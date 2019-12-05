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Роман Труба
Тема
Роман Труба - український правник, колишній директор ДБР.
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Докладно
Верховний суд відмовився поновити Трубу на посаді голови ДБР
Верховний суд відмовився поновити Трубу на посаді голови ДБР
Суд відмовив у задоволенні вимог Роману Трубі, який оскаржував звільнення з посади директора ДБР.
Політика
12.06.2020
12 червня 2020 р.
Ексглава ДБР Труба подав до суду через його звільнення
Ексглава ДБР Труба подав до суду через його звільнення
Роман Труба подав позов, у якому вимагає визнати незаконним указ Володимира Зеленського про його звільнення з ДБР.
Політика
28.01.2020
28 січня 2020 р.
Зеленський призначив нову очільницю ДБР
Зеленський призначив нову очільницю ДБР
Ірина Венедіктова замінить Романа Трубу на посаді голови Державного бюро розслідувань (ДБР).
Політика
27.12.2019
27 грудня 2019 р.
Зеленський підписав закон про перезавантаження ДБР
Зеленський підписав закон про перезавантаження ДБР
Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про Державне бюро розслідувань".
Політика
24.12.2019
24 грудня 2019 р.
ДБР відкрило справу щодо Порошенка через мінські угоди
ДБР відкрило справу щодо Порошенка через мінські угоди
Провадження відкрите за заявою ексзаступника глави Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрія Портнова.
Політика
11.12.2019
11 грудня 2019 р.
Труба: Справи щодо Порошенка в ДБР можуть гальмувати
Труба: Справи щодо Порошенка в ДБР можуть гальмувати
Справи проти Порошенка розслідуватимуть дуже довго, якщо ДБР очолить людина з ГПУ, вважає Роман Труба.
Політика
05.12.2019
5 грудня 2019 р.
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