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Радіоактивне забруднення

Радіоактивне забруднення - забруднення продуктами ядерної реакції.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "радіоактивне забруднення". Радіоактивне забруднення може бути викликане ядерним вибухом або техногенними аваріями, наприклад, на атомних електростанціях. У людей, які пережили атомні вибухи в Хіросімі та Нагасакі, катастрофу на Чорнобильській АЕС, негативний вплив радіоактивного випромінювання проявився, зокрема, у вигляді променевої хвороби. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Що робили російські війська на Чорнобильській АЕС (11.04.2022) 11.04.2022

Сотні російських військових захопили Чорнобильську АЕС у перший же день війни. Вони спалювали дерева, рили окопи в Рудому лісі - одному з найбільш радіоактивно забруднених місць у світі. Співробітники ЧАЕС продовжували працювати. Ось що вони розповідають після відступу російських військ.
Чорнобиль через 35 років: радіоактивний смітник чи джерело натхнення? (відео)

Чорнобиль через 35 років: радіоактивний смітник чи джерело натхнення? (відео) 26.04.2021

Для декого зона відчуження навколо ЧАЕС - радіоактивний смітник. Для когось - туристичний магніт та локація для фотосесій. А для мародерів - невичерпне джерело металобрухту. У чому полягає "чорнобильська магія"?

Чорнобиль: радіоактивний смітник, туристичний магніт чи джерело натхнення? (26.04.2021) 26.04.2021

Для декого зона відчуження навколо ЧАЕС - радіоактивний смітник. Для когось - туристичний магніт та локація для фотосесій. Для науковців - дослідницький майданчик. Письменник Маркіян Камиш відкрив літературний потенціал закритої території розміром з Люксембург.
Південна Корея і Китай виступили проти злиття у море радіоактивної води з Фукусіми

Південна Корея і Китай виступили проти злиття у море радіоактивної води з "Фукусіми" 14.04.2021

Для запобігання зливу радіоактивної води з "Фукусіми" у море Сеул планує задіяти міжнародні суди. Різко негативно проти планів Японії виступив також Китай.

Гриби у Німеччині досі заражені чорнобильською радіацією

Гриби у Німеччині досі "заражені" чорнобильською радіацією 02.10.2020

Високі показники вмісту радіоактивних ізотопів у дикорослих грибах спостерігаються в Баварії та поблизу Альп, застерігають німецькі експерти.
Кремль про витік радіації: В Росії аварійних ситуацій не було

Кремль про витік радіації: В Росії аварійних ситуацій не було 29.06.2020

Дмитро Пєсков стверджує, що російська система моніторингу радіаційної безпеки не виявила загроз. Раніше повідомлялося про можливий витік радіації з території РФ.

Пожежі в Чорнобилі: скільки лісу згоріло й чи врятувалися тварини? (24.04.2020) 24.04.2020

Вогонь у Чорнобильській зоні знищив частину заповідних лісів і залишив рідкісних тварин без домівок та їжі. Також згоріли історичні поліські села. І хоча пожежники досі не впоралися з осередками тління, біологи і туроператори вже думають над тим, як відновити втрачене в зоні відчуження довкола ЧАЕС.
Пожежі в Чорнобильській зоні: як захистити зону відчуження від паліїв (відео)

Пожежі в Чорнобильській зоні: як захистити зону відчуження від паліїв (відео) 15.04.2020

Пожежу в Чорнобильській зоні, найбільшу з часів катастрофи на ЧАЕС, нарешті вдалося погасити - пожежникам допоміг дощ. Проте експерти кажуть, що радіоактивні ліси будь-якої миті можуть спалахнути знову. Чому?

Чорнобильські пожежі: як захистити зону відчуження від паліїв (15.04.2020) 15.04.2020

Пожежу в Чорнобильській зоні, найбільшу з часів катастрофи на ЧАЕС, нарешті вдалося погасити - пожежникам допоміг дощ. Проте експерти кажуть, що радіоактивні ліси будь-якої миті можуть спалахнути знов, адже "режимна" зона відчуження насправді закрита лише для законослухняних громадян, а не для паліїв.
Вибух на полігоні у Росії: у пробах знайшли радіоактивні ізотопи

Вибух на полігоні у Росії: у пробах знайшли радіоактивні ізотопи 26.08.2019

Після вибуху на полігоні в Росії експерти брали проби повітря і опадів в регіоні. У них виявили техногенні радіонукліди стронцію, барію і лантану.
Суперечлива інформація про вибух реактивної установки на полігоні в Росії: що відомо

Суперечлива інформація про вибух реактивної установки на полігоні в Росії: що відомо 14.08.2019

Після вибуху реактивної установки на полігоні в Росії влада країни заперечувала підвищення радіаційного фону. Однак поступово стають відомими нові дані про вибух та його наслідки. DW зібрала основні факти.
Після вибуху на полігоні в Росії населенню рекомендували покинути домівки

Після вибуху на полігоні в Росії населенню рекомендували покинути домівки 13.08.2019

Російська влада порекомендувала жителям селища Ньонокса, що неподалік від ракетного полігону, де стався вибух, покинути домівки. Тим часом лікарі, що працювали під час вибуху, вирушили на обстеження в Москву.
Коментар: Вибух недовіри, або Медійний Чорнобиль російської влади

Коментар: Вибух недовіри, або Медійний Чорнобиль російської влади 13.08.2019

Вибух реактивної установки на полігоні в Архангельській області показав, що росіяни - герої, але для держави вони - гарматне м'ясо, вважає російський політолог Іван Преображенський.
Що робити з Прип’яттю під ЧАЕС: зберегти чи зруйнувати (відео)

Що робити з Прип’яттю під ЧАЕС: зберегти чи зруйнувати (відео) 04.07.2019

Чи є у Прип’яті майбутнє? Чому покинуте місто потребує охоронного статусу? Чи реально врятувати його після років вандалізму і мародерства? Інтерв'ю DW з громадським активістом Олександром Сиротою.

Чорнобиль та Прип'ять під охороною ЮНЕСКО - інтерв'ю DW (03.07.2019) 03.07.2019

Чи є у Прип'яті майбутнє? Чому покинуте місто потребує охоронного статусу та чи реально врятувати його після років руйнації, вандалізму і мародерства? Ексклюзивне інтерв'ю DW з громадським активістом Олександром Сиротою.
Співробітник Чорнобильської зони: Слід не плутати туризм із відвідуванням

Співробітник Чорнобильської зони: Слід не плутати туризм із відвідуванням 19.06.2019

Наскільки успіх серіалу "Чорнобиль" може вплинути на кількість відвідувачів? Розмова DW з відповідальним за забезпечення пропуску та супроводу відвідувачів Зони Кирилом Гарником.
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