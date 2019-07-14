Рауль Кастро оголосив про свою відставку

Рауль Кастро оголосив, що йде з посади першого секретаря центрального комітету Комуністичнї партії Куби. "Я завершив свою місію як перший секретар", - заявив 89-річний політик у п'ятницю, 17 квітня, на відкритті восьмого з'їзду правлячої партії.
При цьому Кастро не сказав, хто стане його наступником на чолі Компартії. Втім, оглядачі припускають, що на цій посаді його може замінити Мігель Діаз-Канель, який у 2018 році вже перейняв у Кастро посаду голови Державної ради країни. Таким чином на Кубі завершиться передача влади від старшого до молодшого покоління політиків.
Брат Рауля Фідель був лідером революції, яка позбавила в 1959 році влади диктатора Фульхенсіо Батісту. Фідель Кастро правив острівною країною аж до 2000-х, утім, через хворобу у 2008 році він передав брату Раулю посаду голови Державної ради, а в 2011-му - першого секретаря ЦК компартії. У 2016 році Фідель Кастро помер.
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Нагадаємо, що цього року влада Куби ініціювала кілька реформ, які мають відкрити економіку країни для приватного бізнесу на тлі напруженої економічної ситуації. Як повідомили державні кубинські ЗМІ 6 лютого, перелік видів діяльності, дозволених для приватного сектора, розширять з 127 до 2000 видів. При цьому доступ бізнесу до 124 видів діяльності буде часткого або повністю обмеженим. Наразі більше 600 тисяч жителів Куби працюють у приватному секторі, що відповідає 13 відсоткам усього працездатного населення. Більшість з них працює у сферах транспорту, гастрономії та туризму. Всього ж в острівній державі проживає 11,2 мільйона людей. Економіка Куби в 2020 році впала на 11 відсотків через санкції США і вплив пандемії коронавірусу.
У січні ж на Кубі почалася масштабна грошова реформа, її мета - усунути систему з паралельним обігом двох офіційних валют і прив'язати кубинський песо до єдиного курсу. Куба з 1994 року мала в обігу дві офіційні валюти - кубинський песо і кубинський конвертований песо (CUC), який з моменту запровадження був призначений, зокрема, для заміни долара США на території країни. Американська валюта була вилучена на тлі санкцій з боку США. Конвертованим песо могли розплачуватися, зокрема, іноземні туристи, які приїжджали в країну.
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Фідель Кастро - життя і смерть останнього вождя
Майстер самореклами
Інтелектуал Кастро одним з перших усвідомив важливість піару у революційній боротьбі. Репортажі з кубинських таборів повстанців забезпечили "барбудос" світову славу.
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Фідель Кастро - життя і смерть останнього вождя
"Барбудос"
Саме Кастро став автором міфу про групу героїчних "барбудос", які не мали жодних шансів на перемогу, однак в результаті переграли регулярну армію та захопили владу. Перші роки його правління - роки ейфорії та масових репресій.
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Фідель Кастро - життя і смерть останнього вождя
Кращий друг СРСР
Вважається, що Кастро до останнього зволікав з оголошенням Кубою "соціалістичного курсу". Однак після зближення з СРСР Кастро залишався йому вірним до останнього. Москва ж отримала найбільш харизматичного союзника.
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Фідель Кастро - життя і смерть останнього вождя
Острів Тельмана
Відносини Кастро з НДР ще чекають на свого літописця. У 1972 році Кастро прибув до Східного Берліна з подарунком: він назвав один з кубинських островів на честь німецького комуніста Ернста Тельмана. Після возз'єднання Німеччини шириличь чутки, що Кастро подарував цей острів НДР, що означає, ніби на Карибах є частинка Німеччини. На жаль, це все чутки.
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Фідель Кастро - життя і смерть останнього вождя
Два герої
Юрій Гагарін (л) та Фідель Кастро - дві ікони соціалізму обмінюються головними уборами в Гавані у 1976 році. Це ще й символ "медового місяця" у відносинах між Кубою та СРСР та увічнювання цих чоловіків у статусі національних героїв.
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Фідель Кастро - життя і смерть останнього вождя
Поп-зірка
Німецькі туристи, які відвідують Кубу, до цих пір зустрічають там багато людей, які навчались у НДР, а тому вітають їх гарною німецькою мовою. А сам Кастро у НДР був як справжня поп-зірка.
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Фідель Кастро - життя і смерть останнього вождя
Блискучий оратор
Кастро був блискучим оратором, його багатогодинні промови зачаровували. За однією з легенд, Фіделя внесли до "Книги рекордів Гіннеса" за два досягнення: він пережив 638 невдалих замахів та висловив найдовшу в історії політичну промову, що тривала 27 годин.
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Фідель Кастро - життя і смерть останнього вождя
Вічний Кастро
У 1990-ті здавалось, що Фідель був і буде завжди. Він пережив крах Радянського Союзу та більшість своїх політичних друзів і супротивників. Німецький канцлер Ґергард Шредер пішов у відставку в 2005 році. Фідель Кастро - лише у 2008-му.
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Фідель Кастро - життя і смерть останнього вождя
Двоє патріархів
У 2015 році Фідель чи не востаннє з'явився на фото у ЗМІ. Кастро зустрівся з Папою Римським Франциском, який відвідав Кубу. Агенції повідомили, що зустріч відбулась в "дуже сердечній обстановці".
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Фідель Кастро - життя і смерть останнього вождя
Дякуємо, Фіделе
Біля кубинського посольства у Берліні лежать квіти. Їх не дуже багато - Кастро дещо забули, а багато з його прихильників і самі розчарувались, постарішали чи пішли з життя. Прийшли лише найвитриваліші.
Автор: Дмитро Вачедін, Дмитро Прокопчук