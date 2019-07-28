 Радник Трампа: США ″з ентузіазмом″ підтримають жорсткий Brexit | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.08.2019

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Радник Трампа: США "з ентузіазмом" підтримають жорсткий Brexit

Якщо Лондон вирішить залишити Європейський Союз без угоди з ним, то Вашингтон повністю підтримає та допоможе йому з цим, заявив радник президента США з нацбезпеки Джон Болтон.

Радник президента США з нацбезпеки Джон Болтон

Радник президента США з нацбезпеки Джон Болтон (архівне фото)

Сполучені Штати підтримають жорсткий Brexit, тобто вихід Великобританії з Євросоюзу без угоди з Брюсселем, якщо так вирішить уряд у Лондоні. Про це заявив у понеділок, 12 серпня, радник президента США з нацбезпеки Джон Болтон. "Якщо таким буде рішення британського уряду, ми підтримаємо його з ентузіазмом", - сказав він під час візиту до Лондона, передає агенція Reuters.

Болтон також зазначив, що адміністрація президента США Дональда Трампа хоче бути корисною Лондону: "Ми хочемо допомогти з Brexit".

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Brexit дає безпрецедентну можливість для економічної співпраці між США і Великобританією, відзначили Дональд Трамп і Борис Джонсон у телефонній розмові. (27.07.2019)

Перед візитом до Лондона американський президент Дональд Трамп порадив Великобританії вийти з Євросоюзу без угоди, якщо її не влаштовують запропоновані умови, а також не сплачувати компенсацію за Brexit. (02.06.2019)

За його словами, Великобританія та США зможуть домовлятися про спільну торговельну угоду сектор за сектором, почавши з найлегших і залишивши найскладніші сфери на пізніше. При цьому одним з найскладніших питань може стати угода щодо фінансових послуг, уточнив Болтон.

Як повідомлялося, новий британський прем'єр-міністр Борис Джонсон пообіцяв, що Великобританія за будь-яких умов вийде зі складу ЄС до 31 жовтня, навіть якщо це відбудеться без угоди з Брюсселем. Водночас Джонсон розкритикував угоду з ЄС, досягнуту його попередницею Терезою Мей і розраховує укласти новий договір. У Євросоюзі, однак, вкотре заявили, що не мають наміру повертатися до переговорів щодо угоди про Brexit. Своєю чергою, Дональд Трамп раніше вже радив Великобританії вийти з Європейського Союзу без угоди, якщо країну не влаштовують запропоновані Брюсселем умови.

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