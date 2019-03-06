 Регіональне ТБ: ″промивання мізків″ перед виборами (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 07.03.2019

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Політика й суспільство

Регіональне ТБ: "промивання мізків" перед виборами (відео)

Вважаєте, що лише російські ЗМІ "промивають мізки" глядачам? Подивіться, як регіональні українські телеканали скочуються у передвиборчий період до маніпуляцій.

Передвиборчих маніпуляцій у регіональних ЗМІ більше, ніж у центральних

Передвиборчих маніпуляцій у регіональних ЗМІ більше, ніж у центральних

Наприклад, Перший Ізмаїльський канал повторює риторику російських ЗМІ про фашистів у Києві. Журналісти ностальгують за СРСР та дякують за концерт, організований кандидатом. Більше - у нашому відео: 

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Аудіо й відео до теми

Прихована виборча агітація: як кандидати маніпулюють виборцями (21.02.2019)  

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