Радник Трампа з нацбезпеки Джон Болтон відвідає Україну

Наступного тижня радник президента США з національної безпеки Джон Болтон планує відвідати Україну. Про це у вівторок, 14 серпня, повідомило посольство України в США. Візит анонсувала речниця Білого дому Сара Сандерс. "В рамках візиту посол Джон Болтон зустрінеться з керівництвом України та українськими представниками високого рівня", - йдеться у повідомленні посольства на сторінці в Facebook.

Окрім того, наступного тижня в рамках продовження американсько-російського саміту Джон Болтон зустрінеться із представниками російської влади в Женеві, повідомили в Білому домі. Він також відвідає Ізраїль, зазначає агентство Reuters.

Як повідомлялося, після зустрічі з російським президентом Володимиром Путіним в середині липня в Гельсінкі президент США Дональд Трамп заявив, що Путін був "дуже сильним" та "потужним" щодо спростувань втручання Росії у американські вибори. Трамп тоді також ухилився під прямої відповіді на питання про те, чи він вірить у дані американської розвідки про втручання Росії у вибори 2016 року.

За це Трампа піддали нищівній критиці як представники демократів, так і деякі відомі представники Республіканської партії. Згодом він спробував заспокоїти критиків, сказавши, що на прес-конференції з Путіним він обмовився і мав на увазі протилежне.

Після двосторонньої зустрічі в Гельсінкі Дональд Трамп запросив Володимира Путіна до Вашингтона. Його візит попередньо запланували на осінь, однак потім перенесли на початок 2019 року. Джон Болтон заявив, що причиною затримки є бажання дочекатися завершення розслідування ймовірного втручання Росії у президентські вибори у США у 2016 році.