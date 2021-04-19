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Рауль Кастро

Рауль Кастро - кубинський політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Рауль Кастро".

Рауль Кастро є молодшим братом колишнього кубинського революційного лідера Фіделя Кастро. З 2008 до 2018 року Рауль Кастро був державним та урядовим лідером Куби. З 2011 до 2021 року Рауль Кастро очолював Комуністичну партію Куби. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Комуністичну партію Куби очолив президент країни

Комуністичну партію Куби очолив президент країни 19.04.2021

Президент Куби Мігель Діас-Канель Бермудес очолив Комуністичну партію Куби. Ера родини Кастро, що правила країною майже шість десятиліть, завершилась.

Рауль Кастро оголосив про свою відставку

Рауль Кастро оголосив про свою відставку 17.04.2021

На Кубі завершується ера Кастро. Перший секретар Комуністичної партії Куби Рауль Кастро оголосив про свою відставку, проте не назвав наступника.
Парламент Куби ухвалив зміни до виборчого законодавства, увів посаду прем'єра

Парламент Куби ухвалив зміни до виборчого законодавства, увів посаду прем'єра 14.07.2019

Парламент Куби одностайно підтримав зміни виборчого законодавства, які передбачають скорочення кількості парламентарів. Також у країні вводиться посада прем'єр-міністра, яку скасували в 1976 році.
На Кубі запроваджують обмеження на купівлю продуктів

На Кубі запроваджують обмеження на купівлю продуктів 11.05.2019

Кубинці зможуть купувати лише в обмеженій кількості курятину, рис, яйця, а також мило та зубну пасту. Уряд країни обвинувачує в дефіциті продуктів Вашингтон.
На Кубі почала діяти нова конституція

На Кубі почала діяти нова конституція 10.04.2019

Нова конституція почала діяти на Кубі в розпалі економічної кризи, зумовленої проблемами її близького партнера - Венесуели. Рауль Кастро закликав громадян бути готовими до "найгіршого варіанту".
Коментар: Кубинська нова конституція зі старими догмами

Коментар: Кубинська нова конституція зі старими догмами 23.07.2018

Парламент Куби схвалив нову конституцію. Попри це зміниться не так багато - однак громадяни ще висловляться на референдумі, де навіть зможуть сказати змінам "ні". Коментар Йоані Санчес.
Куба готується визнати право на приватну власність

Куба готується визнати право на приватну власність 15.07.2018

Проект нової конституції Куби зберігає пріоритет державної форми власності, але закріплює визнання вільного ринку. Також планується заборонити дискримінацію за статевою ознакою.
На Кубі обрали нового главу держави, наступника братів Кастро

На Кубі обрали нового главу держави, наступника братів Кастро 19.04.2018

Єдиний претендент на посаду голови Держради Куби Мігель Діас-Канель отримав 603 з 604 голосів у парламенті. Вперше з 1959 на чолі острівної країни - особа не з родини Кастро.
Що чекає на Кубу після ери Кастро?

Що чекає на Кубу після ери Кастро? 19.04.2018

Прихід до влади на Кубі Мігеля Діаса-Канеля не означає зміни політичного курсу, вважають експерти. При цьому економіка країни потребує термінових реформ та й відносини з США помітно охололи.
Завершення ери Кастро: Діаса-Канеля офіційно висунули на посаду глави Куби

Завершення ери Кастро: Діаса-Канеля офіційно висунули на посаду глави Куби 18.04.2018

Парламент Куби висунув на посаду глави держави держави Мігеля Діаса-Канеля. Він є єдиним кандидатом на посаду. Вперше за майже 60 років країну очолить особа, яка не носитиме прізвище Кастро.
На Кубі голосують за парламент, що обере наступника Кастро

На Кубі голосують за парламент, що обере наступника Кастро 11.03.2018

На Кубі відбуваються вибори парламенту, який в квітні має обрати нового главу держави. Очікується, що ним стане перший заступник голови Державної ради країни Мігель Діас-Канель.
Нового главу Куби оберуть у квітні 2018 року

Нового главу Куби оберуть у квітні 2018 року 22.12.2017

Рауль Кастро залишить посаду глави Куби в квітні 2018 року. Його ймовірним наступником вважається перший віце-президент країни 57-річний Мігель Діас-Канель.
Роснефть розроблятиме шельфові родовища Венесуели

"Роснефть" розроблятиме шельфові родовища Венесуели 17.12.2017

Влада Венесуели видала "дочці" російської компанії "Роснефть" ліцензії на розробку шельфових родовищ поблизу узбережжя Венесуели. Крім того, росіяни вивчають енергетичну співпрацю з Кубою.
Куба та Північна Корея провели братню зустріч

Куба та Північна Корея провели "братню зустріч" 25.11.2017

Лідер Куби Рауль Кастро зустрівся в Гавані з головним дипломатом КНДР. Сторони відзначили "дружні зв'язки" двох держав.
Адміністрація Трампа оголосила жорсткіший курс щодо Куби

Адміністрація Трампа оголосила жорсткіший курс щодо Куби 16.06.2017

Зміни торкнуться передусім співпраці між Вашингтоном та Гаваною в туристичному секторі. Білий дім також планує скоригувати правила в'їзду громадян США на цей острів, які були полегшені за президентства Барака Обами..
На Кубі поховали Фіделя Кастро

На Кубі поховали Фіделя Кастро 04.12.2016

Похорон мав приватний характер - трансляцію церемонії скасували. Рауль Кастро заявив, що на Кубі заборонять називати вулиці іменем Фіделя та встановлювати йому пам'ятники, бо такою була остання воля екс-лідера країни.
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