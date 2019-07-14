Рауль Кастро оголосив про свою відставку

Рауль Кастро оголосив, що йде з посади першого секретаря центрального комітету Комуністичнї партії Куби. "Я завершив свою місію як перший секретар", - заявив 89-річний політик у п'ятницю, 17 квітня, на відкритті восьмого з'їзду правлячої партії.

При цьому Кастро не сказав, хто стане його наступником на чолі Компартії. Втім, оглядачі припускають, що на цій посаді його може замінити Мігель Діаз-Канель, який у 2018 році вже перейняв у Кастро посаду голови Державної ради країни. Таким чином на Кубі завершиться передача влади від старшого до молодшого покоління політиків.

Брат Рауля Фідель був лідером революції, яка позбавила в 1959 році влади диктатора Фульхенсіо Батісту. Фідель Кастро правив острівною країною аж до 2000-х, утім, через хворобу у 2008 році він передав брату Раулю посаду голови Державної ради, а в 2011-му - першого секретаря ЦК компартії. У 2016 році Фідель Кастро помер.

Читайте також: На Кубі почала діяти нова конституція

Нагадаємо, що цього року влада Куби ініціювала кілька реформ, які мають відкрити економіку країни для приватного бізнесу на тлі напруженої економічної ситуації. Як повідомили державні кубинські ЗМІ 6 лютого, перелік видів діяльності, дозволених для приватного сектора, розширять з 127 до 2000 видів. При цьому доступ бізнесу до 124 видів діяльності буде часткого або повністю обмеженим. Наразі більше 600 тисяч жителів Куби працюють у приватному секторі, що відповідає 13 відсоткам усього працездатного населення. Більшість з них працює у сферах транспорту, гастрономії та туризму. Всього ж в острівній державі проживає 11,2 мільйона людей. Економіка Куби в 2020 році впала на 11 відсотків через санкції США і вплив пандемії коронавірусу.

У січні ж на Кубі почалася масштабна грошова реформа, її мета - усунути систему з паралельним обігом двох офіційних валют і прив'язати кубинський песо до єдиного курсу. Куба з 1994 року мала в обігу дві офіційні валюти - кубинський песо і кубинський конвертований песо (CUC), який з моменту запровадження був призначений, зокрема, для заміни долара США на території країни. Американська валюта була вилучена на тлі санкцій з боку США. Конвертованим песо могли розплачуватися, зокрема, іноземні туристи, які приїжджали в країну.