнокорейської ядерної програми. Утім, підтвердження цієї інформації поки немає.