 Радник президента США Болтон прибув до Києва | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.08.2019

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Новини

Радник президента США Болтон прибув до Києва

В українській столиці у радника Дональда Трампа з питань нацбезпеки Джона Болтона заплановані зустрічі з високопосадовцями.

Радник президента США Джон Болтон прибув до Києва

Радник президента США Джон Болтон прибув до Києва

Радник президента США з національної безпеки Джон Болтон у вівторок, 27 серпня, прибув до Києва. Планується, що він зустрінеться з низкою українських високопосадовців, повідомляє посольство Сполучених Штатів в Україні у соцмережі Twitter.

"Раді вітати радника з національної безпеки Джона Болтона знову в Києві! Приїзд посла Болтона підкреслює підтримку Сполученими Штатами суверенітету і територіальної цілісності України та її євроатлантичного шляху. Він сподівається на продуктивні зустрічі з українськими посадовцями", - йдеться у повідомленні.

Напередодні сам Болтон анонсував свій візит до Києва. "Президент провів продуктивні зустрічі в Біарріці на G7. Я з нетерпінням чекаю на майбутні зустрічі з нашими партнерами в Києві. Ми підтримуємо зусилля і бачення президента Зеленського для створення сильнішої та процвітаючої України", - написав він у Twitter.

Нагадаємо, саміт клубу найрозвиненіших демократичних країн світу, куди входять США, Японія, Великобританії, Франція, Німеччина, Італія та Канада, тривав у Біарріці з 24 по 26 серпня. На полях саміту президент Франції Еммануель Макрон повідомив, що наступна зустріч лідерів країн "нормандської четвірки" відбудеться у вересні цього року. 

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