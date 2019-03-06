Регіональне ТБ: "промивання мізків" перед виборами (відео)

Вважаєте, що лише російські ЗМІ "промивають мізки" глядачам? Подивіться, як регіональні українські телеканали скочуються у передвиборчий період до маніпуляцій.
Наприклад, Перший Ізмаїльський канал повторює риторику російських ЗМІ про фашистів у Києві. Журналісти ностальгують за СРСР та дякують за концерт, організований кандидатом. Більше - у нашому відео:
В Україні триває кампанія перед президентськими виборами, що відбудуться 31 березня 2019 року. В огляді DW - основні відомості про вибори на найвищу посаду держави. (11.02.2019)
В Україні говорять про загрозу втручання Росії у президентські та парламентські вибори. Якими можуть бути шляхи такого впливу? (05.03.2019)