Реванш чи принцип. Чому Портнов хоче посадити Порошенка

Ще наприкінці липня директор Державного бюро розслідувань (ДБР) Роман Труба повідомив, що його підопічні розслідують 11 справ, до яких тим чи іншим чином причетний колишній глава держави Петро Порошенко. Ініціатором переважної більшості з них став Андрій Портнов, колишній перший заступник глави адміністрації президента-утікача Віктора Януковича.

Портнов, який у 2014-му після втечі Януковича залишив Україну, закидає експрезиденту Порошенку держзраду, виведення коштів в офшори та розкрадання в армії. Останньою у низці заяв Портнова проти Порошенка стало звинувачення в організації "незаконного переправлення через державний кордон з використанням завідомо підроблених документів" під час відпочинку на Мальдівах.

Критикувати експрезидента та погрожувати йому судовим переслідуванням після втрати влади Портнов почав ще тоді, коли з 2014-го року він жив у Москві та Відні. За день до інавгурації Володимира Зеленського він повернувся до Києва та почав втілювати свої погрози у життя.

Друг Богдана

Подробиці розслідувань та розгляду справ, що стосуються експрезидента, колишній радник Януковича публікує на своїх сторінках у соціальних мережах. У цих повідомленнях Портнов називає не лише дати можливих допитів Порошенка, але й повідомляє про те, як вони проходили. Через це у команді експрезидента навіть звинувачують свого опонента у розкритті таємниці слідства. При цьому відповідні повідомлення у соціальних мережах Портнова іноді з'являються раніше за офіційні пресрелізи ДБР. Так, про запланований на 3 вересня допит Порошенка у пресслужбі бюро повідомили 22 серпня, а Портнов - днем раніше.

Порошенко називає невипадковим той факт, що Портнов повідомляє про подробиці роботи правоохоронців раніше, ніж вони самі встигають це зробити. У пресслужбі експрезидента на запит DW зазначили, що Портнов отримує дані про розслідування ДБР від Андрія Богдана, голови офісу президента Володимира Зеленського. "Портнов неодноразово відвідував офіс президента, а також ДБР. За усталеною традицією, після цих зустрічей першим новину про чергове "розслідування" повідомляє Портнов і вже потім її слухняно переспівує пресслужба ДБР", - зазначають у Порошенка.

Варто зазначити, що після повернення в Україну Портнов заявляв - якщо нова влада захоче проявити активність у переслідуванні Порошенка, його команда допоможе. У своїй передвиборній риториці Володимир Зеленський й справді гостро критикував експрезидента, звинувачуючи його оточення у корупції, а голова президентського офісу Андрій Богдан в інтерв'ю "РБК-Україна" назвав Портнова своїм "багаторічним другом".

Андрій Богдан називає Портнова своїм "багаторічним другом"

Втім Богдан, який до початку політичної кар'єри співпрацював із бізнесменом Ігорем Коломойським як юрист, відкидає будь-яку узгодженість у діях Портнова з офісом президента і називає це "самодіяльністю" ексрадника Януковича.

Про відсутність будь-якого зв'язку у коментарі DW заявив і сам Портнов. За його словами, усі вискооплачувані юристи на українському ринку добре знають одне одного і "можуть сміливо називати одне одного друзями". Він також зазначив, що ані у президентській партії, ані в офісі президента немає жодної афілійованої з ним людини, а президента він знає лише "з телевізора" і ніколи з ним не спілкувався.

За словами Портнова, його публікації про перебіг справ ДБР стосовно Порошенка базуються, зокрема, на його здатності передбачати процесуальні дії слідства, адже він є не лише адвокатом, але й одним зі співавторів чинного кримінального процесуального кодексу. "Багато речей я прогнозую, і поки що збоїв не було", - каже Портнов, визнаючи, втім, що деяку інформацію він отримує від своїх джерел. Однак розкрити їх DW він відмовився, посилаючись на право адвоката на конфіденційність.

