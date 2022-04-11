Радіоактивне забруднення - забруднення продуктами ядерної реакції.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "радіоактивне забруднення". Радіоактивне забруднення може бути викликане ядерним вибухом або техногенними аваріями, наприклад, на атомних електростанціях. У людей, які пережили атомні вибухи в Хіросімі та Нагасакі, катастрофу на Чорнобильській АЕС, негативний вплив радіоактивного випромінювання проявився, зокрема, у вигляді променевої хвороби. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.