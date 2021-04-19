Рауль Кастро - кубинський політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Рауль Кастро".

Рауль Кастро є молодшим братом колишнього кубинського революційного лідера Фіделя Кастро. З 2008 до 2018 року Рауль Кастро був державним та урядовим лідером Куби. З 2011 до 2021 року Рауль Кастро очолював Комуністичну партію Куби. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.