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Фідель Кастро

Фідель Кастро - кубинський революціонер та політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Фідель Кастро".

Фідель Кастро (1926-2016) був кубинським комуністичним революціонером. Фідель Кастро очолював уряд Куби (з 1959 до 1976), був президентом Куби (з 1976 до 2008) та першим секретарем Комуністичної партії Куби (з 1961 до 2011). Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Комуністичну партію Куби очолив президент країни

Комуністичну партію Куби очолив президент країни 19.04.2021

Президент Куби Мігель Діас-Канель Бермудес очолив Комуністичну партію Куби. Ера родини Кастро, що правила країною майже шість десятиліть, завершилась.

Рауль Кастро оголосив про свою відставку

Рауль Кастро оголосив про свою відставку 17.04.2021

На Кубі завершується ера Кастро. Перший секретар Комуністичної партії Куби Рауль Кастро оголосив про свою відставку, проте не назвав наступника.
Парламент Куби ухвалив зміни до виборчого законодавства, увів посаду прем'єра

Парламент Куби ухвалив зміни до виборчого законодавства, увів посаду прем'єра 14.07.2019

Парламент Куби одностайно підтримав зміни виборчого законодавства, які передбачають скорочення кількості парламентарів. Також у країні вводиться посада прем'єр-міністра, яку скасували в 1976 році.
На Кубі обрали нового главу держави, наступника братів Кастро

На Кубі обрали нового главу держави, наступника братів Кастро 19.04.2018

Єдиний претендент на посаду голови Держради Куби Мігель Діас-Канель отримав 603 з 604 голосів у парламенті. Вперше з 1959 на чолі острівної країни - особа не з родини Кастро.
Що чекає на Кубу після ери Кастро?

Що чекає на Кубу після ери Кастро? 19.04.2018

Прихід до влади на Кубі Мігеля Діаса-Канеля не означає зміни політичного курсу, вважають експерти. При цьому економіка країни потребує термінових реформ та й відносини з США помітно охололи.
Завершення ери Кастро: Діаса-Канеля офіційно висунули на посаду глави Куби

Завершення ери Кастро: Діаса-Канеля офіційно висунули на посаду глави Куби 18.04.2018

Парламент Куби висунув на посаду глави держави держави Мігеля Діаса-Канеля. Він є єдиним кандидатом на посаду. Вперше за майже 60 років країну очолить особа, яка не носитиме прізвище Кастро.
На Кубі голосують за парламент, що обере наступника Кастро

На Кубі голосують за парламент, що обере наступника Кастро 11.03.2018

На Кубі відбуваються вибори парламенту, який в квітні має обрати нового главу держави. Очікується, що ним стане перший заступник голови Державної ради країни Мігель Діас-Канель.
Нового главу Куби оберуть у квітні 2018 року

Нового главу Куби оберуть у квітні 2018 року 22.12.2017

Рауль Кастро залишить посаду глави Куби в квітні 2018 року. Його ймовірним наступником вважається перший віце-президент країни 57-річний Мігель Діас-Канель.
На Кубі законом заборонили називати вулиці і площі на честь Фіделя Кастро

На Кубі законом заборонили називати вулиці і площі на честь Фіделя Кастро 28.12.2016

Кубинська влада виконала бажання лідера кубинської революції про те, щоб не допустити проявів культу особи після його смерті.
На Кубі поховали Фіделя Кастро

На Кубі поховали Фіделя Кастро 04.12.2016

Похорон мав приватний характер - трансляцію церемонії скасували. Рауль Кастро заявив, що на Кубі заборонять називати вулиці іменем Фіделя та встановлювати йому пам'ятники, бо такою була остання воля екс-лідера країни.
Жалоба та радощі після смерті Фіделя Кастро (відео)

Жалоба та радощі після смерті Фіделя Кастро (відео) 28.11.2016

Куба - у дев'ятиденній жалобі за Фіделем Кастро. Водночас кубинські мігранти у США святкують і сподіваються на нову еру відносин з Островом свободи.

Жалоба та радощі після смерті Фіделя Кастро (28.11.2016) 28.11.2016

Куба - у дев'ятиденні жалобі за Фіделем Кастро. Водночас кубинські мігранти у США святкують і сподіваються на нову еру відносин з Островом свободи.
Світ згадує Кастро

Світ згадує Кастро 26.11.2016

Світові лідери відреагували на смерть Фіделя Кастро зі словами співчуття кубинському народу та визнанням історичної ролі команданте.
Фідель Кастро - життя і смерть останнього вождя

Фідель Кастро - життя і смерть останнього вождя 26.11.2016

Зі смертю Фіделя Кастро остаточно пішло у минуле ХХ століття разом з його величними і трагічними ілюзіями. DW згадує лідера Кубинської революції та диктатора, якого шанували навіть політичні супротивники.

Смерть Кастро: траур на Кубі і свято в Маямі

Смерть Кастро: траур на Кубі і свято в Маямі 26.11.2016

На Кубі оголошено дев'ятиденний траур. Між тим кубинці у Маямі святкують смерть лідера Кубинської революції.
Фідель Кастро: герой та диктатор Куби

Фідель Кастро: герой та диктатор Куби 26.11.2016

Чутки про його смерть поширювали часто. Зараз це вже підтверджений факт: багаторічний правитель Куби Фідель Кастро помер у віці 90 років у Гавані. По собі він залишає суперечливу спадщину.

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