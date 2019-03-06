Регіональне ТБ: "промивання мізків" перед виборами (відео)

Хто з кандидатів у президенти кличе Україну до ЄС і НАТО

Серед п'яти фаворитів президентських перегонів в Україні четверо підтримують інтеграцію до ЄС і НАТО, хоча по-різному дивляться на саму ціль. У чому відмінності, розповіли у Брюсселі їхні представники. (05.03.2019)