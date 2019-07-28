Радник Трампа: США "з ентузіазмом" підтримають жорсткий Brexit

Сполучені Штати підтримають жорсткий Brexit, тобто вихід Великобританії з Євросоюзу без угоди з Брюсселем, якщо так вирішить уряд у Лондоні. Про це заявив у понеділок, 12 серпня, радник президента США з нацбезпеки Джон Болтон. "Якщо таким буде рішення британського уряду, ми підтримаємо його з ентузіазмом", - сказав він під час візиту до Лондона, передає агенція Reuters.

Болтон також зазначив, що адміністрація президента США Дональда Трампа хоче бути корисною Лондону: "Ми хочемо допомогти з Brexit".

За його словами, Великобританія та США зможуть домовлятися про спільну торговельну угоду сектор за сектором, почавши з найлегших і залишивши найскладніші сфери на пізніше. При цьому одним з найскладніших питань може стати угода щодо фінансових послуг, уточнив Болтон.

Як повідомлялося, новий британський прем'єр-міністр Борис Джонсон пообіцяв, що Великобританія за будь-яких умов вийде зі складу ЄС до 31 жовтня, навіть якщо це відбудеться без угоди з Брюсселем. Водночас Джонсон розкритикував угоду з ЄС, досягнуту його попередницею Терезою Мей і розраховує укласти новий договір. У Євросоюзі, однак, вкотре заявили, що не мають наміру повертатися до переговорів щодо угоди про Brexit. Своєю чергою, Дональд Трамп раніше вже радив Великобританії вийти з Європейського Союзу без угоди, якщо країну не влаштовують запропоновані Брюсселем умови.