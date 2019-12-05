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Роман Труба

Тема

Роман Труба - український правник, колишній директор ДБР.

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Докладно

Колишній директор ДБР Роман Труба (архівне фото)

Верховний суд відмовився поновити Трубу на посаді голови ДБР

Верховний суд відмовився поновити Трубу на посаді голови ДБР

Суд відмовив у задоволенні вимог Роману Трубі, який оскаржував звільнення з посади директора ДБР.
Політика12 червня 2020 р.
Колишній директор ДБР Роман Труба (архівне фото)

Ексглава ДБР Труба подав до суду через його звільнення

Ексглава ДБР Труба подав до суду через його звільнення

Роман Труба подав позов, у якому вимагає визнати незаконним указ Володимира Зеленського про його звільнення з ДБР.
Політика28 січня 2020 р.
Ірина Венедиктова

Зеленський призначив нову очільницю ДБР

Зеленський призначив нову очільницю ДБР

Ірина Венедіктова замінить Романа Трубу на посаді голови Державного бюро розслідувань (ДБР).
Політика27 грудня 2019 р.
Володимир Зеленський

Зеленський підписав закон про перезавантаження ДБР

Зеленський підписав закон про перезавантаження ДБР

Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про Державне бюро розслідувань".
Політика24 грудня 2019 р.
Колишній президент України Петро Порошенко

ДБР відкрило справу щодо Порошенка через мінські угоди

ДБР відкрило справу щодо Порошенка через мінські угоди

Провадження відкрите за заявою ексзаступника глави Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрія Портнова.
Політика11 грудня 2019 р.
Колишній директор ДБР Роман Труба (архівне фото)

Труба: Справи щодо Порошенка в ДБР можуть гальмувати

Труба: Справи щодо Порошенка в ДБР можуть гальмувати

Справи проти Порошенка розслідуватимуть дуже довго, якщо ДБР очолить людина з ГПУ, вважає Роман Труба.
Політика5 грудня 2019 р.
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