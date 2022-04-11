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Радіоактивне забруднення - забруднення продуктами ядерної реакції.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "радіоактивне забруднення". Радіоактивне забруднення може бути викликане ядерним вибухом або техногенними аваріями, наприклад, на атомних електростанціях. У людей, які пережили атомні вибухи в Хіросімі та Нагасакі, катастрофу на Чорнобильській АЕС, негативний вплив радіоактивного випромінювання проявився, зокрема, у вигляді променевої хвороби. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Сотні російських військових захопили Чорнобильську АЕС у перший же день війни. Вони спалювали дерева, рили окопи в Рудому лісі - одному з найбільш радіоактивно забруднених місць у світі. Співробітники ЧАЕС продовжували працювати. Ось що вони розповідають після відступу російських військ.
Для декого зона відчуження навколо ЧАЕС - радіоактивний смітник. Для когось - туристичний магніт та локація для фотосесій. А для мародерів - невичерпне джерело металобрухту. У чому полягає "чорнобильська магія"?
Для декого зона відчуження навколо ЧАЕС - радіоактивний смітник. Для когось - туристичний магніт та локація для фотосесій. Для науковців - дослідницький майданчик. Письменник Маркіян Камиш відкрив літературний потенціал закритої території розміром з Люксембург.
Вогонь у Чорнобильській зоні знищив частину заповідних лісів і залишив рідкісних тварин без домівок та їжі. Також згоріли історичні поліські села. І хоча пожежники досі не впоралися з осередками тління, біологи і туроператори вже думають над тим, як відновити втрачене в зоні відчуження довкола ЧАЕС.
Пожежу в Чорнобильській зоні, найбільшу з часів катастрофи на ЧАЕС, нарешті вдалося погасити - пожежникам допоміг дощ. Проте експерти кажуть, що радіоактивні ліси будь-якої миті можуть спалахнути знов, адже "режимна" зона відчуження насправді закрита лише для законослухняних громадян, а не для паліїв.
Після вибуху реактивної установки на полігоні в Росії влада країни заперечувала підвищення радіаційного фону. Однак поступово стають відомими нові дані про вибух та його наслідки. DW зібрала основні факти.
Чи є у Прип'яті майбутнє? Чому покинуте місто потребує охоронного статусу та чи реально врятувати його після років руйнації, вандалізму і мародерства? Ексклюзивне інтерв'ю DW з громадським активістом Олександром Сиротою.