У пресслужбі Порошенка, незважаючи на звинувачення Портнова у співпраці з Богданом, не покладають відповідальності безпосередньо на Зеленського. Натомість звертають увагу на ще один зв'язок - між Портновим, Богданом та бізнесменом і колишнім губернатором Дніпропетровської області Ігорем Коломойським, називаючи його "важливою деталлю для аналізу".

Юридичний тролінг

Коломойський також ставиться до експрезидента негативно - він не приховує своїх претензій до Порошенка через націоналізацію "Приватбанку", а також того факту, що з Портновим та його юристами він співпрацює вже близько 20 років. Втім він називає заяви та позови Портнова "особистою ініціативою", а головним мотивом - особисту ненависть ексрадника Януковича до Порошенка. "Він його ненавидить", - зазначив Коломойський в інтерв'ю українському виданню "Новое время".

Варто згадати, що нинішнє протистояння - не перший випадок, коли Портнов веде проти Порошенка запеклу юридичну боротьбу. У 2005 році державний секретар України Олександр Зінченко звинуватив найближче оточення глави держави Віктора Ющенка у корупції. Серед звинувачених був й тодішній секретар Ради національної безпеки і оборони Петро Порошенко. Портнов представляв інтереси Зінченка у суді, коли проти нього подали судові позови про захист честі та гідності, і програв майбутньому президенту. Пізніше, вже після початку політичної кар'єри як депутата від "Блоку Юлії Тимошенко", Портнов у своєму інтерв'ю для "Української правди" зазначить, що після перемоги Віктора Ющенка послідовно брався за справи проти президентської команди. "Більше того, я був позивачем у низці справ, зокрема й проти Петра Порошенка про незаконне суміщення ним депутатського мандату та посади секретаря РНБО", - розповідав Портнов.

Ще після Помаранчевої революції Портнов судився проти Порошенка

Зараз у спілкуванні з DW він зазначає - із експрезидентом в нього були різні періоди. Так, за словами Портнова, вони могли співпрацювати й під час його роботи в адміністрації президента, й у парламенті, а деякі зі своїх давніх позовів він відверто називає "юридичним тролінгом". Втім зараз юрист говорить - у його нинішніх діях з особистого є лише принципове ставлення до свого слова, адже він п'ять років обіцяв у соціальних мережах почати писати заяви і позиватися проти Порошенка, коли той втратить контроль над правоохоронцями. "Я публічно дав слово це зробити. І це вже не тролінг", - каже Портнов у розмові з DW.

Порошенко також не вбачає у діях ексрадника Януковича жаги особистої помсти. "Особиста мотивація Портнова в даному випадку, напевно, існує, але жодного значення не має", - зазначили у пресслужбі експрезидента.

Агент чи державник

Самі учасники протистояння бачать його причини по-різному. Так, Портнов вважає експрезидента та його оточення державними злочинцями, а боротьбу за їхнє судове переслідування - відновленням справедливості та своїм внеском в розвиток держави. На його думку, покарання Порошенка має стати повчанням для наступних керівників держави. "Всі мають знати, що коли ти керуєш країною, ти маєш переносити себе на п'ять років вперед, ти маєш слідкувати за кожним своїм кроком", - каже юрист.

А ось у пресслужбі Порошенка вказують передусім на політичні мотиви дій ексрадника Януковича та його зв'язок із Росією. На думку експрезидента, юрист, зокрема, намагається довести, що захист України від агресії РФ сам по собі є кримінальним злочином. У пресслужбі також нагадують - заяви ексрадника Януковича використовував у своєму виступі постійний представник РФ у Раді безпеки ООН. Самого Портнова у Порошенка називають не стороною протистояння, а "агентом впливу".

Єдиний момент, у якому оцінки сторін збігаються, - це те, що позови колишнього радника Януковича мають на меті зашкодити політичним перспективам експрезидента та його оточення. Якщо у пресслужбі Порошенка зазначають, що активність Портнова "створює перешкоди в діяльності проєвропейської політичної сили", то сам він відверто зізнається DW, що метою його діяльності є створення таких умов, при яких такі люди, як Порошенко, "більше ніколи не піднімуть голову". "Вони мають бути зруйновані, вони мають бути піддані ганьбі, вони мають бути токсичними та засудженими", - каже Портнов.