Фідель Кастро - кубинський революціонер та політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Фідель Кастро".

Фідель Кастро (1926-2016) був кубинським комуністичним революціонером. Фідель Кастро очолював уряд Куби (з 1959 до 1976), був президентом Куби (з 1976 до 2008) та першим секретарем Комуністичної партії Куби (з 1961 до 2011). Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.